Montilla acoge mañana un rastro de antigüedades y objetos de coleccionismo



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Plaza Rafael Pérez Tejada "Niño Ríos" –un enclave situado entre la calle Pablo Neruda y las avenidas de Granada y del Marqués de la Vega de Armijo, frente a las instalaciones de las históricas Bodegas Espejo– acoge mañana, de 9.00 a 14.00 de la tarde, un rastro o mercadillo de antigüedades organizado por la Asociación Rastros y Trastos. Los responsables del colectivo han avanzado que “los amantes del coleccionismo podrán encontrar los más variados artículos, entre los que destacan monedas, billetes, sellos, postales, llaveros, revistas, libros o juguetes”."Sobre todo está pensado para los amantes del coleccionismo y de las antigüedades y para todos los gustos y todos los bolsillos", detalla la Asociación Rastros y Trastos, que surgió, precisamente, "para que los coleccionistas tengan estos puntos de reunión”, de modo que “siempre estamos renovando los objetos, algunos de gran valor”.La Asociación Rastros y Trastos tiene sede en la localidad jiennense de Mengíbar, aunque funciona a nivel nacional, organizando mercados de este tipo por distintos puntos del país. El pasado año, según detallaron sus responsables, un coleccionista encontró un libro de Goya, numerado, de gran valor y “hay quienes se han hecho con tallas religiosas muy antiguas”.