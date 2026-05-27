El Club Deportivo Apedem Montilla busca nuevos talentos en una jornada de captaciones

El Club Deportivo Apedem Montilla celebrará mañana jueves una jornada de captaciones en las instalaciones del Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio con el objetivo de incorporar nuevos jugadores a su estructura deportiva y seguir fortaleciendo un proyecto de cantera que, desde hace más de tres décadas, ocupa un lugar destacado dentro del fútbol base cordobés.La entidad montillana ha organizado esta iniciativa pensando en jóvenes futbolistas interesados en integrarse en una estructura deportiva que combina competición, aprendizaje y formación personal. La jornada se desarrollará en distintas franjas horarias y estará dirigida a varias categorías del fútbol base, tanto en el terreno principal del Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio como en su anexo.Así, entre las 18.00 y las 19.30 de la tarde, los jugadores alevines tendrán su sesión de captación en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, mientras que los futbolistas benjamines y prebenjamines compartirán esa misma franja horaria en el anexo del recinto. Más adelante, entre las 19.30 y las 21.00 de la noche, la actividad se trasladará nuevamente al terreno principal del estadio con la participación de los jugadores de categoría Cadete.Además, desde el club se anima a todos los jóvenes apasionados por el fútbol a aprovechar esta convocatoria para conocer de cerca el funcionamiento de una entidad que ha cimentado buena parte de su identidad sobre el trabajo de cantera.En ese sentido, la entidad insiste en que la jornada no se plantea únicamente como una prueba deportiva, sino también como una oportunidad para que niños y jóvenes entren en contacto con un modelo de trabajo consolidado a lo largo de los años.Y es que el Club Deportivo Apedem Montilla se ha consolidado con el paso del tiempo como uno de los principales referentes del fútbol base en la provincia de Córdoba y como una de las entidades deportivas con mayor arraigo entre numerosas familias montillanas.Su trayectoria, iniciada en 1994 bajo la presidencia del recordado Miguel Navarro Polonio, ha permitido a generaciones de futbolistas desarrollar sus capacidades deportivas y personales en un entorno marcado por la cercanía, la convivencia y el aprendizaje constante.Por otro lado, la entidad ha construido un modelo de formación que trasciende el mero resultado deportivo. El trabajo cotidiano de entrenadores, coordinadores y responsables deportivos se orienta también a la transmisión de valores relacionados con el esfuerzo colectivo, la disciplina, el respeto hacia compañeros y rivales y la capacidad para afrontar los desafíos dentro y fuera del terreno de juego.“Los valores son fundamentales en el enfoque del club y se busca inculcar una mentalidad positiva que les permita enfrentar los desafíos que la vida y el fútbol les presenten”, sostienen desde el propio Club Deportivo Apedem Montilla, cuya filosofía ha contribuido a reforzar el prestigio de la entidad dentro del panorama futbolístico andaluz.De igual modo, el crecimiento del club ha venido acompañado durante los últimos años de una mejora progresiva de sus instalaciones y de la consolidación de unos métodos de trabajo orientados al desarrollo integral de sus jugadores desde las primeras etapas formativas. Esa labor sostenida durante más de treinta años ha favorecido también que algunos futbolistas surgidos de la cantera montillana hayan despertado el interés de entidades como el Córdoba Club de Fútbol o el Séneca Club de Fútbol.Con esta nueva jornada de captaciones, el Club Deportivo Apedem Montilla vuelve a poner el foco en el futuro de su cantera y en la incorporación de nuevos jóvenes talentos dispuestos a crecer dentro de una estructura deportiva que mantiene como pilares la formación, el compañerismo, los valores y la pasión por el fútbol.