Montilla responde a la Gran Recogida de Alimentos



FOTOGRAFÍA: BANCO DE ALIMENTOS JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: BANCO DE ALIMENTOS

Las Parroquias de Santiago, El Santo, San Sebastián y La Asunción han agradecido la colaboración de la ciudadanía de Montilla en la Gran Recogida de Alimentos, celebrada durante este pasado fin de semana, con la participación de voluntarios, establecimientos colaboradores y el Banco de Alimentos de Córdoba para atender a familias y colectivos más desfavorecidos.La iniciativa volvió a poner de relieve la importancia de la implicación ciudadana en una campaña que requiere organización, coordinación y una amplia red de apoyo antes, durante y después de cada jornada de recogida. La participación de personas mayores, adultos y jóvenes permitió atender los distintos puntos habilitados, aunque desde la organización se ha subrayado también la necesidad de contar con más voluntariado en futuras ediciones.“Solamente hay que agradecer a la ciudadanía montillana ese esfuerzo por contribuir a que el Banco de Alimentos disponga de alimentos necesarios que puedan derivarse a las familias más desfavorecidas en este empeño igualmente de dar a quien realmente lo necesite, realizando, al mismo tiempo, una criba con el fin de que a quienes no les corresponde, no se les facilite esta ayuda, que con tanta buena fe, hacemos todos cuantos hemos participado y sí a quién realmente lo necesite, como se intenta realizar en estos momentos”, resaltan los coordinadores de las Parroquias de Montilla y del Banco de Alimentos de Córdoba en un comunicado.La campaña ha contado con una participación muy especial de colaboradores y voluntarios que, desde distintos ámbitos, han contribuido al desarrollo de una recogida que las entidades parroquiales consideran fundamental para reforzar la labor asistencial que se lleva a cabo en Montilla. La organización ha destacado el papel de quienes han dedicado su tiempo a informar, atender y facilitar las aportaciones de la ciudadanía en los establecimientos colaboradores.“Entendemos que el voluntariado es fundamental para que esta recogida tenga éxito, así como la propia organización, a sabiendas de que hay aspectos de gestión que poco a poco hay que perfilar y mejorar, para un buen entendimiento de todas las partes”, sostienen desde la organización.Y es que la Gran Recogida de Alimentos exige una estructura previa que va mucho más allá de la presencia de voluntarios en los supermercados y comercios participantes. La preparación de cajas y petos, el transporte del material a cada establecimiento, la planificación de los cuadrantes de personal voluntario, el control de la recogida, los cambios de turno, la animación del voluntariado, la retirada de los alimentos y su posterior traslado al Banco de Alimentos forman parte de un proceso que necesita del esfuerzo de muchas personas.De igual modo, la organización ha querido trasladar su agradecimiento a los establecimientos que han colaborado durante estas jornadas. Su implicación, junto a la paciencia y comprensión mostradas ante posibles incidencias, ha sido considerada un elemento clave para que la campaña pudiera desarrollarse. Con todo, desde las parroquias se entiende que una mayor participación de todos los establecimientos permitiría incrementar de forma notable tanto la cantidad de kilos como las aportaciones económicas recaudadas.La labor del Banco de Alimentos se apoya en una red de personas que, de manera diaria, ponen a disposición de los demás su tiempo, su experiencia y su compromiso. La finalidad última es que quienes atraviesan una situación de mayor dificultad puedan acceder a alimentos, ropa o productos básicos de higiene, siempre desde una atención orientada a llegar a quienes realmente lo necesitan y con la intención de hacer realidad la frase que les motiva y que radica en el mensaje de Jesús: "Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber”.Asimismo, las Parroquias de Santiago Apóstol, San Francisco Solano, San Sebastián y Nuestra Señora de la Asunción han animado a la ciudadanía a seguir colaborando con esta labor solidaria, al considerar que el Banco de Alimentos presta una ayuda de gran valor para muchas personas y colectivos desfavorecidos de la localidad.La organización recuerda que cada seis meses se celebra una nueva recogida, por lo que considera necesario comenzar desde ahora a sumar voluntarios y voluntarias en cada una de las parroquias. El objetivo es reforzar la planificación de próximas campañas y garantizar una mayor capacidad de respuesta en los distintos puntos de recogida.Con esta llamada a la participación, las parroquias montillanas y el Banco de Alimentos de Córdoba buscan consolidar una red estable de colaboración que permita mantener y mejorar una actividad que, por su propia naturaleza, necesita constancia, coordinación y compromiso comunitario. La Gran Recogida vuelve así a situar la solidaridad vecinal en el centro de una labor destinada a acompañar a quienes más lo necesitan.