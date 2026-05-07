El Pleno reclama a la Junta instalaciones cubiertas para los colegios San José y San Francisco Solano



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Corporación del Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche, en la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de mayo, una moción del Grupo Municipal Socialista para reclamar a la Junta de Andalucía la construcción de infraestructuras deportivas cubiertas en los colegios San José y San Francisco Solano, una iniciativa con la que se pretende garantizar unas condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases de educación física durante todo el curso escolar.La propuesta planteaba insta a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a licitar y ejecutar “de forma inmediata” el gimnasio comprometido para el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) San José dentro del Plan de Infraestructuras Educativas anunciado en 2022. Del mismo modo, la moción reclamaba la planificación y construcción de una instalación cubierta en el CEIP San Francisco Solano.Durante el debate plenario, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, intervino en representación del Grupo Municipal Socialista para exponer la situación que atraviesan ambos centros educativos, especialmente durante episodios de lluvia o de altas temperaturas, unas circunstancias que, según defendió, dificultan el normal desarrollo de las clases de Educación Física y limitan, además, el uso de las instalaciones exteriores por parte del alumnado.En ese sentido, la edil defendió que “se trata de una reivindicación justa para evitar situaciones de desigualdad entre centros educativos de Montilla”, al tiempo que recordó que el alumnado de ambos colegios ha estado este curso “prácticamente dos meses sin sus clases de Educación Física consecuencia del tren de borrascas y de no disponer de unas instalaciones cubiertas, en una situación que se viene alargando demasiado en el tiempo”.La moción aprobada anoche por el Pleno ponía el foco en la necesidad de dotar a ambos centros públicos de espacios cubiertos que permitan mantener la actividad física con normalidad durante todo el año académico, especialmente en periodos marcados por la inestabilidad meteorológica o por temperaturas elevadas, como las registradas en distintos momentos del curso.Por su parte, la concejala de Izquierda Unida (IU), María Luisa Rodas, mostró el respaldo de su formación a la iniciativa y recordó que su grupo ya había impulsado anteriormente propuestas relacionadas con la mejora de los centros educativos públicos de Montilla.Durante su intervención, Rodas señaló que “todo lo que sea mejorar los servicios públicos y garantizar una educación pública de calidad contará siempre con nuestro respaldo”, insistiendo además en la necesidad de continuar reclamando inversiones educativas pendientes para la localidad.De igual modo, el concejal del Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba, confirmó el voto favorable de su grupo municipal a la propuesta y destacó que “cada vez que se ha traído al Pleno una medida destinada a mejorar las necesidades de los centros educativos de Montilla, el PP ha mostrado su apoyo”. No obstante, el edil popular calificó de “oportunismo político” el planteamiento de la moción “durante una campaña electoral y no cuando se estaban preparando los presupuestos de la Junta de Andalucía”.La iniciativa aprobada anoche en el Ayuntamiento de Montilla vuelve a situar sobre la mesa las demandas relacionadas con las infraestructuras educativas de la localidad y, especialmente, con la necesidad de adaptar los espacios escolares a las condiciones climáticas que se registran durante buena parte del curso académico.