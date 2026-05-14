Las obras del Palacio de Justicia afectan a una colonia protegida de avión común



FOTOGRAFÍA: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

La Federación de Ecologistas en Acción Córdoba Provincia ha denunciado la "falta de actuación" de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ante las obras de rehabilitación que se desarrollan en el Palacio de Justicia de Montilla y que, según advierte el colectivo, están afectando a una de las colonias más numerosas de avión común existentes en el municipio, ubicada en la Plaza de la Rosa.El colectivo ecologista sostiene que, desde el pasado mes de febrero, las aves insectívoras no han podido acceder a sus nidos debido a los trabajos que se ejecutan en el edificio judicial, situado en la calle Arcipreste Fernández Casado, a las espaldas del Teatro Garnelo.Curro Ordóñez, coordinador de la Federación de Ecologistas en Acción Córdoba Provincia, asegura que ha mantenido contactos reiterados con las autoridades competentes para trasladar la situación. Según asegura el colectivo, desde la Administración se les habría comunicado que las obras “no cuentan con el permiso pertinente, por lo que no deberían de estar produciéndose”, así como que los hechos ya estaban en conocimiento de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.La polémica se produce en el marco de lasen la sede judicial montillana. El proyecto, adjudicado a la empresa granadina Maracof y cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos, contempla una inversión de 830.000 euros. Entre otras actuaciones, incluye la reparación de filtraciones y humedades, la mejora de la eficiencia energética, la renovación de la carpintería y la eliminación de barreras arquitectónicas.Durante una visita realizada el pasado 21 de octubre, la delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Raquel López, destacó que la actuación permitiría resolver “uno de los problemas más serios que tenía el edificio”, en referencia a las humedades y filtraciones que sufría el inmueble. Asimismo, defendió que la intervención busca “ofrecer el mejor servicio público posible” mediante la modernización y humanización de las instalaciones judiciales.Sin embargo, Ecologistas en Acción considera que la ejecución de las obras estaría vulnerando la normativa ambiental andaluza. Curro Ordóñez afirma que “la propia Delegación Territorial estaría dejando sin valor la Ley de Andalucía de Flora y Fauna Silvestre (Ley 8/2003) al incumplirla en su artículo 7.2 al no proteger a una especie como el avión común que ampara la legislación y, en consecuencia, cometiendo un grave delito contra el medio ambiente”.Y es que la legislación vigente protege expresamente a especies como el avión común, prohibiendo la destrucción de sus nidos, así como la captura de ejemplares, huevos o pollos. Según recuerda el colectivo ecologista, este tipo de actuaciones puede acarrear sanciones de hasta 200.000 euros en virtud de la Ley 42/2007.Por ello, la Federación de Ecologistas en Acción Córdoba Provincia insiste en que las obras “se deben de evitar en período reproductor en los lugares donde se ubican sus nidos y seguir las pautas indicadas por los agentes de medio ambiente en aras del bien común”.Por otro lado, la organización subraya el valor ambiental y sanitario de estas aves migratorias, cuya presencia es habitual en Montilla durante la primavera y el verano. Los aviones comunes, junto a golondrinas y vencejos, consumen grandes cantidades de insectos mientras alimentan a sus crías, contribuyendo así al control natural de plagas y de especies transmisoras de enfermedades.En ese sentido, Curro Ordóñez recuerda que estas aves “evitarán plagas en nuestros cultivos y eliminarán insectos portadores de enfermedades transmisibles potencialmente mortales, como la leishmaniosis o la fiebre del Nilo”, virus que ha motivado una. De igual modo, sostiene que “son nuestros principales aliados frente a estas enfermedades y potenciar a estas especies es la medida de prevención primaria más barata y eficaz en salud pública”.La colonia afectada se encuentra en uno de los enclaves con mayor presencia de avión común en el casco urbano montillano. La Plaza de la Rosa y su entorno —como el edificio de La Tercia o la Ermita de la Rosa— reúnen cada primavera decenas de nidos instalados bajo cornisas y aleros, una imagen habitual que forma parte del paisaje urbano de la localidad durante los meses más cálidos del año.