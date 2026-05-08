Abascal carga en Montilla contra Pedro Sánchez y marca distancias con Moreno Bonilla

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado esta tarde en Montilla contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada hace unos minutos en la Plaza de la Rosa.Durante su intervención, Abascal ha acusado al Ejecutivo central de “arruinar España día a día” y ha afirmado que el Gobierno utiliza distintos conflictos para “desviar la atención” de sus problemas internos. En ese sentido, ha señalado que “Sánchez está arruinando España día a día con todas sus políticas” y ha añadido que el presidente del Gobierno, “para ocultar sus crímenes, para ocultar la ruina, para ocultar las actividades de su mafia, es capaz de agarrarse a cualquier cosa, a cualquier tipo de conflicto internacional, a cualquier epidemia”.Además, el líder de Vox ha criticado la llegada a España de “un barco con un virus mortífero”, asegurando que dicha decisión “crea un riesgo que todavía no sabemos si será mayor o menor, pero que existe un riesgo de expansión de una epidemia”. En esa línea, ha vinculado las políticas del Gobierno central con el apoyo parlamentario recibido por distintas formaciones políticas y actores internacionales.“Todo esto que Sánchez lleva haciendo desde hace ocho años para que no se hable de sus propias corrupciones, no ha podido hacerlo solo”, ha manifestado el líder nacional de Vox, antes de añadir que lo ha hecho “con ayuda”, “con la asistencia del separatismo” y “con la ayuda de algunos multimillonarios internacionales que pretenden interferir en la soberanía de nuestra patria”.Por otro lado, Abascal ha dirigido parte de sus críticas hacia el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, al que ha acusado de colaborar con Pedro Sánchez “con la invasión migratoria y contra la prioridad nacional”. El dirigente de Vox ha defendido que esa “prioridad nacional” supone “decir que los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria”. Asimismo, ha denunciado el gasto público destinado a menores inmigrantes no acompañados, afirmando que “se van a utilizar 4,5 millones de euros de los andaluces para mantener a 24 menores inmigrantes”.Y es que Abascal —que ha estado acompañado por Manuel Gavira, candidato de Vox a la Junta de Andalucía, así como por la cabeza de lista por Córdoba, Paula Badanelli—, ha insistido en que la “prioridad nacional” será “determinante” tanto en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo como en futuros comicios nacionales. “No me cabe ningún tipo de duda también de que en la próxima acción de gobierno tanto de Andalucía como del futuro gobierno de España esa cuestión tendrá peso político”, ha afirmado.Durante el turno de preguntas, el presidente de Vox también se ha referido al “apagón” registrado recientemente en la web de Correos y ha asegurado que estos problemas “acrecientan nuestras sospechas contra las actividades fraudulentas del Partido Socialista”. A su juicio, esta situación forma parte de una “tercermundización de los servicios públicos en España”. En ese contexto, ha criticado el estado de las carreteras, las vías férreas y la cobertura telefónica en Andalucía.De igual modo, Abascal ha respondido a las declaraciones realizadas esta mañana por Juan Manuel Moreno Bonilla acerca de una posible alianza entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones andaluzas. “Nosotros, igual que Juanma Moreno, no tenemos la voluntad de gobernar con él. No nos presentamos para gobernar con él, nos presentamos para ganarle”, ha asegurado. No obstante, también ha reconocido que Vox podría convertirse en una fuerza “determinante” tras los comicios y ha avanzado que su formación defenderá cuestiones “esenciales e irrenunciables como la prioridad nacional”.Además, el dirigente de Vox ha mostrado su sorpresa por las críticas del presidente andaluz a las propuestas de su partido y ha recordado los acuerdos alcanzados entre Vox y el Partido Popular en Extremadura y Aragón. “Me sorprende mucho que esté siendo tan beligerante y se esté alineando tanto con Pedro Sánchez”, ha señalado en referencia a Moreno Bonilla. También ha defendido que “la mayor parte de la gente —vote a Vox, vote al PP o vote al PSOE— está de acuerdo con algo lógico que es que en nuestro propio país nosotros tenemos que tener prioridad por encima de los que acaban de llegar”.En ese sentido, Abascal ha asegurado que la “prioridad nacional” constituye una cuestión “totalmente irrenunciable” para su formación y ha pedido al presidente andaluz que aclare su postura antes de las elecciones. “Yo animo a todos los andaluces a que desconfíen mucho de Juanma Moreno, de su simpatía, de sus sonrisas, de sus listas de música”, ha afirmado.Asimismo, el líder de Vox ha criticado la gestión del Gobierno andaluz en materias como inmigración, fiscalidad o sanidad pública. “Los políticos tenemos que meternos en líos para que los andaluces no tengan líos en las calles”, ha declarado, antes de señalar problemas relacionados con las listas de espera sanitarias o el acceso a la vivienda.Por otro lado, Abascal ha sostenido que el Gobierno andaluz mantiene una línea continuista respecto a etapas anteriores. “Las cosas verdaderamente importantes no están cambiando”, ha afirmado, añadiendo que Moreno Bonilla “quizá debería ir en coalición con el Partido Socialista”. La comparecencia ha concluido con una última respuesta sobre las declaraciones del presidente andaluz relativas a la dirección nacional de Vox. “Vox es un partido nacional”, ha subrayado Abascal, quien ha insistido en que en su formación “hacemos todo lo mismo”.