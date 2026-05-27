El arte kitsch protagonizará la décima edición de PACO Festival de Arte en Montemayor

Actividades previas

El Ayuntamiento de Montemayor presentó ayer en el Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, la décima edición del, una cita cultural que se celebrará del 5 al 7 de junio y que volverá a convertir distintos espacios del municipio en escenarios para exposiciones, talleres, visitas y performances centradas, en esta ocasión, en el análisis y la vanguardia del arte kitsch.La iniciativa, integrada en el programade la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la institución provincial, busca promover la democracia cultural mediante una propuesta que pretende romper barreras y conectar con la memoria colectiva y la cultura visual. Para ello, el festival apuesta por la implicación directa de la ciudadanía a través del préstamo de objetos personales destinados a exposiciones y de la recuperación de cantos populares.Durante la presentación, el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, explicó que “este año, el festival está dedicado al arte Kitsch, un arte que nació a finales del siglo XIX, en Baviera, en su capital Munich; un arte rompedor y sentimental”.Además, Duque detalló que el planteamiento de esta décima edición trasciende el ámbito del diseño y la estética para incorporar una dimensión emocional y solidaria. En ese sentido, señaló que “en esta ocasión, se rendirá un homenaje a Soraya Borrallo, una vecina de la localidad desaparecida hace más de un año en la isla de La Palma, mediante un intercambio folclórico con el pueblo canario de Garafía, en el que intervendrá Paco Lobatón”.Y es queafronta este año una edición especialmente simbólica al alcanzar su décimo aniversario, una circunstancia que, según puso de relieve el Ayuntamiento de Montemayor, refleja la evolución de un proyecto cultural que ha ido transformando su relación con el territorio y con la ciudadanía.Por su parte, el alcalde de Montemayor, Antonio García, afirmó que “este año estamos de celebración, cumplimos diez años, una década de un festival de arte que ha sabido mutar, cambiar y adaptarse”. Del mismo modo, defendió el carácter participativo de la propuesta al subrayar que “este festival ya no se hace para el pueblo, se hace con el pueblo”.Además, el regidor manifestó que la consolidación del evento responde al trabajo compartido con el tejido social y económico de la localidad. Así, señaló que “se está consolidando gracias a alianzas reales con colectivos de vecinas, vecinos, asociaciones, empresas locales y entidades. Hablamos, en definitiva, de una democracia cultural en mayúscula, donde la participación ciudadana es el motor de la agenda”.La programación prevista para los días 5, 6 y 7 de junio reunirá, por tanto, una amplia representación de actividades repartidas por distintas ubicaciones de Montemayor, con una mirada centrada en el arte kitsch y en su capacidad para conectar expresiones artísticas, emociones, memoria y participación ciudadana.La agenda cultural de PACO comenzó en abril con varias propuestas previas. Los días 10, 11 y 12 de abril se programó “Aguardo: Iconografías políticas de una persecución”, de Sergio Delicado, una exposición que permanecerá abierta del 5 al 7 de junio en el sótano de la iglesia, en el entorno del Paseo y la Plaza de la Constitución, en horario de 10.00 a 14.00 de la tarde. De igual modo, el 11 de abril tuvo lugar “Arte en acción. II Encuentro de Urban Sketchers Córdoba y Festival PACO”, desarrollado por Urban Sketchers Córdoba en el centro urbano y en el museo, también en horario de mañana.Por otro lado, los días 24, 25 y 26 de abril, el artista Rubén Viard llevó “Arte Generativo” al IES Ulia Fidentia, dentro de la línea “PACO se va a la escuela”. La programación previa continuó el 28 de abril en el Museo Ulia con la participación de Alejandro Abuámer Flores, vicepresidente de la Comunidad Palestina de Sevilla, que intervino en torno a “El drama palestino: contexto y actualidad” y “Cultura y artes como medio de resistencia”.De igual modo, este pasado lunes, 25 de mayo, todavía antes del arranque del festival central, los vecinos de Montemayor pudieron disfrutar de la instalación escultórica “Kitsch: Iconos televisivos y souvenirs urbano” en el parque periurbano Cerro de la Alcoba, entre las 10.00 y las 14.00 horas.PACO llegará a sus días principales con la inauguración de “Montemayor en la memoria”, una exposición fotográfica de Manuel Delgado Jiménez, conocido como, que podrá visitarse en el patio de columnas de la Casa de la Cultura, situada en la calle Juan Pedro Carmona, junto a las instalaciones del Museo de Ulia.El viernes 5 de junio, el festival abrirá su programación con “PACO se va a la escuela” en el CEIP Miguel de Cervantes. A partir de las 10.00 horas se desarrollará “Fahrenheit: lectura, memoria y resistencia cultural”, concebida como unacolectiva. