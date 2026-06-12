El Montilla-Córdoba Triatlón firma éxitos entre la élite y las categorías de formación

Gran actuación en el Circuito Andaluz de Duatlón

XXIX Triatlón de Sevilla

Beatriz Escalante se impone en la distancia sprint

La cantera responde en Chiclana de la Frontera

Nuevos podios en Alcalá del Río

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha firmado una destacada actuación en varias competiciones del calendario andaluz, logrando posiciones de privilegio tanto en el Circuito Andaluz de Duatlón 2026 como en el XXIX Triatlón de Sevilla y en distintas pruebas de menores celebradas en Chiclana de la Frontera y Alcalá del Río, unos resultados que volvieron a situar a la entidad montillana entre los referentes del triatlón andaluz.El Circuito Andaluz de Duatlón 2026 puso el punto final a una edición que se desarrolló entre los meses de enero y abril con cuatro pruebas puntuables repartidas entre Chiclana de la Frontera, Sevilla, Punta Umbría y Baena. El sistema de competición obligaba a contabilizar los tres mejores resultados de cada deportista para optar a la clasificación final.En categoría femenina, una de las grandes protagonistas fue Alicia Soriano, integrante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que logró finalizar en segunda posición de la clasificación general gracias a una temporada muy regular. La triatleta consiguió además una victoria de prestigio en el Duatlón de Sevilla, resultado que, unido a sus restantes puntuaciones, le permitió asegurar el subcampeonato autonómico.La clasificación femenina estuvo encabezada por María Narváez, del X-Bike Nerja, vencedora en Chiclana y en el Campeonato de Andalucía disputado en Punta Umbría, mientras que la montillana Laura Núñez, que compite en las filas del Triatlón Inforhouse Santiago, completó el podio final tras imponerse en la prueba de Baena. La deportista del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón María Alisa Sushch concluyó en la cuarta posición de la general, confirmando la excelente presencia del club en la élite andaluza.Además, la clasificación por clubes volvió a reflejar el peso específico de la entidad montillana. El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se proclamó campeón femenino del circuito por delante del Club Triatlón Costa del Sol y del Club Deportivo Credus. En categoría masculina, el conjunto montillano finalizó tercero tras Isbilya-Sloppy Joe’s y ADSEVILLA.En la clasificación masculina individual, el triunfo absoluto correspondió a Pablo Fernández, del Isbilya-Sloppy Joe’s, que cerró el circuito con una brillante victoria en Baena. Santiago Javier Muros, de ADSEVILLA, fue segundo, mientras que Alfonso Bastos, del Club Triatlón Albacete RES, ocupó la tercera plaza.Por otro lado, Sevilla acogió el pasado 7 de junio una nueva edición del Triatlón de Sevilla, una de las citas más multitudinarias del calendario andaluz, que reunió a 1.266 participantes distribuidos entre las distancias olímpica, sprint y supersprint. La prueba registró además un crecimiento del 5 por ciento respecto a la edición anterior.En la distancia olímpica femenina, correspondiente al Campeonato de Andalucía de Triatlón, Gianella Coaguila, del Isbilya-Sloppy Joe’s, dominó la competición desde la natación hasta la línea de meta para adjudicarse el título andaluz con un tiempo de 2 horas, 6 minutos y 52 segundos.La actuación del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a ser sobresaliente. Marta Román se colgó la medalla de plata gracias a una sólida carrera a pie que le permitió consolidar la segunda posición, mientras que María Nuria Gil obtuvo el bronce. Junto a ellas, Liliana Szávai y Alicia Soriano completaron los puestos de privilegio de la clasificación general.Estos resultados permitieron al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón adjudicarse con autoridad la clasificación femenina por equipos, colocando a tres de sus deportistas entre las cinco primeras clasificadas de la prueba. El segundo puesto fue para el Triatlón Mezquita.En la competición masculina, el título andaluz fue para Jesús Vela, del Peñota Dental Triatlón, que lideró la prueba desde los primeros metros de natación y cruzó la meta con un registro de 1 hora, 47 minutos y 31 segundos. Sergio Ortiz, también del Peñota Dental Triatlón, finalizó segundo, mientras que Javier Linares, del Club Deportivo Delikia, completó el podio. La clasificación masculina por clubes se resolvió con victoria para Isbilya-Sloppy Joe’s, seguido por el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y TriTrain4You