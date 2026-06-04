El Lagar Los Raigones acoge el primer encuentro provincial de tratamiento familiar

Elacogerá mañana el I Encuentro de Equipos de Tratamiento Familiar de Córdoba, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Montilla a través de los Servicios Sociales Municipales, que reunirá a profesionales de la intervención social de toda la provincia con el objetivo de reflexionar sobre la práctica diaria de estos equipos y avanzar en la mejora de la atención a menores y familias en situación de vulnerabilidad.La cita, que se desarrollará bajo el lema “La fuerza del equipo en el tratamiento familiar”, convertirá este emblemático espacio de la Sierra de Montilla en punto de encuentro para psicólogos, trabajadores sociales y educadores que integran los Equipos de Tratamiento Familiar de Córdoba. La programación combinará formación especializada y espacios de convivencia profesional con la intención de reforzar la cohesión interdisciplinar entre los distintos perfiles técnicos que intervienen en este ámbito.Además, el encuentro nace con vocación pionera en el conjunto de la provincia, ya que pretende favorecer el intercambio de experiencias y metodologías de trabajo entre profesionales de diferentes municipios. Desde el Ayuntamiento de Montilla se destaca que esta jornada permitirá avanzar hacia una mayor coordinación entre equipos y favorecer una intervención más eficaz con las familias atendidas desde los Servicios Sociales.En ese sentido, la programación comenzará a las 9.00 de la mañana con la recepción de participantes y continuará con diferentes talleres y ponencias centradas tanto en la intervención profesional como en el cuidado emocional de los propios equipos. Y es que la jornada también pondrá el foco en la prevención del desgaste laboral y en el bienestar psicológico de quienes desarrollan diariamente esta labor social.Entre las actividades previstas destaca el taller “¿Equipo o puzzle? Cómo hacer que todo encaje y sume”, que será impartido por la psicóloga sanitaria y formadora Esther Martín Miguel. Posteriormente tendrá lugar la ponencia “El valor de la cohesión del equipo: claves para una intervención efectiva”, a cargo de José Manuel Anguita Ruiz y Rogelio Diego Casado, miembros del Servicio de Protección y Apoyo a las Familias.De igual modo, el programa incluirá una visita guiada al propio Lagar Los Raigones, así como diferentes espacios de convivencia profesional y un acto final de conclusiones y cierre. La elección de este enclave no resulta casual, ya que se trata de una de las firmas de referencia de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y de la Asociación de Lagares de la Sierra de Montilla.La empresa familiar se ha caracterizado históricamente por su apuesta por la innovación, impulsando nuevas propuestas vinculadas al oleoturismo y al enoturismo en sus instalaciones, además de un comercio gourmet ubicado en el histórico lagar situado en plena Sierra de Montilla. Todo ello le ha permitido diversificar su actividad y aportar un mayor valor añadido a sus propias cosechas.Por otro lado, en los últimos años Los Raigones ha intensificado su colaboración con proyectos orientados a favorecer el equilibrio entre la producción agrícola y la conservación del medio natural. “Es lo mejor tanto para la calidad de nuestros vinos como para nuestro entorno paisajístico, que debemos cuidar y preservar para las generaciones venideras”, resalta Santiago Jiménez Luque-Romero.Ese compromiso medioambiental se ha materializado en diferentes iniciativas desarrolladas entre las propias viñas. Entre ellas figura la instalación de cajas nido de madera para aves insectívoras que ayudan a controlar plagas de manera natural. “Practicamos una agricultura respetuosa con el medio ambiente, ya que preservamos arbustos y árboles colindantes, además de evitar el uso de productos tóxicos o herbicidas”, recalca Jiménez.Asimismo, la firma montillana mantiene colaboraciones con entidades como la Fundación Somos Naturaleza y la Fundación Social Universal en proyectos como Alzacola, centrado en la protección de esta ave insectívora en peligro de extinción. Del mismo modo, Los Raigones participa en, una iniciativa destinada a fomentar ecosistemas agrarios equilibrados y biodiversos mediante la repoblación con especies autóctonas y la creación de refugios para murciélagos, aliados naturales frente a la polilla del racimo.Con la celebración de este encuentro profesional, Montilla refuerza ahora su apuesta por la innovación y la mejora continua en materia de intervención social, al tiempo que consolida la utilización de espacios singulares del municipio para acoger iniciativas formativas y de intercambio de conocimiento vinculadas al bienestar social y comunitario.