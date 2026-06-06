Mundial 2026: ¿Cuáles son las mayores rivalidades entre selecciones?

Cada Copa del Mundo no solo define al mejor equipo del planeta, sino que también reaviva la posibilidad de que se den enfrentamientos históricos. La próxima edición del torneo, a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, promete intensidad y mayores chances de choques de gigantes debido nuevo formato ampliado a 48 equipos.
Con más selecciones participantes y un calendario más exigente, el contexto favorecerá enfrentamientos de alto voltaje desde las primeras rondas. En este contexto, las rivalidades históricas podrían resultar un atractivo adicional en caso de darse el cruce.
Este enfrentamiento representa una de las máximas rivalidades deportivas del mundo. Desde mediados del siglo XX, ambos equipos han competido por dominar el estilo del fútbol regional.
Cada generación tuvo sus propios capítulos memorables. Finales continentales, eliminatorias dramáticas y enfrentamientos cargados de tensión han consolidado un duelo parejo y que persiste. En cuanto al historial, Argentina domina con 41 triunfos por sobre 39 victorias de Brasil y 26 empates tras 106 partidos disputados.
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La final del Mundial de 1966 marcó un punto de inflexión, y el sello distintivo del duelo ha sido el dramatismo. Varias definiciones por penales y partidos que se resolvieron en mínimos detalles han alimentado una tensión constante.
Este clásico suele ser de estilos, disciplinados y estratégicos. No predominan los partidos abiertos, sino los duelos ajedrecísticos. El historial muestra suma paridad: 14 victorias de Inglaterra, 13 de Alemania y 8 empates al cabo de 35 encuentros.
La cercanía geográfica y la historia explican gran parte de esta rivalidad. Ambos países comparten fronteras y décadas de enfrentamientos en competiciones europeas e internacionales. Hay contrastes estilísticos: el juego español se ha asociado con la posesión, el control del balón y la elaboración, mientras que Portugal ha destacado por su verticalidad.
Los juegos entre ambos traen intensidad en el campo y la grada, con duelos significativos recientes a favor de unos y otros. El historial marca que España domina con 17 triunfos, mientras que Portugal obtuvo la victoria en 6 ocasiones y empataron 18 veces (41 partidos totales).
Este clásico está impulsado por la cercanía geográfica, la frecuencia en finales continentales, y la cuestión cultural. Estas selecciones se enfrentan con regularidad en torneos continentales y eliminatorias.
Esa repetición constante ha generado una rivalidad contemporánea con mayor paridad en los tiempos modernos (antes dominaba México completamente). El contexto del Mundial 2026 añade un elemento adicional: la localía compartida en territorio norteamericano. Según los datos FIFA, disputaron entre sí 78 encuentros, con 37 triunfos para México, 24 para Estados Unidos y 17 igualdades.
La historia política y social de ambos (con las expediciones inglesas y la Guerra de Malvinas como grandes atenuantes) ha condimentado un duelo tenso y que tiene fuerte historia en los Mundiales.
Marcada a fuego por hitos como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona en 1986, que acabó con Argentina campeona, este cruce tuvo otros capítulos interesantes. Ejemplos son la clasificación de Argentina en octavos de final de 1998, la “venganza” inglesa con el penal de Beckham en 2002, y sobre todo el juego que le dio origen al “clásico”: los cuartos de final del Mundial 66, donde Inglaterra avanzó en un partido en el que Antonio Rattín fue expulsado, se sentó en la alfombra real y retorció un banderín inglés.
Se enfrentaron de manera oficial en 14 ocasiones, con un balance favorable para los europeos: Inglaterra ganó 6 partidos, Argentina ganó 3, y empataron los 5 restantes.
Las rivalidades que sobreviven al paso del tiempo suelen compartir ciertos elementos estructurales:
Con más selecciones participantes y un calendario más exigente, el contexto favorecerá enfrentamientos de alto voltaje desde las primeras rondas. En este contexto, las rivalidades históricas podrían resultar un atractivo adicional en caso de darse el cruce.
