María Dolores Gálvez visita el Taller Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable



FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, visitó ayer en Montilla el Taller Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable en el marco de los, una iniciativa que reúne en la provincia de Córdoba más de una veintena de actividades hasta mañana para acercar los oficios tradicionales a la ciudadanía.La responsable autonómica recorrió distintas actividades organizadas con motivo de esta celebración, que se desarrolla en la provincia desde el año 2014 y que este año vuelve a desplegar una amplia programación con talleres participativos, demostraciones en vivo y jornadas de puertas abiertas. Durante su estancia en Montilla, Gálvez asistió a uno de los talleres incluidos en el programa, donde pudo conocer de primera mano el trabajo del sector artesanal.Además, la delegada visitó un taller de calado artístico impartido por el artesano Joaquín Feria, antes de trasladarse al taller de Antonio Carrasco, especializado en artesanía en acero inoxidable. La agenda en el municipio se completó con el desarrollo de un taller de aromaterapia y cosmética natural a cargo de Olga Salvachua, ampliando así la diversidad de disciplinas representadas en esta cita.En ese sentido, Gálvez señaló que “los Días Europeos de la Artesanía suponen una oportunidad única para acercar los oficios tradicionales a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, y poner en valor el talento de nuestros artesanos”. Asimismo, agradeció “la implicación de la Asociación Solano Salido por su participación activa en esta celebración”.Por otro lado, la provincia de Córdoba acoge en esta edición más de una veintena de actividades distribuidas en las cinco Zonas de Interés Artesanal, con la participación de profesionales que muestran sus técnicas y contribuyen a la difusión de este sector. Todas las actividades están abiertas al público general y la programación completa puede consultarse en laLa visita al Taller Carrasco & González Artesanía en Acero Inoxidable pone de relieve el papel de este establecimiento dentro del tejido artesanal montillano. No en vano, fue reconocido el pasado año como, tras la aprobación de la Comisión de Artesanía de Andalucía, lo que le permite exhibir el distintivo oficial en su establecimiento ubicado en la Avenida del Marqués de la Vega y Armijo.La firma, dirigida por el empresario montillano Antonio Carrasco García desde el año 2023, está especializada en la fabricación artesanal de piezas en acero inoxidable vinculadas al sector vitivinícola, como venencias, rociadores, jarras o canoas de trasiego, elementos estrechamente ligados a los oficios tradicionales de la Denominación de Origen Protegida Montilla-Moriles.Y es que este tipo de iniciativas contribuyen a reforzar la visibilidad del sector artesanal, al tiempo que permiten acercar al público el valor de técnicas y oficios que forman parte del patrimonio cultural de la provincia. En definitiva, los Días Europeos de la Artesanía se consolidan como una cita clave para reconocer la labor de los artesanos cordobeses y fortalecer el vínculo entre tradición e innovación.