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, el Museo Ulia, en la calle Juan Pedro Carmona, acogerá la inauguración con la participación de Antonio García López, alcalde de Montemayor, y Miguel Ángel Díez Matilla, director del museo.A continuación, entre las 19.30 y las 21.00 horas, la Casa de la Cultura ofrecerá en su salón de actos el “Cancionero popular de Montemayor”, con Cristina Bedmar. La actividad se completará con talleres socioculturales bajo la dirección musical y artística de Alfonso Fernández.Más tarde, entre las 21.30 y las 22.30 de la noche, la Plaza de la Constitución y el Paseo recibirán al grupo de folclore canario “Brisas del Norte”, procedente de Garafía, en La Palma. La dirección correrá a cargo de Diego Reyes y contará con la intervención de Paco Lobatón.Además, durante el viernes y el sábado, la Casa de la Cultura mantendrá abierta una intensa programación expositiva en su patio de columnas, en la calle Juan Pedro Carmona, con horario de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. En ese espacio se presentará “La Grieta”, de Amador Parrado Salamanca, agente de Innovación Local del Punto Vuela de Montemayor, junto a “Ail Punto vuela Montemayor”, una instalación escultórica. También se podrá visitar la exposición vinculada al II Encuentro de Urban Sketchers Córdoba y Festival PACO, con la participación de Urban Sketchers Córdoba, así como una intervención pública y la propuesta de Sala edita.De igual modo, el Centro de Participación Activa acogerá durante esos mismos horarios una exposición de mosaicos artesanos y la biblioteca ambulante de “Fahrenheit: lectura, memoria y resistencia cultural”. En paralelo, el Cerro de la Alcoba será uno de los escenarios destacados con la instalación escultórica kitsch “Iconos televisivos y souvenirs urbanos”, una de las propuestas que dialoga de forma más directa con la memoria popular, los objetos cotidianos y la estética contemporánea.El sábado 6 de junio arrancará en el centro urbano con la Tuna Estudiantil de Montemayor, que actuará entre las 10.00 y las 12.00 del mediodía. Ese mismo día, el Museo Ulia abrirá en sus salas 1 y 2 la exposición comunitaria “PACO se va a la escuela”, centrada en objetos kitsch y en su diálogo con el Museo Arqueológico. Esta propuesta cuenta con la participación del centro de personas adultas SEP 8 de marzo y podrá visitarse en horario de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.Por otro lado, el sábado también se celebrarán los Paseos del Arte en tren, con salidas desde la Plaza de las Cuatro Esquinas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas, y por la tarde a las 18.00, 19.00, 20.00 y 21.00 horas. Cada trayecto tendrá una duración aproximada de 45 minutos. La venta de billetes se realizará en el punto de información situado en el Paseo y la Plaza de la Constitución. A las 20.30 horas, la programación incorporará además una visita guiada a pie por PACO Centro, con salida desde la Plaza de la Constitución, junto al punto de información.La noche del sábado tendrá un marcado acento flamenco en la Plaza Rafael Alberti, donde a partir de las 22.00 horas se celebrará un espectáculo con varios artistas. El programa anuncia al cante a Manuel Gavilán, acompañado a la guitarra por Ángel Mata y a las palmas por Tolin; al cante a Wilo del Puerto, con Jesule del Puerto a la guitarra y Ramoni Reyes y Manuel Vinaza a las palmas; al cante a Antonio Reyes, con Nono Reyes a la guitarra; y al cante a Sandra Carrasco, acompañada por David de Arahal. El acto será presentado por Antonio Soto Carmona y la presentación del espectáculo correrá a cargo de Julio Porcel.Por fin, el domingo 7 de junio, última jornada de PACO, comenzará con una visita guiada al Castillo de Dos Hermanas a las 10.00 horas. A las 12.00 horas habrá una visita a pie con salida desde la Plaza de la Constitución y el Paseo, junto al punto de información, dentro de los Paseos del Arte PACO Centro. Ese mismo día permanecerán abiertas varias de las exposiciones y propuestas instaladas en el Museo Ulia, la Casa de la Cultura, el Centro de Participación Activa y el Cerro de la Alcoba, en horario de 11.00 a 13.30 horas.Asimismo, el domingo se mantendrán los Paseos del Arte en tren, con salidas a las 11.00, 12.00 y 13.00 horas desde la Plaza de las Cuatro Esquinas. La Casa de la Cultura acogerá a las 12.00 horas unade Accionisme con Xema Soler, Jason Cornett y Álvaro Terrones junto a Adrien Libert. La clausura llegará a las 13.00 de la tarde con Antonio Soto Carmona y Sebastián Zamora Machuca, cerrando así tres días de actividad central tras una agenda previa desplegada desde abril.La organización ha previsto un punto de información en la Plaza de la Constitución y el Paseo, con el teléfono 650 06 29 33 y horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.15 horas. Las exposiciones tendrán, con carácter general, horarios de 11.00 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas.En paralelo, PACO incorpora una dimensión solidaria a través de su tienda, cuya recaudación se destinará acon la Comunidad Palestina de Sevilla. Y todo ello ha sido posible gracias al trabajo de los responsables del equipo que hace posible esta edición.Así, el diseño de la imagen gráfica corresponde a Javi Navarro-El dios de los tres; la maquetación y edición, a EDLT estudio; la fotografía, el vídeo y la comunicación, a Marí Ángeles Morales Jurado; el punto de información, a Enrutados; la guía, a José Antonio Peña Villaverde y Antonio Soto Carmona; la asesoría técnica, a Amador Parrado Salamanca; el asesoramiento técnico, a Antonio García López y Enrique López Sillero; los talleres, a Rubén Viard y Eva María Carmona Varona; el museo, a Miguel Ángel Díez Matilla; y la dirección del festival, a Sebastián Zamora Machuca.