Montilla suma varios podios en el Circuito Diputación de Aguas Abiertas



FOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB NATACIÓN MONTILLA

Montilla brilló este pasado sábado en la primera etapa del VI Circuito Diputación de Córdoba de Aguas Abiertas, celebrada en el embalse de Sierra Boyera, en Belmez, bajo la dirección de la Delegación de Córdoba de la Federación Andaluza de Natación (FAN), una cita que contó con la participación de un centenar de deportistas procedentes de distintos puntos de la geografía autonómica y nacional.La prueba abrió el calendario provincial de aguas abiertas con una prueba exigente, tanto por el nivel competitivo de los participantes como por las condiciones en las que se desarrolló la jornada. Y es que los nadadores tuvieron que afrontar una temperatura del agua notablemente alta, cercana a los 27 grados, un factor que añadió dureza a una competición ya de por sí marcada por el esfuerzo sostenido y la resistencia en un entorno natural como el embalse de Sierra Boyera.Además, la prueba celebrada en la localidad de Belmez no solo supuso el arranque del VI Circuito Diputación de Córdoba de Aguas Abiertas, sino que también fue puntuable para el prestigioso Circuito de Aguas Abiertas de Andalucía, circunstancia que elevó el interés deportivo de la jornada y reunió a especialistas de diferentes categorías en una de las modalidades más exigentes de la natación.La representación montillana estuvo formada por ocho nadadores pertenecientes al Club Natación Montilla y al Club Deportivo Atlético Gran Capitán, que compitieron en las dos distancias previstas por la organización: una de 1.500 metros y otra de 3.000 metros.La estructura de la prueba contemplaba la participación de la categoría infantil únicamente en la distancia de 1.500 metros, mientras que las categorías júnior, sénior, máster 30, máster 40, máster 50, máster 60, máster 70 y superación podían tomar parte en la distancia corta o en la de 3.000 metros.En ese sentido, uno de los resultados más sobresalientes de la jornada llegó en la distancia de 1.500 metros, donde la nadadora montillana Laura Sánchez Gómez se proclamó primera clasificada en categoría infantil y, además, primera de la general femenina. Su actuación situó a la delegación montillana en un lugar destacado dentro de una competición con una participación amplia y con deportistas llegados de distintos puntos.De igual modo, Piedad Riobóo Loriguillo consiguió la primera posición en la categoría máster 50 femenina, completando otra de las actuaciones más relevantes para la natación montillana en la prueba corta. Su resultado reforzó el buen papel del Club Deportivo Atlético Gran Capitán en una jornada en la que la constancia y la gestión del esfuerzo fueron determinantes por las condiciones de temperatura del agua.Por otro lado, Miguel Sánchez Castro subió al podio en la distancia de 1.500 metros tras obtener la segunda posición en máster 40 masculino. En esa misma distancia también compitieron José Cargos Pérez Cruz, que finalizó quinto en máster 50, y José Antonio Marqués Vilaplana, que obtuvo la sexta posición en la misma categoría.La participación montillana también tuvo protagonismo en la distancia de 3.000 metros, reservada para nadadores con capacidad para sostener un esfuerzo más prolongado en aguas abiertas. En esta prueba, Manuel González Alcaide logró la tercera posición en máster 30, mientras que Javier Mesa Herrador fue segundo en máster 50 y Emilio Polonio Cruz finalizó tercero en esa misma categoría.Las aguas abiertas obligan a los deportistas a adaptarse a un medio distinto al de la piscina. La orientación, el ritmo de brazada, la gestión de las referencias visuales y la resistencia ante las condiciones del embalse forman parte de una disciplina en la que cada detalle influye en el resultado final. En Belmez, además, la elevada temperatura del agua convirtió la prueba en un reto añadido para todos los participantes.Con estos resultados, los nadadores montillanos iniciaron el circuito provincial con una presencia destacada en diferentes categorías y distancias. El arranque en Sierra Boyera dejó primeros puestos, podios y clasificaciones de mérito para una expedición local que respondió con solvencia en una prueba de alto nivel competitivo.Además, el VI Circuito Diputación de Córdoba de Aguas Abiertas continuará durante los próximos meses con tres nuevas etapas en distintos embalses de la provincia. La siguiente cita tendrá lugar el 16 de julio en el embalse de Iznájar. Posteriormente, el calendario continuará el 10 de septiembre en el embalse de La Breña II, en Almodóvar del Río, y concluirá el 24 de septiembre en el embalse del Arenoso, en Montoro.