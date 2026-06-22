Un alumno del Colegio San Luis representará a Andalucía en la Olimpiada Matemática Nacional

Alejandro Cantillo Pérez, alumno del Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, representará esta semana a Andalucía en la Olimpiada Matemática Nacional Alevín de la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, que se celebrará desde este miércoles y hasta el sábado en Barcelona, tras haber sido seleccionado junto a otros tres alumnos andaluces después de su recorrido por las fases provincial y regional de esta competición educativa.El alumno montillano da así un nuevo paso en una trayectoria que comenzó con su participación en la tercera Olimpiada Matemática Alevín de Córdoba, dondey fue reconocido, además, como finalista. Ahora, su nombre formará parte del equipo que defenderá a Andalucía en la cita nacional organizada en Barcelona.El logro adquiere una especial relevancia para el centro montillano, que ha destacado la dimensión académica y personal de esta clasificación. Desde el colegio subrayan que "el talento, el esfuerzo y la ilusión tienen recompensa", una idea que resume el camino seguido por Alejandro Cantillo Pérez, marcado por el trabajo constante, la capacidad de superación y el entusiasmo por aprender.La selección del estudiante montillano llega después de un proceso iniciado en la fase provincial, en la que participaron escolares de distintos centros educativos de Córdoba. En esa primera etapa, celebrada el pasado 14 de marzo en el Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO), el alumnado de sexto curso de Educación Primaria afrontó una prueba de dos horas de duración, dividida en una parte individual y otra grupal.Durante esa jornada, los participantes tuvieron que resolver diferentes retos matemáticos sin utilizar calculadoras ni dispositivos electrónicos, con el único apoyo de material básico como lápiz, regla o tijeras. La prueba permitió valorar no solo los conocimientos adquiridos en el aula, sino también la capacidad de razonamiento, la creatividad y la forma de afrontar problemas desde enfoques distintos.Por otro lado, la clasificación obtenida por Alejandro Cantillo Pérez le permitió acceder a la fase regional como representante de la provincia de Córdoba. Según destacó el propio centro en abril, este avance suponía "un reconocimiento que pone en valor su esfuerzo, su constancia y su talento pero, también, el acompañamiento de su familia y el trabajo diario en el aula".La fase regional, que tuvo lugar el pasado 16 de mayo en la Facultad de Educación, abría la puerta a la siguiente etapa del itinerario de la Olimpiada Matemática Thales. Tras ese nuevo paso, Alejandro Cantillo Pérez ha sido elegido, junto a otros tres alumnos andaluces, para integrar el equipo que representará a la comunidad autónoma en la fase nacional.La Olimpiada Matemática SAEM Thales no se plantea únicamente como una competición académica. El certamen busca ofrecer al alumnado una experiencia educativa capaz de fomentar el razonamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo personal desde una perspectiva motivadora y enriquecedora.De igual modo, esta iniciativa permite que estudiantes con interés por las matemáticas compartan aprendizaje, retos intelectuales y convivencia con otros participantes. "La Olimpiada Matemática SAEM Thales es mucho más que una competición", explica María Belén Sánchez Ruz, profesora del Colegio San Luis y San Ildefonso de Montilla, quien añade que "se trata de una experiencia educativa que fomenta el razonamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo personal desde una perspectiva motivadora y enriquecedora".La trayectoria de Alejandro Cantillo Pérez en esta edición también refleja el acompañamiento recibido durante estos años. El centro educativo pone el acento en el papel de su familia y en el trabajo realizado en el aula, elementos que han acompañado al alumno en un proceso exigente y progresivo, desde la fase provincial hasta la cita nacional.Desde el Colegio San Luis y San Ildefonso, la clasificación de Alejandro Cantillo Pérez se vive como un motivo de satisfacción para toda la comunidad educativa. Por último, la tutora de sexto de Educación Primaria y coordinadora de Marketing del centro, María Belén Sánchez Ruz, traslada un mensaje de ánimo ante la experiencia que Alejandro vivirá en Barcelona. "Estamos convencidos de que vivirá una experiencia inolvidable y seguirá disfrutando de cada reto con la misma humildad y entusiasmo que le caracteriza", señala.Con esta clasificación, Alejandro Cantillo Pérez vuelve a situar a Montilla en el mapa de una de las iniciativas educativas más destacadas en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas, una competición que promueve el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas desde edades tempranas.