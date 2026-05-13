Salesianos Montilla firma una destacada actuación en el Andaluz de Ajedrez Rápido



FOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: C.D. SALESIANOS MONTILLA

El Club Deportivo Salesianos Montilla reunió el pasado sábado en Baena a 18 representantes en el V Campeonato de Andalucía de Ajedrez Rápido de Menores 2026, una cita que congregó a 223 jugadores de toda la comunidad autónoma y en la que la entidad montillana volvió a firmar una destacada participación pese a su corta trayectoria competitiva.El torneo, organizado por el Club de Ajedrez Ruy López de Baena y disputado en el Pabellón Deportivo de la localidad baenense, se desarrolló bajo un ritmo de juego de 15 minutos más cinco segundos por movimiento, en una jornada de gran exigencia para los jóvenes participantes andaluces.Entre los resultados más destacados del Club Deportivo Salesianos Montilla sobresalió la actuación de Adrián Gallego Lara, que logró un meritorio octavo puesto de Andalucía en la categoría Sub-8, finalizando además entre los diez primeros clasificados de su categoría. De igual modo, Iván Morales Zafra alcanzó la séptima posición andaluza en categoría Sub-18, firmando otro de los resultados más relevantes para la expedición montillana.Además, desde el propio club se ha querido reconocer el trabajo colectivo de todos los jugadores desplazados hasta Baena. De igual modo, desde el Club Deportivo Salesianos Montilla han destacado igualmente la figura de José Rafael Brizuela Rojas, a la cabeza de la expedición montillana.Y es que la entidad montillana continúa consolidando su crecimiento competitivo apenas cuatro años después de su creación. Desde el club se ha puesto en valor que “nuestro club cuenta con tan solo cuatro años de trayectoria” y que “muchos de nuestros chicos y chicas aún están comenzando su camino competitivo, y en campeonatos de este nivel la experiencia, los años de juego y el contar con referentes mayores marcan una gran diferencia”.Por otro lado, el Club Deportivo Salesianos Montilla ha defendido el mérito de los resultados obtenidos en una competición de alto nivel autonómico. “Por eso, cada avance y cada resultado conseguido tienen todavía más mérito”, han manifestado desde la entidad, tras la conclusión del campeonato celebrado en Baena.Sin duda, buena parte de los éxitos deportivos que viene acumulando el Club Deportivo Salesianos Montilla responde al trabajo formativo y técnico que desarrolla José Rafael Brizuela Rojas, ajedrecista venezolano afincado en Montilla e instructor FIDE, cuya labor se ha convertido en una de las referencias del crecimiento experimentado por la entidad montillana desde su creación.