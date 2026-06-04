Montilla celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente con cine y debate en el Teatro Garnelo

El Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Somos Naturaleza celebrarán mañana, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, una actividad abierta a toda la ciudadanía en el Teatro Garnelo que combinará cine, reflexión y diálogo para abordar los desafíos ambientales actuales y dar a conocer algunas de las soluciones que ya se están aplicando en distintos lugares del mundo.La iniciativa, de carácter gratuito hasta completar aforo, arrancará a las 18.45 de la tarde con la recepción de asistentes, uny una copa de vino ofrecida por Bodegas Marenas, antes de la proyección, prevista para las 19.00 de la tarde, del primer episodio de la docuserieLa actividad está organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Somos Naturaleza, entidad integrada en el proyecto, una iniciativa que cuenta con financiación del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) y con la cofinanciación de la Diputación de Sevilla, como socio del Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, y de la Unión Europea.La docuserie que se proyectará en el Teatro Garnelo ha sido creada por Javier Peña y dirigida por Jaime Bartolomé y Álvaro Ron. La producción plantea una visión distinta de la crisis climática, alejándose de los discursos catastrofistas para mostrar experiencias reales y medidas concretas que ya están funcionando en diferentes países. De este modo,propone imaginar futuros posibles desde una mirada “esperanzadora pero pragmática”.La serie ya tuvo una importante puesta de largo institucional el pasado 3 de diciembre, cuando fue presentada en el Parlamento Europeo en un acto que incluyó posteriormente un coloquio con eurodiputados y miembros del equipo de producción.Tras la proyección audiovisual, en torno a las 19.55 horas, el Teatro Garnelo acogerá un debate-coloquio con el productor Mariano Baratech, que viajará expresamente a Montilla para participar en este encuentro con el público. La organización pretende así generar un espacio de conversación abierto que permita profundizar en las cuestiones abordadas por la serie y fomentar la implicación activa de la ciudadanía en torno a los retos medioambientales.Mariano Baratech es fundador de El Gatoverde Producciones y ha estado vinculado a películas reconocidas en distintos certámenes cinematográficos nacionales. Entre sus trabajos destacan, premiada en el Festival de Málaga;, distinguida con el Premio Goya en 2022; o, seleccionada para la sección oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Asimismo, forma parte del Patronato de la Fundación Transición Verde y de la Fundación HOPE-Acción Climática, entidad que impulsa un movimiento de regeneración en diferentes puntos del país.Por otro lado, la Fundación Somos Naturaleza aprovechará esta cita para reforzar su mensaje de sensibilización ambiental y de impulso de hábitos de vida sostenibles. La entidad, sin ánimo de lucro, centra su actividad en la defensa de la naturaleza y en la mejora de la relación de la sociedad con el entorno natural, promoviendo además iniciativas vinculadas al emprendimiento social sostenible y a la calidad de vida.En palabras de su presidente, el empresario montillano José Ríos Márquez, la Fundación Somos Naturaleza “aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente”, así como “agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles”.Del mismo modo, la entidad mantiene su disposición a colaborar con organizaciones no solo de Montilla, sino de toda la Campiña Sur Cordobesa, así como con proyectos orientados a la defensa de la naturaleza, el impulso de iniciativas ecológicas y la promoción de productos sostenibles.Y es que el Día Mundial del Medio Ambiente se presenta, según destacan los organizadores, como una oportunidad para reflexionar de manera colectiva sobre la relación entre las personas y el planeta, al tiempo que permite dar visibilidad a proyectos y soluciones que ya están en marcha y que evidencian que el cambio todavía es posible.