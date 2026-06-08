La Conferencia Episcopal obsequia a León XIV con una obra de María José Ruiz

Una obra con un profundo mensaje



FOTOGRAFÍA: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha obsequiado esta tarde a León XIV con un retrato de la artista montillana María José Ruiz que, de este modo, se ha sumado también al viaje apostólico del Pontífice a España. La presentación del lienzo ha tenido lugar durante el encuentro que el Papa ha tenido con los prelados con motivo del 60.º aniversario de la creación del colegio episcopal español.El lienzo —que se ha ubicado a la entrada del salón de la Plenaria de la sede de la CEE, donde los prelados se reúnen habitualmente— representa a León XIV en la Basílica de San Juan de Letrán, considerada la catedral del Papa, en una composición cargada de símbolos religiosos y referencias vinculadas a la tradición cristiana. Así, el retrato muestra al Santo Padre en un espacio de gran significado para la Iglesia católica.A sus pies aparece la concha bautismal que recuerda al apóstol Santiago, mientras el Pontífice pisa sobre la arena de la playa. En ese escenario se entrevén las huellas del ángel que se aparece a San Agustín para explicarle la imposibilidad de conocer el misterio de la Trinidad.Como es habitual en la pintura de María José Ruiz, la obra no se limita a reproducir la imagen del Papa, sino que incorpora una lectura simbólica de su figura y de la tradición teológica cristiana. La escena remite, al mismo tiempo, al bautismo, al camino jacobeo, a la autoridad espiritual de la Basílica de San Juan de Letrán y a una de las enseñanzas más conocidas atribuidas a San Agustín sobre el misterio trinitario, aludiendo así a la orden de los agustinos, a la que pertenece Robert Francis Prevost.Nacida en Montilla el 2 de diciembre de 1966, María José Ruiz López es una creadora polifacética cuya formación refleja un marcado interés por las artes y las humanidades. Licenciada en Bellas Artes y en Derecho, es también diplomada en Lengua y Cultura Italiana por las universidades de Córdoba, Bolonia y Dante Alighieri de Italia, además de académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes.Su trayectoria artística mantiene desde hace décadas una intensa relación con espacios religiosos y culturales de relevancia internacional. Desde 1997, año en el que expuso su trabajo en la Basílica de San Juan de Letrán de Roma, sus obras han podido contemplarse en ciudades de Italia, Francia y España, así como en lugares como la Mezquita Catedral de Córdoba, el Centro de Arte Contemporáneo de Cittanova, en Italia, la Accademia Internazionale dei Micenei, también en Italia, la Fundación Focus Abengoa de Sevilla, la Catedral de Toledo o la Catedral de Moyobamba, en Perú.En ese recorrido ocupa un lugar destacado la obra que María José Ruiz dedicó a San Juan de Ávila, una figura especialmente vinculada a Montilla. A finales del mes de abril de 2015,como obsequio que el Ayuntamiento hacía a la Santa Sede con motivo de la proclamación de san Juan de Ávila como Doctor de la Iglesia Universal.Aquel reconocimiento a san Juan de Ávila tuvo lugar el 7 de octubre de 2012 de manos de Benedicto XVI. La obra de María José Ruiz se había presentado previamente en Montilla el 6 de enero de 2014, durante una solemne eucaristía conmemorativa del 514º aniversario del nacimiento del Doctor de la Iglesia, y fue donada por la artista al pueblo de Montilla.Aquel retrato de san Juan de Ávila decora en la actualidad la iglesia del Colegio Español de San José en Roma, lo que mantiene viva la proyección internacional de una pieza nacida en torno a una de las devociones y referencias históricas más profundas de Montilla. Esa conexión concede especial relevancia local al nuevo retrato de León XIV presentado esta tarde en la sede de la Conferencia Episcopal Española.De igual modo, junto a su obra de temática religiosa, María José Ruiz ha desarrollado una producción pictórica marcada por el mensaje social. Esa inquietud la llevó a obtener el Premio de Pintura Focus Abengoa con, una obra referida a la violencia de género. En esa misma línea destaca también, otra creación vinculada