Las mejores rivalidades entre selecciones antes del Mundial 2026
Argentina vs Brasil: el clásico de Sudamérica
Este enfrentamiento representa una de las máximas rivalidades deportivas del mundo. Desde mediados del siglo XX, ambos equipos han competido por dominar el estilo del fútbol regional.
Cada generación tuvo sus propios capítulos memorables. Finales continentales, eliminatorias dramáticas y enfrentamientos cargados de tensión han consolidado un duelo parejo y que persiste. En cuanto al historial, Argentina domina con 41 triunfos por sobre 39 victorias de Brasil y 26 empates tras 106 partidos disputados.
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Inglaterra vs Alemania: rivalidad histórica europea
La final del Mundial de 1966 marcó un punto de inflexión, y el sello distintivo del duelo ha sido el dramatismo. Varias definiciones por penales y partidos que se resolvieron en mínimos detalles han alimentado una tensión constante.
Este clásico suele ser de estilos, disciplinados y estratégicos. No predominan los partidos abiertos, sino los duelos ajedrecísticos. El historial muestra suma paridad: 14 victorias de Inglaterra, 13 de Alemania y 8 empates al cabo de 35 encuentros.
España vs Portugal: choque de vecinos y estilos
La cercanía geográfica y la historia explican gran parte de esta rivalidad. Ambos países comparten fronteras y décadas de enfrentamientos en competiciones europeas e internacionales. Hay contrastes estilísticos: el juego español se ha asociado con la posesión, el control del balón y la elaboración, mientras que Portugal ha destacado por su verticalidad.
Los juegos entre ambos traen intensidad en el campo y la grada, con duelos significativos recientes a favor de unos y otros. El historial marca que España domina con 17 triunfos, mientras que Portugal obtuvo la victoria en 6 ocasiones y empataron 18 veces (41 partidos totales).
Estados Unidos vs México: el clásico de Norteamérica
Este clásico está impulsado por la cercanía geográfica, la frecuencia en finales continentales, y la cuestión cultural. Estas selecciones se enfrentan con regularidad en torneos continentales y eliminatorias.
Esa repetición constante ha generado una rivalidad contemporánea con mayor paridad en los tiempos modernos (antes dominaba México completamente). El contexto del Mundial 2026 añade un elemento adicional: la localía compartida en territorio norteamericano. Según los datos FIFA, disputaron entre sí 78 encuentros, con 37 triunfos para México, 24 para Estados Unidos y 17 igualdades.
Argentina vs. Inglaterra: el más caliente dentro y fuera
La historia política y social de ambos (con las expediciones inglesas y la Guerra de Malvinas como grandes atenuantes) ha condimentado un duelo tenso y que tiene fuerte historia en los Mundiales.
Marcada a fuego por hitos como la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona en 1986, que acabó con Argentina campeona, este cruce tuvo otros capítulos interesantes. Ejemplos son la clasificación de Argentina en octavos de final de 1998, la “venganza” inglesa con el penal de Beckham en 2002, y sobre todo el juego que le dio origen al “clásico”: los cuartos de final del Mundial 66, donde Inglaterra avanzó en un partido en el que Antonio Rattín fue expulsado, se sentó en la alfombra real y retorció un banderín inglés.
Se enfrentaron de manera oficial en 14 ocasiones, con un balance favorable para los europeos: Inglaterra ganó 6 partidos, Argentina ganó 3, y empataron los 5 restantes.
Comparativa: las mayores rivalidades entre selecciones
Qué hace que una rivalidad sea histórica
Las rivalidades que sobreviven al paso del tiempo suelen compartir ciertos elementos estructurales:
- Enfrentamientos decisivos en Copas del Mundo.
- Duelos en distintas décadas.
- Contextos culturales o geopolíticos que intensifican el significado del duelo.
- Presencia de jugadores icónicos en ambos equipos.
- Partidos dramáticos que quedan en la memoria colectiva.