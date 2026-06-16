TdCO Montilla celebra un taller gratuito para combatir la ansiedad, el insomnio y el estrés

La firma Tanatorios de Córdoba (TdCO) celebró ayer tarde un taller gratuito de psicología con el objetivo de ofrecer a los participantes una serie de pautas frente a la ansiedad, la falta de sueño, el estrés y la búsqueda de calma en la vida diaria.La actividad, titulada, formó parte del programa, una iniciativa desde la que TdCO invita a participar en una serie de sesiones orientada a abordar situaciones cotidianas relacionadas con la ansiedad y con el ritmo de vida saludable.El taller, que se desarrolló en las instalaciones del Tanatorio TdCO Montilla, situado en la Avenida Antonio y Miguel Navarro, estuvo impartido por la psicóloga montillana Inmaculada Avendaño, que fue desgranando las pautas necesarias para combatir la ansiedad y favorecer hábitos que ayuden a llevar una vida más equilibrada.En ese sentido, la propuesta puso el foco en cuestiones cercanas para muchas personas, como el descanso, la gestión del estrés y la necesidad de incorporar momentos de calma en la rutina diaria. Bajo el lema central de vivir con menos ansiedad, la sesión planteó el bienestar emocional desde una perspectiva práctica y vinculada a la vida cotidiana.Por otro lado, Inmaculada Avendaño incidió en la importancia del sueño reparador, al señalar que "dormir bien constituye una base para el bienestar físico y mental". También vinculó la reducción del estrés con la capacidad de organizar el tiempo, establecer prioridades y "aprender a decir no cuando sea necesario".De igual modo, la actividad relacionó la calma con la atención plena y con la conexión con el presente, además de recoger referencias a la respiración consciente, la meditación, la gratitud y las pausas conscientes como recursos asociados al cuidado personal.Con esta propuesta, TdCO Funeraria Tanatorio incorporó a su programación en Montilla una sesión centrada en la psicología, la ansiedad y los hábitos de vida saludable, con un formato divulgativo dirigido a ofrecer herramientas útiles para el bienestar emocional en el día a día.