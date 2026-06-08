El Ayuntamiento adapta su catálogo urbanístico para facilitar obras en edificios deteriorados



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado de forma definitiva la modificación del catálogo de inmuebles protegidos vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida que permitirá flexibilizar las actuaciones de rehabilitación y mejora en cerca de un centenar de edificios incluidos hasta ahora en el nivel 3 de protección, el menor grado dentro del catálogo municipal.La innovación urbanística abre un nuevo escenario para numerosos propietarios de inmuebles que, pese a estar integrados en el catálogo municipal, no presentan actualmente características arquitectónicas de especial relevancia. La medida pretende adaptar la normativa a la realidad física de estas construcciones y facilitar intervenciones que hasta ahora encontraban importantes limitaciones administrativas y económicas.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que esta modificación “da respuesta a todos esos propietarios que desde hace tiempo venían solicitando una mayor flexibilidad para actuar sobre sus inmuebles”. El regidor ha señalado, además, que muchos de estos edificios fueron catalogados “con criterios dispares y cierta discrecionalidad”, lo que había generado situaciones complejas para sus titulares.En ese sentido, Rafael Llamas ha explicado que buena parte de estos inmuebles han sufrido un deterioro progresivo como consecuencia de las restricciones existentes para intervenir en ellos. “Eran edificios que presentaban un aspecto de ornato público muy deficiente porque los propietarios entendían que no les resultaba rentable actuar sobre los mismos”, ha indicado.La aprobación definitiva permitirá que estos edificios puedan salir total o parcialmente del catálogo municipal, según cada caso, con el objetivo de favorecer tanto procesos de rehabilitación como nuevas construcciones adaptadas a las necesidades actuales. Todo ello, según ha subrayado el Ayuntamiento, deberá realizarse siempre dentro de la normativa urbanística vigente y sin menoscabo de la protección del patrimonio local.“Lo que hacemos es ajustar la realidad a la necesidad, preservando en todo momento el patrimonio de nuestro municipio. Tener un patrimonio arquitectónico en buenas condiciones es mejorar la imagen de Montilla”, ha afirmado Rafael Llamas, quien ha incidido en que la medida responde al interés general y a una demanda trasladada por la ciudadanía durante los últimos años.Por otro lado, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha recordado que esta revisión del catálogo surgió tras el análisis realizado al inicio del mandato sobre los instrumentos de planificación urbana vigentes en Montilla. Ese estudio incluyó tanto el PGOU como el propio catálogo de bienes protegidos, aprobado a comienzos de la década de los 2000.Según ha explicado la responsable municipal, el trabajo técnico desarrollado permitió constatar que los motivos que justificaron en su momento la inclusión de numerosos inmuebles en el nivel 3 de protección “no estaban del todo fundamentados”. Esta circunstancia, unida al estado físico de muchas de estas viviendas, estaba repercutiendo negativamente en el paisaje urbano de la ciudad.Además, Lidia Bujalance ha señalado que la modificación aprobada busca compatibilizar la conservación del patrimonio con la necesidad de acometer actuaciones de rehabilitación que mejoren la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los inmuebles afectados. “Damos respuesta tanto a la realidad de nuestro paisaje urbano como a las necesidades de los propietarios, facilitando intervenciones que hasta ahora resultaban muy difíciles de acometer”, ha explicado.La revisión del catálogo ha contado con los informes preceptivos de la Consejería de Cultura, un trámite necesario al tratarse de bienes incluidos en el planeamiento urbanístico municipal. Aunque el organismo autonómico avala la exclusión de la mayoría de los inmuebles afectados, mantiene la obligación de solicitar autorización expresa para aquellas actuaciones que se desarrollen en edificios situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural.De este modo, la modificación no supone una eliminación generalizada de cautelas patrimoniales, sino una adaptación del nivel de protección a la realidad concreta de cada inmueble. El Ayuntamiento defiende que el nuevo marco permitirá actuar sobre edificios deteriorados, mejorar su integración en la ciudad y evitar que las limitaciones existentes sigan contribuyendo a su abandono o a la degradación de determinadas zonas del casco urbano.Una vez que el acuerdo plenario sea publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), la modificación entrará en vigor y podrá aplicarse de forma efectiva. A partir de ese momento, los propietarios afectados dispondrán de un marco urbanístico más flexible para promover intervenciones ajustadas a las necesidades actuales de sus viviendas o edificios.Desde el equipo de gobierno se ha valorado esta aprobación definitiva como el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos durante el presente mandato para actualizar los instrumentos de planificación urbana de Montilla. La medida, según el alcalde, pretende favorecer la conservación del patrimonio, mejorar el entorno urbano y ofrecer una respuesta práctica a una problemática que venía afectando tanto a los titulares de los inmuebles como a la imagen de la ciudad.