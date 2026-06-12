Un alumno del IES Inca Garcilaso logra la segunda mejor nota de la PAU en Córdoba



FOTOGRAFÍA: DIARIO CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIARIO CÓRDOBA

El joven montillano David Cruz Espejo, alumno del Instituto de Educación Secundaria (IES) Inca Garcilaso, ha obtenido la segunda mejor calificación de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Córdoba, tras alcanzar una nota de acceso de 13,905, un resultado que lo sitúa entre los mejores expedientes de la convocatoria y que abre ahora su camino hacia los estudios de Ingeniería Aeroespacial.La publicación de las notas de Selectividad llegó ayer entre los nervios propios de una jornada decisiva para miles de estudiantes cordobeses y la sorpresa de quienes comprobaron que el esfuerzo acumulado durante todo el curso encontraba una recompensa inmediata. En el caso de David Cruz Espejo, la noticia tuvo además un eco especial en su centro educativo, al situarse en la segunda posición de toda la provincia.El joven montillano conoció el resultado en casa, junto a su familia, al consultar las calificaciones en el ordenador. “Me esperaba una nota alta, pero no tanto”, reconoció el propio David Cruz Espejo en declaraciones a, todavía sorprendido por una calificación que lo coloca muy cerca de la mejor nota provincial de esta convocatoria (13,975).“Lo he visto en el ordenador y me ha dado una tremenda alegría”, confesaba este estudiante del IES Inca Garcilaso que tiene ya definido el horizonte académico que le gustaría emprender a partir del próximo curso. Su intención es estudiar Ingeniería Aeroespacial en Sevilla o Valencia, una elección que enlaza con una de sus grandes aficiones. “Me encanta la Fórmula 1 y siempre he querido formar parte de ese deporte”, apunta el joven montillano.Su preparación para la prueba mantuvo una continuidad con el trabajo desarrollado durante el curso. El alumno explicó que comenzó a estudiar “unas dos semanas antes del examen”, después de sostener el ritmo académico hasta llegar a una convocatoria que, en su caso, ha culminado con una de las calificaciones más altas de la provincia.Por otro lado, el propio IES Inca Garcilaso ha celebrado unos resultados que, según el propio centro, reflejan el esfuerzo del alumnado y el acompañamiento diario del profesorado. El comunicado difundido por el instituto subrayó que celebran “mucho más que unas notas: celebramos talento, constancia y futuro”.De igual modo, el centro destaca el rendimiento del alumnado de segundo de Bachillerato en la Prueba de Evaluación para el Acceso a la Universidad de 2026 y vincula los resultados obtenidos con el trabajo constante, la dedicación y la implicación de toda la comunidad educativa. En su valoración, el instituto incide en que las calificaciones de este año son “el reflejo del compromiso de nuestro alumnado y del acompañamiento diario de un profesorado que vive su labor con pasión y responsabilidad”.Aunque la felicitación del Inca Garcilaso se extiende al conjunto de sus alumnos y alumnas, el centro ha querido dedicar una mención especial a David Cruz Espejo por haber obtenido la segunda mejor calificación de toda la provincia de Córdoba. El logro, según expresa el instituto, “nos llena de alegría y que inspira a toda la comunidad educativa, especialmente a sus compañeros y compañeras”.Y es que el resultado del alumno montillano ha sido interpretado también como un reconocimiento al trabajo docente desarrollado durante el curso. El comunicado señala que el profesorado siente “orgullo y satisfacción”, al considerar que cada logro del alumnado supone también una muestra de la importancia de la labor educativa, de las horas de preparación, orientación y apoyo que acompañan el proceso académico aunque no siempre resulten visibles.La nota de David Cruz Espejo se enmarca en una convocatoria que ha dejado en Córdoba un descenso tanto en el porcentaje de aprobados como en la nota media. La Selectividad de 2026 se ha cerrado con un 91,15 por ciento de aprobados, una cifra inferior al 93,03 por ciento registrado en 2025 y más de seis puntos por debajo del 97,36 por ciento alcanzado en 2024.Asimismo, los datos facilitados por la Universidad de Córdoba (UCO) reflejan una nueva bajada de la calificación media provincial. Si en 2024 la nota media fue de 7,746 puntos y en 2025 se situó en 7,608, este año ha descendido hasta los 7,571 puntos, confirmando una tendencia a la baja en las dos últimas convocatorias.En total, 3.398 estudiantes han superado la prueba de acceso a la Universidad en la provincia de Córdoba. De ellos, 1.906 son mujeres y 1.492 son hombres. A pesar del descenso general de los resultados, la convocatoria también ha dejado un grupo destacado de alumnos con calificaciones muy elevadas, entre los que se encuentra el estudiante montillano.Por franjas de nota, 424 estudiantes han obtenido una calificación de acceso entre 9 y 10 puntos, mientras que otros 823 se han situado entre el 8 y el 9. Además, 969 alumnos han alcanzado notas comprendidas entre 7 y 8 puntos, y 939 se han colocado en la franja de entre 6 y 7 puntos. La UCO también ha destacado el peso de la enseñanza pública entre los mejores expedientes de esta convocatoria. Ocho de los diez alumnos con mejores notas de la provincia proceden de centros públicos, mientras que los dos restantes cursaron sus estudios en centros privados o concertados. Además, los ocho primeros clasificados pertenecen igualmente a institutos públicos.La mejor nota de la PAU 2026 en Córdoba corresponde a Irene Pozo, alumna del IES Padre Juan Ruiz, en Hinojosa del Duque, con un 13,975. En segunda posición figura David Cruz Espejo, del IES Inca Garcilaso de Montilla, con un 13,905. El tercer puesto ha sido para Sergio Atienza Ávila, del IES Maimónides de Córdoba, con un 13,9.Tras la publicación de las calificaciones, los estudiantes pueden solicitar la revisión de sus exámenes hasta el 16 de junio a las 12.00 del mediodía. Las notas definitivas para quienes no pidan revisión se publicarán el 18 de junio, mientras que los resultados de las revisiones se conocerán el día 19. El plazo para solicitar la vista de examen permanecerá abierto los días 22 y 23 de junio, y el visionado se celebrará el 25 de junio en el Rectorado.