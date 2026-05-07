Antonio Maíllo pide en Montilla la movilización de la izquierda para "echar a la derecha" de la Junta



FOTOGRAFÍA: POR ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: POR ANDALUCÍA

Antonio Maíllo llamó ayer a la movilización del electorado de izquierdas durante un mitin celebrado en el Paseo de Cervantes de Montilla, donde defendió que Por Andalucía será la “sorpresa” el próximo 17 de mayo y reclamó el apoyo ciudadano para “echar a la derecha y sus políticas” del Gobierno andaluz si “salen los números” tras las elecciones autonómicas.El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía participó en un acto de campaña junto a la candidata cordobesa de la coalición y actual portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Montilla, Rosa María Rodríguez. En el encuentro también intervinieron la exalcaldesa de Aguilar de la Frontera, Carmen Flores; la nueva alcaldesa de esa localidad, Francisca Herrador; el alcalde de Fernán Núñez, Alfonso Alcaide; y el coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico.Durante su intervención, Maíllo pidió el respaldo de los votantes “para que haya un cambio de gobierno, para que haya políticas de orgullo de recuperación de los servicios públicos, para que no vuelva la pesadilla de la educación de pago, ni el médico de pago, para que la gente dependiente tenga como máximo en tres meses el recurso que merece después de tantos años de trabajo y tantas necesidades, para que la gente tenga una vida digna” y, por ello, aseguró que en Por Andalucía están “dispuestos a gobernar”.Además, el dirigente de la coalición de izquierdas defendió la necesidad de reforzar la unidad política en el espacio progresista y avisó de que “una izquierda tibia y una izquierda troceada no sirve” para acometer “las reformas estructurales que necesita Andalucía”. En ese sentido, añadió que “necesitamos una izquierda sólida y una izquierda unida, con un proyecto unitario, que sume, que abrace a todo aquel que se quiera unir”.Maíllo también centró parte de su discurso en la movilización electoral y en el riesgo de abstención. Así, advirtió de que “la abstención refuerza que la derecha siga”, con el objetivo de “gobernar sola y si le faltan los votos, gobernar con Vox”, hasta el punto de que “el lunes 18, si les salen las cuentas”, Partido Popular y Vox “se unen” y gobiernan.Y es que el candidato de Por Andalucía insistió en varias ocasiones en que el resultado electoral dependerá de la participación de determinados sectores sociales. “Si se movilizan quienes han ido a las manifestaciones de las mareas blancas, ganamos; si las familias a las que le están costando miles de euros los ciclos formativos privados se movilizan y votan a por Andalucía, ganamos; si las familias que están esperando un diagnóstico de dependencia que no les da el PP y votan a por Andalucía, ganamos; si los agricultores y ganaderos que trabajan la tierra se movilizan y votan por Andalucía, que los protege, ganamos, y si los jóvenes que tienen una esperanza de estudio y de trabajo se movilizan y votan a por Andalucía, ganamos”, afirmó.Por otro lado, Maíllo cuestionó el peso de las encuestas en la campaña y sostuvo que desde Por Andalucía pretenden “cambiar el guión que nos están escribiendo”. Según manifestó, “quieren hacernos creer que esto está ya vendido”, aunque recordó que quienes deciden el resultado son “las urnas”. Aun así, aseguró que en los sondeos Por Andalucía va “con la flecha para arriba, y vamos a ir con la flecha más para arriba, y vamos a acelerar hasta llegar al Turmalet del 17 de mayo y ser la sorpresa de Andalucía”.“Vamos a ser la sorpresa de un proyecto de esperanza y de futuro, un proyecto de rebeldía, un proyecto que no se resigna”, prosiguió Maíllo, quien definió a Por Andalucía como la formación que representa la “izquierda útil”, por su “coherencia” y por su “disposición a mejorar la vida de la gente”.De igual modo, el coordinador general de Izquierda Unida en Asturias, Ovidio Zapico, sostuvo que el próximo 17 de mayo Andalucía afrontará “una batalla muy importante, que trasciende a Despeñaperros, y que afecta al conjunto de la clase trabajadora de nuestro país”.Zapico afirmó que actualmente se vive “una situación muy peligrosa de involución” y “una emergencia democrática”, en la que “muchísimos derechos, avances y conquistas laborales y sociales que costaron mucho esfuerzo conseguir en este país y que están hoy en riesgo”.Por ello, consideró que los andaluces tienen “una gran responsabilidad”, la de “comenzar a revertir esta situación el día 17”, para que “Andalucía sea un dique de contención frente a las políticas de las privatizaciones, de los recortes y de las derogaciones, y que podamos comenzar a construir un país que crezca de manera simétrica”.Por su parte, Rosa María Rodríguez lamentó que la provincia de Córdoba “está abandonada por el Partido Popular”, señalando que “es la provincia de España que más población pierde en este momento”. A su juicio, “eso es una realidad incontestable, y no es una casualidad, es la consecuencia directa de unas políticas demoledoras, de unas políticas privatizadoras”, que, según defendió, están debilitando los servicios públicos.Además, la cabeza de lista de Por Andalucía por Córdoba aseguró que “esas políticas no vienen de la nada, no nacen como los champiñones en el campo”, sino que “están siendo aplicadas por el sonriente presidente de la Junta de Andalucía, por Juanma Moreno, el perla, el ladrón de paz, que diría Rosalía”.Rodríguez sostuvo igualmente que el presidente andaluz actúa sabiendo que “hay un nicho de mercado importante” en la privatización de la sanidad y la educación, con el que “enriquecer a muchas empresas”, que están “relacionadas” con el Partido Popular andaluz, al que acusó de “vender nuestros derechos y nuestra vida al mejor postor”. Finalmente, defendió que esa situación podrá evitarse “a partir del 17M con Por Andalucía en el Gobierno andaluz”.