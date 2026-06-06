Cerro Muriano prepara una campaña de ocio juvenil para 2.200 niños y jóvenes de la provincia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba ultima la puesta a punto del albergue juvenil de Cerro Muriano para garantizar el desarrollo de su Campaña de Ocio y Tiempo Libre, una iniciativa que permitirá que 2.200 niños y niñas de la provincia, con edades comprendidas entre los 8 y los 19 años, participen en campamentos durante el verano y la Navidad con actividades deportivas, talleres, acampadas nocturnas y nuevas acciones formativas vinculadas al entorno digital.La institución provincial destinará cerca de 460.000 euros a esta programación de ocio y tiempo libre, que contempla diez turnos estivales y uno navideño en las instalaciones del albergue de Cerro Muriano. Además de las propuestas deportivas y recreativas habituales, la edición de 2026 incorporará novedades relacionadas con la capacitación digital y el uso responsable de la tecnología.La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, señaló que “para 2026, el presupuesto de la Campaña de Ocio y Tiempo Libre se ha visto aumentado, ya que hemos querido aumentar la calidad del servicio de restauración, que se ha adjudicado recientemente, y fortalecer el equipo de monitores durante los diez turnos de verano y el de Navidad”.En ese sentido, la responsable provincial defendió la mejora del servicio de manutención destinado a los participantes de los campamentos. Según manifestó, “los días que los niños y niñas de la provincia de Córdoba están alojados en nuestro albergue tienen que comer de una manera sana y equilibrada, lo mismo que lo hacen en casa, por lo que hemos querido mejorar la calidad de este servicio”.Como principal novedad de esta edición, cada uno de los turnos incluirá pequeños cursos de asesoramiento sobre ciberseguridad y consumo responsable de redes sociales. Los dos primeros grupos, integrados por los participantes de menor edad, recibirán actividades vinculadas al programa de capacitación digital ‘Eres capaz’, desarrollado conjuntamente con la Junta de Andalucía y ejecutado por la Diputación de Córdoba.Al respecto, Sara Alguacil detalló que “este año, a los dos primeros turnos, que son los más pequeños, vamos a llevarles el camión del programa de capacitación ‘Eres capaz’, un programa conjunto con la Junta de Andalucía y ejecutado por la Diputación de Córdoba sobre capacitación en materia digital, que ha sido recientemente dotado de equipamiento digital novedoso, gafas 3D, tablets, portátiles, impresoras 3D o kits de robótica”.Además, el resto de turnos contará con acciones formativas desarrolladas con la colaboración de la Guardia Civil y de la Empresa Pública de la Informática, dependiente de la Diputación de Córdoba. La delegada provincial precisó que “al resto de los turnos les ofreceremos unas pequeñas formaciones de asesoramiento junto con la Guardia Civil, que colabora con nosotros activamente, y la Empresa Pública de la Informática (Eprinsa) dependiente de la Diputación de Córdoba”.La campaña prevé la participación de 2.000 menores en los diez turnos de verano y de otros 200 durante el periodo navideño. Para atender la demanda y evitar que algún grupo quede desatendido, la Diputación ha reestructurado las franjas de edad de los distintos turnos.En palabras de Alguacil, “serán 2.000 los menores que disfrutarán de los 10 turnos de los campamentos de verano; y 200 los que lo harán en navidad, por lo que, para que ningún grupo quedara desatendido, se han reestructurado las edades de los turnos para optimizar la demanda”.Por otro lado, la Diputación continúa ejecutando mejoras en el albergue provincial con el objetivo de modernizar unas instalaciones que recibirán a los participantes desde mediados de junio. Durante los últimos meses se han acometido actuaciones centradas en la renovación del entorno de la piscina y en la rehabilitación de la cubierta del edificio.Alguacil explicó que “durante los últimos meses se han llevado a cabo una serie de mejoras en las instalaciones como la renovación del pavimento que rodea la piscina, conocido como ‘la playa’, que estaba deteriorado por el paso del tiempo y se ha rehabilitado la cubierta con el fin de ofrecer unas instalaciones más modernas, seguras y confortables”.De igual modo, la responsable del área incidió en la importancia de los trabajos ejecutados sobre la cubierta del edificio, afectada por problemas de humedades que alcanzaban la zona de habitaciones. Según afirmó, “se ha realizado una obra muy importante destinada a la rehabilitación de la cubierta, que presentaba una situación preocupante debido a las humedades que estaban afectando a la zona de habitaciones. Unos trabajos que van a concluir antes de que empiece la temporada de campamentos de verano a mediados de junio”.La primera fase de estas obras ha contado con una inversión de 535.625 euros destinada a la rehabilitación de la cubierta, a la que se suman otros 96.765 euros para la mejora del solado del área perimetral de la piscina. Y es que el proyecto de reforma contempla nuevas actuaciones a partir del próximo mes de septiembre, una vez concluida la campaña de campamentos, con el propósito de evitar interferencias en las actividades programadas. Las próximas intervenciones se centrarán en la climatización de las habitaciones y en la instalación de placas fotovoltaicas.Sobre este último aspecto, Alguacil manifestó que “de esta manera, conseguiremos ser unas instalaciones totalmente sostenibles y autosuficientes, ya que el suministro de energía eléctrica nos daría para poder cubrir todas las necesidades del albergue, incluido el suministro de agua caliente y lo que las calderas, estamos hablando de contribuir con el medio ambiente y hacerlo todo un poquito más eficiente”.El Albergue Provincial de Cerro Muriano cuenta, además, con una larga trayectoria vinculada a las políticas sociales y juveniles de la provincia. Sus instalaciones se remontan a 1970, cuando la Diputación de Córdoba promovió la construcción del edificio en una parcela de 39.464 metros cuadrados situada en plena sierra cordobesa, unos terrenos adquiridos por la institución provincial en 1943.Diseñado por el entonces arquitecto provincial Rafael de La-Hoz Arderius como campamento de verano para residentes del Hospicio Provincial, el complejo abrió posteriormente sus puertas al público general para albergar campamentos juveniles durante el verano y acoger a otros grupos el resto del año.El recinto se adapta a la topografía del terreno mediante tres plataformas diferenciadas. En la zona superior se ubican los edificios de dirección, almacenes, comedor, cocinas y aulas; en la intermedia se localiza el edificio residencial, con tres módulos de dormitorios y baños; y en la inferior se encuentran la piscina, los vestuarios, una pista de fútbol-sala y cinco pistas de baloncesto. El conjunto suma una superficie construida de 2.900 metros cuadrados, rodeados por una amplia pradera arbolada.