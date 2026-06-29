El Club Paquillo Moreno compite en el Torneo Playa de Doñana 2026



FOTOGRAFÍA: C.D.F. PAQUILLO MORENO JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D.F. PAQUILLO MORENO

El Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno ha participado del 21 al 26 de junio en el Torneo Playa de Doñana 2026, celebrado en Matalascañas, perteneciente al municipio onubense de Almonte, con una expedición formada por 61 jugadoras y ocho monitores-entrenadores que representaron a la entidad en las categorías sub-14, sub-16 y sub-19.La cita deportiva reunió a equipos procedentes de distintos puntos de España y volvió a situar el fútbol femenino de base como eje de una competición que se desarrolló durante seis jornadas en el entorno de Matalascañas. En el torneo tomaron parte clubes de localidades como Móstoles, Leganés, Paterna o distintos puntos de Extremadura, además de una amplia representación andaluza.El Torneo Playa de Doñana 2026 alcanzó este año su decimotercera edición como uno de los encuentros consolidados dentro del calendario del fútbol femenino español. El campeonato se celebró entre el domingo 21 y el viernes 26 de junio y contó con 74 equipos distribuidos en cinco categorías diferentes, incluida la categoría Libre.En ese contexto, el Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno afrontó la competición con tres equipos en liza, correspondientes a las categorías sub-14, sub-16 y sub-19. La participación permitió al club competir durante casi una semana en un torneo con un formato exigente, marcado por la acumulación de partidos, los desplazamientos entre sedes y la convivencia diaria de las jugadoras.El sistema de competición se articuló mediante una fase de liguilla en la que se clasificaban para la siguiente ronda el primer equipo de cada grupo y el mejor segundo. Esa estructura elevó la exigencia de cada encuentro, ya que los márgenes para acceder a las semifinales fueron estrechos y obligaron a mantener la regularidad desde el primer partido.El conjunto sub-16 del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno se quedó a las puertas de disputar las semifinales por el coeficiente general de goles, después de completar la fase previa con opciones de clasificación. El desenlace reflejó la igualdad de una categoría en la que los detalles acabaron marcando la diferencia entre continuar en el torneo o cerrar la participación en la fase de grupos.Por otro lado, la competición se desarrolló con una intensa programación diaria. Los partidos comenzaron cada jornada a las 9.00 de la mañana y se prolongaron de forma ininterrumpida hasta las 12.00 de la noche, lo que convirtió el torneo en una experiencia deportiva de gran ritmo tanto para las jugadoras como para los equipos técnicos.Los encuentros se disputaron en distintas sedes de la provincia de Huelva, con partidos en Matalascañas, Almonte y Bollullos. Esta distribución obligó a los equipos participantes a adaptarse a una dinámica continua de horarios, desplazamientos y preparación entre partidos, una circunstancia habitual en torneos de varios días con un elevado número de conjuntos inscritos.Con todo, la participación del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno en el Torneo Playa de Doñana no se limitó únicamente al plano competitivo. La presencia de 61 niñas y ocho monitores-entrenadores convirtió la cita en una experiencia colectiva para la entidad, con varios días de convivencia en torno al fútbol, el aprendizaje y la relación con jugadoras de otros clubes.En ese sentido, Rafael Mesa, uno de los técnicos del club, ha explicado aque "lo bonito es la convivencia de las niñas, que refuerzan su amistad y conocen a jugadoras de otros equipos: lo de menos es el resultado".La expedición del Club Deportivo Femenino Paquillo Moreno regresó así de Matalascañas tras completar una participación que permitió a sus equipos medirse a rivales de distintos territorios y vivir una cita deportiva de referencia para el fútbol femenino de base. Durante seis días, las jugadoras compartieron competición, convivencia y aprendizaje en un torneo que reunió a clubes de toda España en el entorno de la Playa de Doñana.