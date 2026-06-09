León XIV reivindica a san Juan de Ávila durante su encuentro con los obispos españoles



FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El Papa León XIV dedicó ayer parte de su penúltima jornada en Madrid a un encuentro con los obispos españoles en la Conferencia Episcopal Española, dentro de su Viaje Apostólico a España, y situó la figura de san Juan de Ávila, estrechamente vinculada a Montilla, como referencia para la vida sacerdotal en el año en el que se conmemora el quinto centenario de su ordenación presbiteral.La agenda del Santo Padre comenzó por la mañana con una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica. Posteriormente, León XIV se trasladó hasta el Congreso de los Diputados, donde mantuvo un encuentro con los parlamentarios españoles, antes de continuar su recorrido institucional con una visita a la sede de la Conferencia Episcopal Española.Además, la visita a la Conferencia Episcopal Española permitió al Papa saludar a los obispos españoles y compartir un almuerzo con ellos, en una jornada marcada por el tono institucional, eclesial y pastoral del viaje. Durante ese encuentro, León XIV recordó expresamente a san Juan de Ávila, patrono del clero secular español y una de las figuras más relevantes de la historia espiritual vinculada a Montilla.En ese sentido, el Santo Padre recuperó las palabras con las que San Pablo VI definió al Maestro Ávila como “un maestro de vida espiritual benévolo y sabio, un renovador ejemplar de la vida eclesiástica y de las costumbres cristianas” y, al mismo tiempo, como “un simple sacerdote”. Esa evocación situó al santo doctor como modelo de vida sacerdotal y como referencia para la misión que cada obispo está llamado a custodiar y fortalecer en su propio presbiterio.Y es que, al referirse a san Juan de Ávila, León XIV subrayó la importancia de los sacerdotes que acompañan de forma más cercana la labor de los obispos. “Mirándole a él, pienso en aquellos que son los más cercanos compañeros de los obispos en este viaje, en esos ‘simples sacerdotes’, en el sentido más alto y más exigente del término. Nuestro caminar con ellos debería transmitir el valor de esa esencia: ser presbíteros enamorados de Cristo, radicados en la oración, fieles a la Iglesia, cercanos al pueblo y capaces de unir doctrina sólida, celo apostólico y caridad pastoral”, recordó el Papa durante su intervención ante los prelados españoles.De igual modo, el Santo Padre incidió en la relación de cercanía que debe existir entre los obispos y los sacerdotes. “Presbíteros que encuentren en el obispo no sólo una autoridad reconocida, sino un padre que les acompaña; y en los otros sacerdotes hermanos con los que compartir las fatigas y las alegrías de esta peregrinación llena de encuentros, en la que todos buscamos a Cristo”, señaló León XIV.Por otro lado, la referencia del Papa a san Juan de Ávila adquiere una especial resonancia en Montilla, ciudad en la que murió el 10 de mayo de 1569 y donde permanecen sus reliquias. El Maestro Ávila, nacido en Almodóvar del Campo, en la provincia de Ciudad Real, el 6 de enero del año 1500, desarrolló una intensa labor espiritual, intelectual y educativa que dejó una huella profunda en Andalucía y, de manera singular, en la localidad montillana.A lo largo de su vida, san Juan de Ávila fundó centros de Teología y Humanidades en Baeza, Granada y Córdoba, así como colegios en distintas ciudades andaluzas como Jerez de la Frontera, Priego de Córdoba, Montilla, Úbeda, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Palma del Río y Écija. Su influencia también alcanzó a figuras de gran relevancia espiritual como san Francisco de Borja, san Ignacio de Loyola, santa Teresa de Jesús o fray Luis de Granada.Asimismo, en 1535 marchó a Córdoba llamado por el obispo Álvarez de Toledo y allí conoció a fray Luis de Granada. Desde entonces organizó predicaciones por los pueblos andaluces, especialmente por las sierras de Córdoba, y consiguió conversiones muy sonadas de personas de alto rango. Su dominio de la oratoria quedó recogido por Francisco Terrones del Caño, que lo escuchó predicar en Granada siendo colegial y, ya como obispo de Tuy, dejó testimonio de su estilo retórico en suEn esa trayectoria, san Juan de Ávila trabó amistad con el nuevo obispo de Córdoba, Cristóbal de Rojas, al que dirigió las, redactadas por su mano. También intervino en la conversión del Duque de Gandía, futuro san Francisco de Borja, y del soldado y entonces librero ambulante portugués João Cidade Duarte, que llegaría a ser san Juan de Dios.Además, su actividad evangelizadora no se limitó a la Andalucía actual, sino que también se extendió por el sur de La Mancha y Extremadura. Fundó numerosos seminarios y colegios, animó a la creación de la Compañía de Jesús y organizó la Universidad de Baeza. Aunque enfermó en 1554, permaneció activo durante quince años más, hasta que su estado empeoró visiblemente en 1569.Montilla conserva una relación especialmente estrecha con su memoria. Las reliquias del Maestro Ávila reposan en el altar mayor de la iglesia de La Encarnación, en la calle Corredera, hoy Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila. La construcción de este templo comenzó en 1726 y no concluyó hasta 1949, tras más de dos siglos de avatares históricos. Desde este enclave, su legado continúa siendo un punto de referencia para quienes se acercan a conocer su vida, sus escritos y su compromiso con la renovación espiritual y educativa del siglo XVI.Del mismo modo, san Juan de Ávila fue un hombre de pensamiento y acción. Preparó memoriales para los concilios de Trento y Toledo, con aportaciones teológicas que contribuyeron a consolidar la relevancia de Montilla como centro intelectual y religioso durante el Siglo de Oro. Su figura permanece asociada a la sabiduría, la humildad y el servicio, tanto en el ámbito religioso como en el cultural.El reconocimiento eclesial a su figura tuvo uno de sus momentos más significativos el 7 de octubre de 2012, cuando el Papa Benedicto XVI proclamó a san Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Aquella declaración tuvo una especial trascendencia para Montilla, hasta el punto de que algunos vecinos viajaron hasta Roma para presenciar en directo el reconocimiento del asceta manchego, que se incorporaba así al grupo de grandes doctores nacidos en España, junto a san Isidoro de Sevilla, santa Teresa de Jesús o san Juan de la Cruz.Años después, el 6 de abril de 2019, coincidiendo con el 450.º aniversario de su muerte en la localidad, Montilla declaró Hijo Adoptivo de la ciudad a san Juan de Ávila. Este reconocimiento permitió poner en valor su dimensión intelectual, eclesial y espiritual, y sirvió además como punto de partida para la celebración de un nuevo Año Jubilar en honor al Doctor de la Iglesia Universal, que se prolongó hasta el 31 de mayo de 2020.Por otra parte, la jornada del penúltimo día del Papa en Madrid continuó por la tarde con una oración y un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral, en honor a la patrona de la ciudad. A continuación, León XIV tenía previsto mantener un encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana, dentro de un viaje apostólico que ayer volvió a situar el legado de san Juan de Ávila en el centro de la reflexión pastoral de la Iglesia española.