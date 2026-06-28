El obispo de Córdoba anuncia varios cambios pastorales para Montilla



FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA (ARCHIVO)

El obispo de Córdoba, Jesús Fernández, anunció ayer cincuenta nombramientos para nuevos servicios pastorales en las cuatro vicarías de la Diócesis, una reorganización que implica varios cambios en Montilla y que afecta tanto a sacerdotes vinculados a parroquias de la ciudad como a presbíteros nacidos en el municipio.En concreto, el sacerdote cordobés Florencio Muñoz García ha sido designado vicerrector de la Basílica Pontificia de San Juan de Ávila, mientras que Francky Yacinthe ha sido nombrado vicario parroquial de San Francisco Solano y de Santiago Apóstol.Además, Abraham Luque García asumirá la administración parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, en sustitución del sacerdote montillano Rafael Gabriel Castro Flores, que ha sido destinado como vicario parroquial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y San José de Puente Genil.El nuevo vicerrector de la Basílica de San Juan de Ávila, Florencio Muñoz García,. Aquel día, el templo en el que vio la luz san Francisco Solano, patrón de Montilla, acogió una solemne ceremonia presidida por el entonces obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, para dar la bienvenida al sacerdote que tomó el testigo de David Reyes Guerrero.Nacido en Córdoba el 22 de agosto de 1988, Florencio Muñoz García fue ordenado sacerdote el 8 de diciembre de 2013. Hasta su llegada a Montilla desempeñaba la función de delegado diocesano de Pastoral Vocacional y de vicerrector del Seminario Mayor San Pelagio, una responsabilidad que pasó al sacerdote madrileño Guillermo Padilla Sánchez, quien llegó a ser vicerrector de la Basílica Menor Pontificia de San Juan de Ávila de Montilla y párroco in solidum de Santiago Apóstol.Además, Florencio Muñoz García es profesor del Instituto de Estudios Teológicos San Pelagio y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díez. También ejerce como director del Servicio de Publicaciones de los Centros Académicos de la Diócesis de Córdoba, consiliario diocesano de la Acción Católica General y miembro del Consejo Diocesano de Pastoral.Por otro lado, Francky Yacinthe se incorporará como vicario parroquial de San Francisco Solano y de Santiago Apóstol de Montilla. Se trata de un sacerdote que ha estado vinculado formalmente a la Archidiócesis de Madrid y que ha ejercido su ministerio pastoral en la Parroquia Virgen del Camino, situada en la localidad madrileña de Collado Villalba.En el ámbito académico, Francky Yacinthe ha estado vinculado a la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca como representante de estudiantes. La información facilitada por la Archidiócesis de Madrid confirma, además, sus vínculos con la Diócesis de Fort-Liberté, en Haití.De igual modo, Abraham Luque García ha sido designado administrador parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Montilla, en sustitución de Rafael Gabriel Castro Flores. Nacido en Priego de Córdoba el 26 de octubre de 1996, fue ordenado sacerdote el 18 de junio de 2022.Hasta ahora, Abraham Luque García venía desarrollando su labor pastoral como párrocode Nuestra Señora del Castillo de Fuente Obejuna, San Juan Bautista de Argallón, Nuestra Señora de la Coronada en La Coronada, Nuestra Señora del Rocío de Piconcillo, San José de la Cañada del Gamo y El Salvador de Aldea de Cuenca.Asimismo, también ejercía como párrocomoderador de Santa Bárbara de Ojuelos Altos y de Santa Elena de La Cardenchosa. Su nuevo destino en Montilla lo situará al frente de la administración parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, enclavada en la Barriada de El Gran Capitán.Precisamente, el relevo en Nuestra Señora de la Asunción supone también la salida de Montilla de Rafael Gabriel Castro Flores, sacerdote nacido en la localidad el 24 de marzo de 1966 y ordenado el 1 de junio de 1997. Hasta ahora era párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Montilla, párroco de La Inmaculada Concepción de La Vereda del Cerro Macho y capellán de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Montilla.Rafael Gabriel Castro Flores ha sido nombrado vicario parroquial de Nuestro Padre Jesús Nazareno y San José de Puente Genil. Su nuevo destino se encuentra en la Plaza del Calvario de Puente Genil, un templo de origen mudéjar que data de la segunda mitad del siglo XVI.En su interior se venera la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, datada en 1622. La parroquia es, además, sede de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, fundada en 1595, que organiza diferentes actividades religiosas y culturales a lo largo del año.Con estos nombramientos, la Diócesis de Córdoba abre una nueva etapa en varios servicios pastorales vinculados a Montilla. Los cambios alcanzan a la Basílica de San Juan de Ávila, a las parroquias de San Francisco Solano y Santiago Apóstol, y a Nuestra Señora de la Asunción, al tiempo que sitúan al sacerdote montillano Rafael Gabriel Castro Flores en una nueva responsabilidad pastoral en Puente Genil.