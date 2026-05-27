La Guardia Civil de Montilla detiene a dos personas tras interceptar un coche robado en Fernán Núñez

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil de Montilla ha detenido a dos personas en el marco de la, que arrancó el pasado 25 de marzo en Fernán Núñez, tras interceptar un Seat León Cupra que figuraba como sustraído en Barcelona, una actuación orientada al esclarecimiento de diversos delitos contra el patrimonio y que ha permitido atribuir a los arrestados la presunta autoría de ocho hechos delictivos.La intervención fue desarrollada por agentes pertenecientes a la Compañía de Montilla, que dieron el alto al vehículo en la localidad de Fernán Núñez. Tras proceder a la identificación de sus dos ocupantes, los guardias civiles comprobaron que el turismo constaba como sustraído en Barcelona, por lo que ambos fueron detenidos en ese primer momento.Además, durante el registro practicado en el interior del vehículo, los agentes localizaron cinco teléfonos móviles, 2.510 euros en efectivo y diversos efectos cuya procedencia no pudo ser acreditada por los detenidos. La inspección permitió también intervenir una tableta y nueve bellotas de hachís, con un peso total de 197 gramos, motivo por el que ambos fueron investigados como presuntos autores de un delito contra la salud pública.En ese sentido, las gestiones practicadas posteriormente por la Guardia Civil de Montilla permitieron vincular parte de los efectos intervenidos con varios delitos de hurto que habían sido denunciados con anterioridad. La investigación, por tanto, no se limitó a la sustracción del vehículo ni a la droga localizada en su interior, sino que abrió una línea de trabajo más amplia sobre otros hechos cometidos en diferentes puntos del país.Y es que, como resultado de las pesquisas desarrolladas dentro de la, la Benemérita ha atribuido a los dos detenidos, al margen del delito contra la salud pública que motivó la actuación inicial, la presunta participación en cuatro delitos de hurto cometidos en Córdoba, Málaga capital, la provincia malagueña y el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. En esos hechos, según la investigación, se habrían sustraído dinero, teléfonos móviles, bolsos y otros efectos personales.Por otro lado, el Instituto Armado también ha relacionado a los arrestados con un delito de amenazas y otro de coacciones denunciados en Barcelona. A ello se suma un delito de apropiación indebida de vehículo, ya que los investigados no habrían devuelto un turismo alquilado y posteriormente lo habrían sustraído, así como un delito contra la seguridad vial, atribuido a uno de los detenidos por conducir sin haber obtenido nunca el permiso de conducción.De igual modo, parte de los objetos intervenidos en el momento de la detención se correspondían con efectos sustraídos en los hechos investigados. Tras su identificación, la Guardia Civil procedió a la devolución de esos bienes a sus legítimos propietarios, un extremo que permitió cerrar parte del recorrido de los objetos recuperados y reforzar la conexión entre la intervención inicial y las denuncias previas.Durante la investigación, los agentes constataron asimismo que uno de los detenidos utilizaba múltiples identidades, una circunstancia que dificultaba su plena identificación. Además, esta persona contaba con antecedentes policiales por diferentes hechos y tenía en vigor una requisitoria judicial, así como una orden de expulsión del territorio nacional.Finalmente, tras nuevas gestiones y la recopilación de pruebas, el pasado 17 de abril se procedió a la detención formal de ambos individuos por su implicación en los delitos investigados. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.