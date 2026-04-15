Nuevas ofertas de empleo

Arquitecto/-a (Puente Genil)Se oferta un puesto de arquitecto o arquitecta para desarrollar funciones de diseño, gestión y supervisión de proyectos de construcción. La persona seleccionada debe acreditar experiencia previa de 36 meses y poseer conocimientos técnicos en prefabricados de hormigón. Es imprescindible el manejo experto de herramientas como Revit, archivos BIM, Presto y SketchUp, además de un nivel medio de inglés. El contrato es laboral temporal, con una duración de 90 días a jornada completa. Se establece un salario bruto mensual de 2.033 euros con pagas prorrateadas. Se valorará el dominio del francés para el asesoramiento técnico. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 29 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/04/2026
Albañil (Montalbán de Córdoba)Se oferta un puesto de albañil u oficial de primera para cubrir una vacante de empleo público mediante contrato de interinidad a jornada completa. La labor requiere obligatoriamente el permiso de conducir clase B y una experiencia mínima previa de 24 meses en la ocupación. Se ofrece un salario bruto mensual de 2.276 euros, en un horario de 8:00 a 15:00 horas que incluye flexibilidad horaria. Se valorará positivamente que la persona candidata posea formación como operador de carretilla elevadora. Las funciones serán las recogidas en la relación de puestos de trabajo vigente. El plazo de inscripción para este proceso finaliza el 17 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/04/2026
Técnico de fotocopiadoras (Córdoba)Se oferta un puesto de técnico o técnica en reparación de fotocopiadoras para trabajar en Córdoba con un contrato laboral indefinido a jornada completa. La labor principal consiste en la reparación de estos equipos electrónicos. La persona interesada debe poseer obligatoriamente el permiso de conducir clase B y contar con un nivel formativo mínimo de grado medio en formación profesional. El horario de trabajo establecido es de 8:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:00 horas. Se ofrece un salario bruto mensual de 1.328 euros, sin prorrateo de pagas extras. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 28 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/04/2026
Electricistas (La Carlota)Una empresa de transformación de vehículos oferta cinco puestos de electricista para el montaje de instalaciones en ambulancias de emergencias sanitarias en La Carlota. El contrato laboral temporal tiene una duración inicial de 90 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 y posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. La remuneración establecida es de 1.700 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección no requiere preselección. El plazo de inscripción para optar a esta oferta finaliza el 23 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. El contrato es de carácter laboral temporal por una duración de 180 días a jornada completa, siguiendo el cuadrante establecido por el centro. Las funciones principales consisten en realizar tareas de atención sanitaria, curas y administración de la medicación prescrita a los residentes. Es requisito imprescindible poseer el grado o la diplomatura en enfermería. El salario bruto mensual asignado es de 1.640 euros, sin incluir las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza hoy, 15 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/03/2026
Montador de muebles (La Carlota)Una empresa de transformación de vehículos oferta cinco puestos de montador de muebles para la instalación de mobiliario en ambulancias de emergencia sanitaria en La Carlota. El contrato laboral temporal tiene una duración inicial de 90 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 y posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. La remuneración establecida es de 1.700 euros brutos mensuales con las pagas extraordinarias prorrateadas. El proceso de selección no requiere preselección. El plazo de inscripción finaliza el 23 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
Conductor/-a de camión (Fuente Palmera)Una empresa de agroalimentación oferta un puesto de conductor o conductora de camión en Fuente Palmera. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 10:00 a 18:00 horas. Las funciones principales consisten en conducir vehículos tráiler para el transporte de mercancía, supervisar la carga, registrar operaciones y entregar albaranes. Se requiere disponer de la tarjeta de conductor, el certificado de cualificación profesional y el permiso C+E. El salario bruto mensual asciende a 1.796 euros con pagas extras prorrateadas. Se valorará la experiencia previa en el sector agrícola. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza mañana, 16 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/04/2026
Auxiliar de Enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Córdoba para prestar atención a personas mayores en una residencia. El contrato es de carácter laboral temporal por interinidad, con una duración estimada de 30 días a jornada completa. Las funciones principales incluyen el aseo, la alimentación y la realización de cambios posturales de los residentes. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y poseer la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. El horario de trabajo es de 14:45 a 22 horas, con un salario bruto mensual de 1.221 euros. El plazo de inscripción finaliza hoy, 15 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/03/2026
Instalador de aire acondicionado (La Carlota)Una empresa de transformación de vehículos oferta dos puestos de instalador o instaladora de aire acondicionado para realizar el montaje en vehículos de emergencias y ambulancias en La Carlota. El contrato de carácter laboral temporal tiene una duración inicial de 90 días a jornada completa, con un horario de 7:00 a 15:00 horas y posibilidad de incorporación posterior a la plantilla. El salario bruto mensual es de 1.700 euros con las pagas extraordinarias prorrateadas. No se requiere preselección. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 23 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 08/04/2026
Técnico instalaciones deportivas (Lucena)Se oferta un puesto de mantenedor o mantenedora de instalaciones deportivas en Lucena. Existen un total de tres vacantes bajo un contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial. Las tareas principales incluyen el apoyo en el mantenimiento general, el control del agua en piscinas mediante niveles de cloro y pH, así como la limpieza de vasos y zonas anexas. La labor conlleva la revisión de equipos y el registro de parámetros diarios cumpliendo la normativa sanitaria. El salario bruto mensual es de 1.246 euros por una dedicación de 35 horas semanales en horario rotativo con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 16 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/04/2026
