El Ayuntamiento destina casi 70.000 euros a ayudas para fomentar el deporte y el ocio saludable



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha propuesto destinar casi 70.000 euros a 21 proyectos deportivos promovidos por 19 clubes y asociaciones locales durante 2026, dentro de una convocatoria municipal dotada inicialmente con 90.000 euros para fomentar las competiciones federadas, el deporte base y la organización de actividades abiertas a la ciudadanía.La propuesta provisional sitúa al proyecto de participación en competiciones oficiales del Montilla Club de Fútbol como el que recibirá una mayor aportación. La entidad contará con 14.807,32 euros para una iniciativa que presenta un presupuesto aceptado de 40.005 euros y que permitirá sostener la actividad competitiva del club durante la temporada 2026/2027.Por su parte, el Club Deportivo Apedem figura como beneficiario de 9.791,46 euros para la participación de sus equipos en competiciones federadas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 20.000 euros y reúne, según la documentación valorada, 189 licencias deportivas y 292 jornadas o encuentros.De igual modo, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón recibirá 9.612,20 euros para la temporada 2026/2027, cuyo presupuesto asciende a 20.010 euros. La propuesta recoge 130 licencias y 89 jornadas o competiciones vinculados a esta entidad deportiva.Estos tres proyectos concentran 34.210,98 euros, cerca de la mitad del importe total propuesto por el Ayuntamiento. Junto a ellos, la resolución incluye otras disciplinas con una presencia consolidada en el tejido deportivo montillano, desde la natación y el bádminton hasta el fútbol femenino, el atletismo, la gimnasia rítmica, el ciclismo o el salto de comba.En ese sentido, el Club Natación Montilla contará con 6.578,05 euros para su participación en competiciones y sus acciones de promoción deportiva, mientras que el Club Deportivo Bádminton Montilla recibirá 6.160,98 euros para su programa de competición de 2026. El proyecto de fútbol femenino federado del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno obtendrá, a su vez, 4.975,61 euros.Además, el Club Deportivo Monfuba dispondrá de 2.940,24 euros para participar en la Liga de Escuelas y el Club Atletismo Montilla recibirá dos aportaciones. La primera, de 2.417,68 euros, respaldará sus actividades federativas de la temporada 2026/2027, mientras que la segunda, de 910 euros, se dirigirá a actividades y competiciones no federadas.Por otro lado, el Club Deportivo Salesianos Montilla contará con 2.036,59 euros para su proyecto. El Club de Gimnasia Rítmica Montilla también figura con dos iniciativas: la promoción de la gimnasia rítmica federada, subvencionada con 1.524,39 euros, y el programa no federado de 2026, que recibirá 750 euros.Asimismo, el Club de Salto de Comba obtendrá 1.150 euros para su proyecto de promoción de esta modalidad durante 2026. Montilla Running contará con 1.000 euros para, mientras que la Peña Cicloturista Montillana recibirá 950 euros para desarrollar sus actividades anuales.Con la misma cuantía, Jóvenes Aventureros podrá llevar a cabo, un proyecto de rutas de senderismo con un presupuesto aceptado de 5.002 euros. La trigésimo primera Carrera Popular María Auxiliadora, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, recibirá 875 euros.A estas iniciativas se suman los 600 euros destinados al Grupo Romero Virgen Viñas y Amigos del Caballo para sus competiciones ecuestres y de ocio, así como los 250 euros concedidos a la Fundación Social Universal para una jornada juvenil de calistenia,Por último, el Club de Tenis Montilla recibirá 200 euros para sus torneos de tenis y pádel de primavera, la misma cantidad asignada a la Asociación Juvenil Remonta para. Este último programa plantea recuperar juegos tradicionales y acercarlos a las prácticas deportivas actuales.La convocatoria municipal fue aprobada el 27 de abril y permaneció abierta hasta el 29 de mayo. Tras revisar la documentación y valorar los proyectos, la Mesa de Subvenciones formuló una propuesta provisional que deja fuera las dos iniciativas presentadas por la Escudería Auto Club Montilla al considerar que no se ajustaban a las modalidades y al periodo establecidos en la convocatoria.