Iprodeco lanza nuevas ayudas para mejorar la comercialización de los productos agroalimentarios cordobeses

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), ha puesto en marcha una nueva edición de la convocatoria de subvenciones, una iniciativa dirigida a respaldar a las empresas agroalimentarias de la provincia mediante ayudas destinadas a mejorar la comercialización y la distribución de sus productos. La convocatoria contará con un presupuesto global de 450.000 euros y contempla ayudas de hasta 4.000 euros por proyecto subvencionable.La línea de ayudas estará destinada específicamente a pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario, tanto personas físicas como jurídicas, e incorporará este año como novedad a las comunidades de bienes. Podrán acogerse aquellas empresas que desarrollen su actividad o tengan su domicilio fiscal en municipios o entidades locales autónomas de la provincia con menos de 50.000 habitantes.El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la institución provincial, Félix Romero, señaló que la convocatoria “atenderá el coste de las acciones subvencionables presentadas —con hasta una cuantía máxima de 4.000 euros— y estará dirigida específicamente a pymes del sector agroalimentario -personas físicas o jurídicas, incluyendo este año a comunidades de bienes- que desarrollen su actividad o tengan su domicilio fiscal en municipios o entidades locales autónomas (ELA) de la provincia, con menos de 50.000 habitantes”.Además, Romero manifestó que “con esta ayuda se pretende proteger, dar visibilidad, valor añadido y rentabilidad a los productos cordobeses con la intención de sensibilización a la ciudadanía tanto de Córdoba, como de fuera de la misma, para que se consuma producto cordobés”.La convocatoria contempla un amplio abanico de gastos subvencionables vinculados a la modernización y promoción comercial de las empresas agroalimentarias. Entre ellos se incluyen los estudios, proyectos y actuaciones relacionadas con la venta, así como el diseño o mantenimiento de páginas web, las acciones de investigación de mercados y marketing o la implantación y nueva certificación de la huella de carbono.De igual modo, también podrán acogerse a estas ayudas las iniciativas orientadas a mejorar la presentación de los productos, la creación o renovación de la imagen corporativa de las empresas y la implantación del etiquetado inteligente. A ello se suman los gastos derivados de la asistencia y participación en ferias agroalimentarias y misiones comerciales, así como campañas publicitarias en prensa, radio, televisión y redes sociales o la contratación de servicios dePor otro lado, la convocatoria incorpora como gastos elegibles las actuaciones relacionadas con el posicionamiento de marca y el uso de logotipos, además de la realización de grabaciones de vídeo y reportajes fotográficos promocionales de productos y empresas. También se respaldarán las acciones de innovación aplicadas tanto al proceso productivo como al producto final, siempre que hayan sido propuestas o desarrolladas en centros de innovación.En ese sentido, Félix Romero defendió la calidad y diversidad de la producción agroalimentaria cordobesa y afirmó que “la provincia de Córdoba produce bien, y lo hace con muchísima calidad, ya que contamos con productos de excelencia como son los del norte, unos ibéricos espectaculares; del centro, como son los vinos y vinagres de Montilla-Moriles; y tenemos la parte del sur de la provincia, donde se ubican los reyes del aceite de oliva virgen extra, reconocidos a nivel mundial”.El responsable provincial también subrayó la necesidad de reforzar el valor añadido de estos productos para mejorar la rentabilidad del sector y favorecer que los beneficios permanezcan en el territorio. Así, aseguró que “de norte a sur, la provincia cuenta productos de primera calidad y, en este punto, es donde tenemos que ser capaces de darle un valor añadido; y es aquí donde está trabajando la Diputación de Córdoba, a través de Iprodeco, para obtener una mayor rentabilidad y beneficio, y para que éste se quede en el origen, en nuestra provincial”.Y es que la convocatoriabusca también reforzar el conocimiento y la proyección de los productos agroalimentarios cordobeses dentro y fuera de la provincia, impulsando al mismo tiempo iniciativas vinculadas al turismo industrial y gastronómico.En palabras de Félix Romero, “con esta convocatoria vamos a potenciar el grado de conocimiento, que todo el mundo sepa lo que hacemos en Córdoba, porque lo hacemos muy bien y lo vamos a hacer de forma transversal, apoyando acciones encaminadas al fomento del turismo industrial y gastronómico”.