Sacristán (Córdoba)Se oferta un puesto de sacristán en Las Ermitas para la custodia y pernocta en la casa de oración de la Orden de Carmelitas Descalzos en Córdoba. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.450 euros y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen asistir al sacerdote en liturgias, gestionar la limpieza de objetos sagrados y el orden del lugar. Se aplica el convenio de oficinas y despachos con un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. El plazo de inscripción finaliza el 19 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Cocineros (Luque)Se necesitan dos cocineros o cocineras en Luque para la elaboración de platos, limpieza de las instalaciones y preparación de pedidos. La vacante dispone de un contrato laboral temporal de 120 días a jornada completa, con una fecha prevista de incorporación para el 5 de mayo de 2026. El salario bruto mensual establecido es de 1.250 euros sin las pagas extras prorrateadas. Se exige como requisito imprescindible contar con una experiencia mínima de un mes en la ocupación de cocineros en general. El plazo de inscripción para optar a este puesto de trabajo finaliza el 24 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 09/04/2026
Personal de limpieza (Córdoba)Se necesitan tres limpiadores o limpiadoras de piscinas para realizar labores de mantenimiento en una comunidad de Córdoba. Los seleccionados formalizarán un contrato laboral temporal de 90 días a jornada parcial de mañana, trabajando de lunes a sábado. Entre las funciones principales se encuentran la limpieza de zonas comunes, piscinas y aseos. El salario bruto mensual es de 1.200 euros con las pagas extras prorrateadas. Se valorará contar con una experiencia previa de tres meses en esta ocupación específica. El plazo de inscripción para optar a estos puestos de trabajo finaliza el 17 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Chóferes de asistencia en carretera (Lucena)Una empresa de asistencia en carretera oferta dos puestos de conductor o conductora de camión en Lucena para el traslado de vehículos accidentados o averiados. El contrato es de tipo laboral indefinido a jornada completa con un horario de ocho horas y un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere poseer el título de graduado escolar, el permiso de conducir C1, la tarjeta de cualificación del conductor de mercancías y la tarjeta de tacógrafo digital. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Camarero/-a (Lucena)Una empresa de hostelería oferta un puesto de camarero o camarera para trabajar en un mesón de Lucena. La oferta contempla un contrato laboral temporal de 180 días a jornada completa, con un salario bruto mensual de 1.390 euros y pagas extraordinarias prorrateadas. Las tareas consisten en el servicio de barra y terraza, requiriéndose una experiencia mínima de tres meses en la ocupación. El horario se distribuye en tardes durante la semana y mañanas los fines de semana, con descansos los lunes y las tardes de sábado y domingo. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Chófer de asistencia en carretera (Baena)Una empresa de asistencia en carretera oferta un puesto de conductor o conductora de camión en Baena para el traslado de vehículos accidentados o averiados. El contrato es de tipo laboral indefinido a jornada completa con un horario de ocho horas y un salario bruto mensual de 1.600 euros, incluyendo las pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere poseer el título de graduado escolar, el permiso de conducir C1, la tarjeta de cualificación del conductor de mercancías y la tarjeta de tacógrafo digital. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 07/04/2026
Fontaneros (Córdoba)Se necesitan cuatro oficiales de segunda de fontanería para trabajar en Córdoba. Los puestos cuentan con un contrato laboral indefinido a jornada completa y un horario de 8:00 a 16:00. Los seleccionados realizarán instalaciones de sistemas de agua en hospitales, centros comerciales y viviendas. Se requiere el título de graduado escolar y una experiencia mínima de 12 meses en la ocupación. El salario bruto mensual establecido es de 2.000 euros e incluye las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta oferta de empleo finaliza el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Enfermero/-a (Castro del Río)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera de cuidados generales para una residencia de personas mayores situada en Castro del Río. La vacante presenta un contrato laboral temporal de 240 días a jornada completa, con turnos de mañana o tarde y fines de semana alternos cada tres. El salario bruto mensual asciende a 1.567 euros sin pagas extras prorrateadas. Las funciones principales incluyen supervisar el plan de cuidados, administrar medicación y realizar registros de calidad. Se requiere titulación universitaria en enfermería, aunque no es necesaria experiencia previa. El plazo de inscripción para optar a este empleo finaliza el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Cocinero/-a (Córdoba)Una empresa de hostelería oferta un puesto de cocinero o cocinera en general para un restaurante de comida marroquí ubicado en Córdoba. La vacante dispone de un contrato laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 11:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 de martes a domingo. El salario bruto mensual es de 1.600 euros con las pagas extras prorrateadas. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación para la elaboración de platos tradicionales de alta complejidad. Se valorará disponer de formación específica. El plazo de inscripción para esta oferta finaliza el 22 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
Delineantes (Córdoba)Una empresa de arquitectura oferta dos puestos de delineante o técnico superior de Edificación en Córdoba. Los contratos son laborales indefinidos con una jornada parcial de 35 horas semanales, en horario de 8:00 a 15:00. Las funciones incluyen la elaboración de documentación técnica, presupuestos y seguimiento de expedientes. Se requiere nivel formativo de grado superior, permiso de conducir B y dominio de herramientas como AutoCAD, Office y Presto o Arquímedes. El salario bruto mensual es de 1.485 euros y se ofrecen beneficios como flexibilidad horaria y formación. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 25 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 10/04/2026
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REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
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