a esa sensibilidad social presente en parte de su trayectoria.Con el retrato de León XIV, la artista suma una nueva obra a una trayectoria que ha unido pintura, espiritualidad, memoria y compromiso social. La presencia del lienzo en la entrada del salón de la Plenaria de la Conferencia Episcopal Española sitúa su trabajo en un lugar de especial visibilidad dentro de la sede de los obispos, en una jornada marcada por la visita del Papa y por el aniversario del colegio episcopal español.La propia autora ha explicado aque el retrato oficial del Papa León XIV fue realizado por encargo de la Conferencia Episcopal Española en apenas seis semanas. Se trata de un óleo sobre lienzo de dos metros de altura en el que el Pontífice aparece representado a tamaño natural, con la intención de transmitir una “sensación de cercanía y presencia real”.Además, la elección del nártex de la Archibasílica de San Juan de Letrán como marco arquitectónico responde a tres ejes simbólicos fundamentales. En primer lugar, constituye un homenaje a León XIV, ya que, al haber asumido este nombre pontificio en continuidad con la figura y el legado de León XIII, María José Ruiz López ha querido situarlo en el templo que custodia el sepulcro de aquel ilustre predecesor, estableciendo así un vínculo simbólico entre ambos pontificados.En segundo lugar, al tratarse de una obra destinada a la Conferencia Episcopal Española, la elección de la catedral de Roma recuerda la condición del Papa como Obispo de Roma y subraya el vínculo que lo une al conjunto de los obispos españoles. De este modo, el escenario no actúa solo como fondo monumental, sino como un espacio cargado de sentido eclesial.Por otro lado, la recreación de la arquitectura monumental de Borromini y Galilei reivindica el papel histórico de la Iglesia como gran mecenas de las artes y pone en valor el encuentro entre fe y belleza. La obra incorpora, además, una reflexión sobre la creación artística en un tiempo marcado por el desarrollo de la Inteligencia Artificial, una cuestión abordada por el propio Pontífice en su reciente encíclica. "Frente a las tecnologías capaces de generar imágenes inmediatas, el retrato reivindica el valor insustituible de la mirada, la sensibilidad, la experiencia y la mano humana", explica María José Ruiz.De igual modo, la elección de este lugar posee un significado personal para la autora. En 1997, cuando estudiaba Bellas Artes en Reggio Calabria, su obrafue seleccionada para una exposición celebrada en ese mismo atrio de Letrán con motivo del Jubileo del año 2000. La muestra fue inaugurada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, que años más tarde sería proclamado Papa con el nombre de Benedicto XVI, quien destacó “la fuerza de su composición y la claridad de su mensaje”.Y es que el verdadero corazón simbólico del retrato se encuentra bajo los pies del Pontífice. Allí, María José Ruiz López ha recreado de forma sutil la playa de Hipona, escenario de la conocida reflexión de San Agustín en torno al misterio de la Trinidad, una meditación que invita a la humildad ante aquello que trasciende la comprensión humana.Sobre la arena aparecen las huellas de un niño, un pequeño pozo colmado de agua y una vieira, elementos que evocan visualmente aquel célebre episodio agustiniano. La vieira remite, además, al Apóstol Santiago, Patrón de España, reforzando así la lectura espiritual y simbólica de una obra concebida para dialogar con la tradición cristiana y con la identidad del país que recibe al Pontífice.En ese sentido, la principal metáfora visual del retrato reside en la transformación progresiva del frío mármol en arena cálida. Con este recurso, la autora ha querido evocar los más de veinte años que Su Santidad dedicó en Perú al acompañamiento de las comunidades más vulnerables y a una vida entregada a los demás.La imagen plantea, así, la evocación de una Iglesia cuya esencia se fundamenta en la caridad y en la proximidad a las personas. Al paso del primer Papa agustino, el mármol se transforma en un paisaje que habla de encuentro, acogida y presencia humana, una síntesis visual que concentra buena parte del mensaje profundo que María José Ruiz López ha querido imprimir a este retrato oficial de León XIV.