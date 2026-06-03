La palabra íntima de Rafael Rodríguez Portero se suma a su gran exposición homenaje en Montilla

Un artista poliédrico



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla afronta hasta el próximo domingo la recta final de la, una muestra impulsada por la Concejalía de Cultura que ayer celebró en el recuperado claustro del pretorio del convento de Santa Clara su última gran cita pública con la presentación del libro, una publicación que reúne textos e ilustraciones del propio creador.La convocatoria permitió abrir una nueva dimensión dentro del homenaje que Montilla viene tributando a uno de sus artistas más singulares. No se trataba solo de volver sobre su pintura, su escultura o sus dibujos, repartidos estos días en tres espacios expositivos de la ciudad, sino de acercarse también a su palabra escrita, a sus reflexiones íntimas y a esa forma pausada de entender la creación que ha acompañado a Rafael Rodríguez Portero a lo largo de toda su trayectoria.La presentación decontó con una entrevista pública al artista montillano a cargo de los periodistas Ángel Robles, subdirector de, y Rosa Marqués, creadora de la publicación. Ambos condujeron un diálogo orientado a acercar al público no solo la obra del creador, sino también su pensamiento, su biografía artística y su manera de mirar el mundo desde la pintura, la escultura, el dibujo y la palabra.En ese sentido, la concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó el sentido de esta última gran cita del programa conmemorativo. “Hemos querido cerrar este homenaje abriendo una estancia muy especial, la de las palabras de Rafael Rodríguez, porque su obra no se entiende solo desde la imagen, sino también desde sus ideas, sus textos y esa mirada tan personal que ha acompañado toda su trayectoria”, señaló la responsable municipal.Por su parte, Rafael Rodríguez Portero reconoció durante su intervención que contemplar de manera conjunta el recorrido de toda una vida dedicada al arte le había producido “un impulso muy positivo para hacer algo nuevo”. El artista montillano defendió, además, la importancia de la renovación dentro del proceso creativo. “Lo más importante es renovarse”, afirmó el autor, quien aseguró recibir este reconocimiento “con humildad y con orgullo, las dos cosas a la vez”.Y es que la mirada retrospectiva sobre una trayectoria tan prolongada no apareció durante el acto como un simple ejercicio de memoria, sino como una oportunidad para revisar, ordenar y seguir avanzando. Rafael Rodríguez Portero reflexionó también sobre el papel que desempeñan la técnica y el paso del tiempo en la creación artística. “Uno no sabe lo que está haciendo hasta que no pasa un tiempo”, afirmó, antes de añadir que “hay que revisarlo todo y mejorarlo si se puede, no como concepto, sino como técnica, porque la técnica es indispensable”.De igual modo, la publicación presentada bajo el títulopermite descubrir una faceta más íntima del creador. El libro reúne textos y versos del propio Rafael Rodríguez Portero que, en su origen, no fueron concebidos con una finalidad editorial, sino como piezas personales, nacidas en momentos de reflexión y compartidas en ámbitos cercanos.Sobre ese carácter doméstico y casi confidencial de los escritos, el artista explicó que este volumen “no es un libro: es un entretenimiento que uno tiene en ciertos momentos”. En esa misma línea, Rafael Rodríguez Portero señaló que aquellos textos nacieron para ser compartidos “en una reunión de bodeguilla”, antes de integrarse ahora en este homenaje gracias al impulso del fotógrafo Rafa Aguilar y a la edición de la Concejalía de Cultura.La exposición homenaje dedicada al artista montillano podrá visitarse hasta el próximo domingo en tres sedes distintas, que permiten recorrer la amplitud de su producción. San Juan de Dios acoge la pintura; el claustro del pretorio de Santa Clara reúne la escultura; y la Casa del Inca muestra sus dibujos, completando así un itinerario que reivindica la figura de un creador veterano, discreto y profundamente vinculado a la memoria cultural de Montilla.Los horarios de apertura se mantienen los jueves, de 19.00 a 22.00 horas; los viernes y sábados, de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas; y los domingos, de 12.00 a 14.00 horas. De esta forma, la ciudad dispone todavía de varios días para acercarse a una muestra que reúne distintas etapas, lenguajes y soportes de una obra desarrollada durante décadas.Nacido en Montilla en 1943, Rafael Rodríguez Portero ha desarrollado una trayectoria profundamente ligada al arte y a la enseñanza. Nieto del conocido capataz Juan Rodríguez, figura vinculada a la transformación del sector vitivinícola montillano en la década de 1930, inició su formación en el Colegio Salesiano, donde despertó su interés por las artes plásticas, especialmente por el dibujo y el modelado en barro.Sin embargo, su camino artístico no estuvo exento de dificultades. Rafael Rodríguez Portero tuvo que interrumpir sus estudios por motivos familiares para trabajar en el campo, aunque nunca abandonó su vocación creativa. Con el tiempo, logró licenciarse en Bellas Artes por la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y completó su formación como ceramista en Manises, localidad valenciana reconocida por su tradición en esta disciplina. También amplió estudios en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.A su vez, su carrera profesional estuvo estrechamente vinculada a la docencia. Ejerció como profesor en institutos de Aguilar de la Frontera y Lucena y, posteriormente, desarrolló buena parte de su trayectoria en la Escuela de Artes y Oficios Mateo Inurria de Córdoba, donde terminó jubilándose. Esa vinculación con la enseñanza forma parte de una biografía en la que el aprendizaje, la transmisión del conocimiento y la práctica artística aparecen unidos de manera natural.A lo largo de toda su vida, Rafael Rodríguez Portero ha mantenido una producción constante y diversa. Su firma aparece en esculturas monumentales, murales, pinturas, dibujos, vidrieras y cerámicas, además de numerosos carteles vinculados a la vida cultural de Montilla, especialmente para la Cata Flamenca. Esa variedad de registros refleja una manera de trabajar abierta a distintos materiales, lenguajes y formatos.Entre sus creaciones más reconocidas sobresale el Monumento a San Francisco Solano, inaugurado en 2011 y convertido ya en uno de los símbolos escultóricos más reconocibles de la ciudad. La obra resume, en buena medida, esa conexión entre la producción artística de Rafael Rodríguez Portero y el imaginario colectivo de Montilla, donde muchas de sus piezas forman parte del paisaje cultural y sentimental de varias generaciones.Asimismo, su aportación al ámbito cultural le ha valido distintos reconocimientos. Entre ellos figuran su pertenencia a la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y el premio Pámpano de Plata 2011, concedido por la Asociación Cultural Amigos de Montilla. Son distinciones que subrayan una trayectoria desarrollada con constancia, lejos del ruido público y con una relación muy estrecha con la ciudad.Con esta exposición y con la presentación del catálogo prevista para mañana, Montilla vuelve ahora la mirada hacia uno de sus creadores más discretos y constantes. Un artista que ha construido gran parte de su obra desde la perseverancia, la técnica y una mirada propia, y cuya trayectoria emerge estos días ante la ciudadanía como parte esencial de la memoria cultural montillana.