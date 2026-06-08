La natación montillana brilla en el Campeonato de Andalucía Open de Verano



FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

La sección Máster del Club Natación Montilla participó este pasado fin de semana en el XXII Campeonato de Andalucía Open Máster de Verano, celebrado en el Parque Deportivo La Garza de Linares, con una expedición formada por cuatro nadadores y un balance destacado por las dos medallas de plata conseguidas por Juan Miguel Alcaide Criado en las pruebas de 100 y 200 metros espalda.La cita reunió en la localidad jienense a un total de 51 clubes procedentes de toda Andalucía, con una participación de 441 nadadoras y nadadores. En concreto, tomaron parte 172 mujeres y 269 hombres, que disputaron 1.535 pruebas individuales y 216 relevos en un campeonato que volvió a situar a la natación máster andaluza en un escenario de alta exigencia competitiva.El campeonato se desarrolló en un ambiente especialmente señalado tanto dentro como fuera del agua. La competición estuvo marcada por el elevado nivel deportivo de los participantes, por la convivencia entre clubes y por la consecución de numerosas mejores marcas, récords de Andalucía y récords de España, que reflejaron el buen momento de esta modalidad en el conjunto de la comunidad autónoma.Por parte del Club Natación Montilla se desplazaron hasta Linares Juan Francisco López Erencia, Juan Miguel Alcaide Criado, Francisco Pérez Repiso y Emilio Polonio Cruz. Los cuatro representaron al conjunto montillano en una de las grandes citas del calendario andaluz de verano, en la que la entidad volvió a tener presencia entre clubes llegados de distintos puntos de la región.El principal resultado para el equipo montillano llegó de la mano de Juan Miguel Alcaide Criado, que subió dos veces al podio en la modalidad de espalda. El nadador del Club Natación Montilla consiguió la medalla de plata en los 100 metros espalda y repitió segundo puesto en los 200 metros espalda, dos resultados que reforzaron la actuación de la expedición local en el campeonato.Por otro lado, la competición también dejó una destacada participación de nadadores montillanos que militan en otros clubes andaluces. Lorena Mesa Pérez, del Club Natación Jaén, compitió en la categoría +20 y consiguió un total de seis medallas, cuatro de ellas individuales y dos en pruebas de relevos.De igual modo, Lorena Mesa Pérez se proclamó campeona en los 400 metros libres y en los 50 metros espalda, además de lograr la segunda posición en los 200 y 100 metros libres. A estos resultados sumó dos oros en relevos, en las pruebas de 4x50 metros libres y 4x50 metros estilos, dentro de la categoría +80.Además, Esther Morales Ortiz, nadadora montillana que compite con la Universidad de Granada, firmó una actuación muy completa en la categoría +45. Su balance fue de siete medallas, con cuatro podios individuales y tres en relevos, en una participación marcada también por la consecución de récords de Andalucía en pruebas colectivas.En el apartado individual, Esther Morales Ortiz logró la primera posición en los 400 metros libres y en los 400 metros estilos, además de la segunda plaza en los 50 metros espalda y en los 200 metros mariposa. En relevos, obtuvo el oro en 4x50 metros libre +200, con récord de Andalucía; en 4x50 metros estilos +200, también con récord de Andalucía; y en 4x50 metros mixto +160.Y es que la representación montillana en clubes de fuera de la localidad tuvo otro nombre propio en José Antonio Repiso Pérez, también de la Universidad de Granada. El nadador compitió en la categoría +50 y consiguió seis medallas, cuatro individuales y dos en relevos, dentro de un campeonato de gran exigencia.José Antonio Repiso Pérez se impuso en los 200 metros estilos, en los 200 metros mariposa y en los 100 metros mariposa, además de obtener la tercera posición en los 50 metros mariposa. En las pruebas por equipos, logró la primera posición en 4x50 metros relevos libres +200 y en 4x50 metros relevos estilos +200.Por otro lado, la nadadora montillana Miriam Ramírez Quintero, que milita en el Club Indea de Córdoba, también tomó parte en la cita celebrada en Linares. Su participación se saldó con un amplio número de podios en pruebas individuales y de relevos, además de una cuarta posición en la prueba mixta de 4x50 metros libres.Miriam Ramírez Quintero consiguió la medalla de oro en 50 metros braza y en 400 metros estilos, así como la plata en 100 metros mariposa y en 100 metros braza. También obtuvo el bronce en 200 metros braza, en 4x50 metros libre y en 4x50 metros estilos, completando una actuación muy destacada en el campeonato.En la clasificación general por clubes, el Club Natación Sevilla Máster se proclamó campeón del XXII Campeonato de Andalucía Open Máster de Verano con 3.168,50 puntos. La segunda posición fue para el Club Deportivo Máster Huelva, con 2.847 puntos, mientras que el Club Natación Cádiz completó el podio con 2.665 puntos.Durante la clausura se entregaron los premios correspondientes al VIII Trofeo FAN Máster, una competición que reconoce la regularidad de los clubes a lo largo de toda la temporada. En esta clasificación, el Club Natación Sevilla Máster volvió a ocupar la primera posición, con 262 puntos, seguido de la Universidad de Granada, con 252 puntos, y del Club Deportivo Jerez Natación Máster, tercero con 246 puntos.La ceremonia de entrega de trofeos contó con la presencia de Martín de la Torre, concejal de Deportes y Juventud del Ayuntamiento de Linares; Rosario Jódar, concejala de Infancia, Familia, Discapacidad y Educación; Adrián García, vocal Máster de la Federación Andaluza de Natación; Antonio Martos, delegado provincial de la Federación Andaluza de Natación en Jaén; y Francisco Olmos, presidente de la Federación Andaluza de Natación.De igual modo, la Federación Andaluza de Natación (FAN) agradeció la colaboración y el apoyo del Ayuntamiento de Linares, así como la implicación y profesionalidad del personal del Parque Deportivo La Garza. La organización destacó que la calidad de las instalaciones y la labor desarrollada durante el fin de semana contribuyeron al buen desarrollo del campeonato.La edición de 2026 dejó, en definitiva, una amplia participación, un notable nivel competitivo y una importante presencia de la natación montillana, tanto a través del Club Natación Montilla como de deportistas de la localidad integrados en otros clubes andaluces. El campeonato volvió a consolidarse como una de las grandes citas del calendario máster en Andalucía.