Málaga.Además, la representación montillana dejó otros resultados destacados en la clasificación absoluta femenina. Alicia Soriano concluyó en la quinta posición de la general y se adjudicó la victoria en el grupo de edad de 20 a 24 años, mientras que Eva Alegría finalizó sexta en la clasificación absoluta y logró la medalla de plata en esa misma categoría. El dominio colectivo del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón quedó igualmente reflejado en la clasificación por equipos femeninos, donde la entidad montillana se proclamó campeona de la competición.En categoría masculina, Marco Montes fue quinto en la clasificación general y se alzó con el triunfo en el grupo de edad de 18 a 19 años. También destacaron Eduardo Escalante, séptimo absoluto y subcampeón en el grupo de edad de 25 a 29 años; Rafael Arroyo, decimotercero de la general y sexto entre los deportistas de 20 a 24 años; y David Villén, que concluyó en la decimosexta posición absoluta y fue séptimo en esa misma categoría. Estos resultados contribuyeron a que el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón lograra la segunda posición en la clasificación masculina por equipos, únicamente superado por Isbilya-Sloppy Joe’s.De igual modo, la representación montillana también dejó su sello en la distancia sprint. Beatriz Escalante, del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, logró la victoria femenina tras un ajustado desenlace que se resolvió en los últimos metros del recorrido.La triatleta se impuso a Julia Reina, de ADSEVILLA, mientras que Raquel Jurado, del Club Deportivo Triatlón Alhaurín de la Torre, ocupó la tercera posición. Entre los hombres, el triunfo fue para Héctor Rico, de ADSEVILLA, por delante de José Antonio Hormigo, del Tribarros Villafranca, y José Joaquín García, del Club Deportivo Atletismo Coria. Asimismo, el triatleta paralímpico Manuel Afonso Betancor, del Club Deportivo Credus, se adjudicó la victoria en la categoría PTWC.Y es que los buenos resultados del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón no se limitaron a las categorías absolutas. La cantera también tuvo un papel protagonista en el XII Triatlón de Menores Ciudad de Chiclana, celebrado en el entorno de la Playa de La Barrosa y la Plaza de Las Banderas. La competición reunió a 187 participantes, frente a los 110 de la edición anterior, lo que supuso un incremento cercano al 70 por ciento. Además, la prueba abrió oficialmente el XV Circuito Andaluz de Triatlón de Menores 2026.Entre los resultados más destacados para el club sobresalieron las victorias de Irene Sánchez en categoría Juvenil Femenina, Nahikari Blanco en Cadete Femenino y Elena Mesa en Alevín Femenino. También lograron posiciones de podio Samuel Montoro, segundo en Juvenil Masculino; Juan Rodríguez, tercero en Cadete Masculino; y Nuria Ariza, tercera en Infantil Femenino.Además, Begoña Molina concluyó décima en Juvenil Femenino; Fabio Vargas fue sexto en Juvenil Masculino; Viñet Díaz obtuvo la cuarta plaza en Cadete Femenino; Águeda Jurado terminó séptima; Gabriela Cárdenas fue octava; Victoria López, novena; Said Diallo, cuarto en Cadete Masculino; Iria Jiménez, octava en Infantil Femenino; Laura López, novena; Mario Mesa, octavo en Infantil Masculino; Jaime Morales, décimo; y Alai Blanco concluyó en la duodécima posición de Alevín Masculino.Por otro lado, el IV Triatlón de Menores de Alcalá del Río volvió a dejar una notable cosecha para los jóvenes deportistas del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón. La prueba, disputada en el Parque de La Loberilla, tuvo además carácter puntuable para el Circuito Provincial de Triatlón de Sevilla y sirvió como criterio clasificatorio para el Campeonato de España que se celebrará en Navarra.En categoría Cadete Femenina, Águeda Jurado logró la medalla de plata, mientras que Gabriela Cárdenas fue quinta y Victoria López concluyó sexta. En Cadete Masculino, Pedro Luque se proclamó subcampeón y Said Diallo obtuvo la tercera posición, completando Sergio Arrabal la competición en octavo lugar. Asimismo, en categoría Infantil Femenina, Iria Jiménez alcanzó la tercera plaza del podio y Nuria Ariza finalizó quinta, prolongando así la destacada trayectoria de la cantera montillana en las pruebas autonómicas de formación.Con estos resultados, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón cerró varias semanas de intensa actividad competitiva en las que logró títulos, podios y posiciones destacadas tanto en categorías absolutas como de formación, consolidando su presencia en los principales escenarios del triatlón y el duatlón andaluces.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.