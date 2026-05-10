Fallece a los 89 años Manuel García Gómez, referente cultural y musical de Montilla

Montilla ha perdido este domingo, festividad de san Juan de Ávila, a uno de sus vecinos más comprometidos con la identidad y la memoria colectiva de la ciudad. Manuel García Gómez ha fallecido a los 89 años de edad dejando tras de sí una trayectoria marcada por el amor a su pueblo, la creación musical y una constante defensa de las tradiciones y del patrimonio histórico local.Viudo de María Auxiliadora Méndez Ortega, Manuel García Gómez pertenecía a una familia profundamente vinculada a la vida religiosa, social y cultural de Montilla. No en vano, era hermano del sacerdote jesuita Matías García Gómez, director diocesano del Apostolado de la Oración y último rector jesuita de la iglesia de La Encarnación —actual Basílica Menor de San Juan de Ávila—, fallecido en 2013 a los 83 años de edad. A su vez, también era hermano de Carmeli García Gómez, conocida por su dedicación durante más de dos décadas al acompañamiento de enfermos y familiares en el Hospital Universitario Reina Sofía.A lo largo de los años, Manuel García Gómez cultivó con discreción una intensa actividad creativa y cultural. Autor del libro, dedicó parte de su trabajo a conservar y divulgar la memoria de una de las instituciones sociales más emblemáticas de la localidad.Sin embargo, su nombre quedará especialmente unido a una composición que, con el paso del tiempo, logró abrirse camino en el imaginario colectivo de muchos vecinos:. Una obra musical que comenzaba con la estrofa “Montilla, verde estrella del campo cordobés…” y que en el año 2006 fue propuesta como himno oficial de la ciudad.La canción, que incorporaba compases inspirados en las coplas populares dedicadas a san Francisco Solano y a la Virgen de la Aurora, pretendía convertirse en un símbolo de unión para todos los montillanos y en un homenaje sentimental a la tierra.El Teatro Garnelo acogió el 29 de enero de 2006 la presentación pública de aquella composición en un acto que reunió a numerosos vecinos, representantes de colectivos y personas vinculadas a la cultura local. La iniciativa logró recabar más de 4.000 apoyos ciudadanos para promover la apertura de un expediente municipal que permitiera elevar la obra a la categoría de himno oficial de Montilla.Durante aquel acto, Manuel García Gómez se mostró emocionado y profundamente agradecido. “Nunca pude pensar que algún día estaría delante de mis paisanos en un acto donde se presentara una canción mía”, afirmó entonces el compositor montillano, que reconoció que el objetivo de aquella obra era “plasmar los sentimientos que llevo dentro de mi ser como montillano”.En ese sentido, el autor defendía que su composición debía convertirse en un elemento de convivencia y unión entre vecinos. “Quiero que la canción identifique a todo nuestro pueblo y que, al mismo tiempo, sirva de instrumento de unión y de convivencia entre todos los montillanos”, manifestó en aquel acto cultural celebrado hace ahora dos décadas en el Teatro Garnelo.Pero la vinculación de Manuel García Gómez con la música no quedaría ahí. En 2018, la Coral Montillana de Antiguos Alumnos Salesianos y la Banda de Música Pascual Marquina estrenaron el, otra obra firmada por el compositor montillano dentro del tradicional concierto de la Feria de San Francisco Solano.De igual modo, el 8 de julio de 2022, el Teatro Garnelo volvió a acoger el estreno de otra de sus composiciones,, interpretada por la Coral Montillana de Antiguos Alumnos y la Banda de Música Pascual Marquina. Aquella obra suponía un nuevo tributo musical a la tierra, al paisaje y a la cultura vitivinícola de Montilla.Quienes conocieron a Manuel García Gómez destacan su sensibilidad artística, su profundo amor por su pueblo y su permanente voluntad de aportar belleza y memoria a través de la música y de la palabra escrita. Su legado queda unido para siempre a una parte importante de la vida cultural montillana y al deseo, expresado tantas veces por él mismo, de contribuir a fortalecer los lazos entre generaciones de vecinos.El funeral por el eterno descanso de Manuel García Gómez se celebrará mañana lunes, 11 de mayo, a las 17.00 de la tarde, en la Parroquia de Santiago Apóstol. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la vida cultural y musical de Montilla. Si desea consultar la esquela,