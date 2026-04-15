El Montilla-Córdoba Triatlón consuma el ascenso a Segunda División

Campeonato de España de Duatlón por Relevos/Parejas

Ascenso y balance en la Liga Nacional de Duatlón

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó este fin de semana en Albacete una destacada participación en el Campeonato de España de Duatlón por Clubes y en el Campeonato de España de Duatlón por Relevos/Parejas 2026, logrando el subcampeonato nacional en la competición por clubes y la tercera posición en la prueba de relevos, resultados que le permitieron sellar su ascenso a Segunda División en el ámbito nacional y consolidar su presencia en la Liga Nacional de Duatlón.En ese contexto, la penúltima jornada de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón se disputó sobre el Campeonato de España de Duatlón por Clubes, una cita que reunió en la localidad manchega a las principales escuadras del panorama nacional. En esta competición, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una actuación sobresaliente que se tradujo en la segunda posición en la Tercera División masculina, solo por detrás del Triatló Cornellá y por delante del Triatlón Archena Sipcam.Además, la prueba dejó un amplio abanico de resultados en el resto de categorías. En Primera División femenina, el triunfo correspondió a Diablillos de Rivas, seguido por Cidade de Lugo Fluvial y Triatlón Albacete Res, con victoria individual de Luisa Daniela Baca. En Segunda División femenina se impuso Deportivo Delikia, mientras que en Tercera División femenina el primer puesto fue para Triatlón Oviedo.Por su parte, en la categoría masculina, Peñota Dental Triatlón se adjudicó la victoria en Primera División, con Cidade de Lugo Fluvial y Diablillos de Rivas completando el podio, mientras que en Segunda División el triunfo fue para Isbilya Sloppy Joe’s. Estos resultados configuraron una clasificación general muy ajustada en los distintos niveles competitivos.Por otro lado, la última y decisiva jornada de la Liga Nacional de Clubes de Duatlón se desarrolló con el Campeonato de España de Duatlón por Relevos/Parejas, en el que el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón volvió a destacar al alcanzar la tercera posición en la Tercera División masculina, solo superado por Triatlón Vicálvaro y Triatló Cornellá.La competición estuvo marcada por la igualdad en las categorías superiores. En Primera División femenina, el Triatlón Albacete Res se impuso con un tiempo de 1:06:10, seguido por el equipo campeón de la Liga y por Ecosport Alcobendas. En Primera División masculina, el triunfo fue para Cidade de Lugo Fluvial, que firmó un registro de 54:39, por delante de Deportivo Delikia y Peñota Dental Triatlón.Asimismo, en Segunda División masculina se impuso Isbilya Sloppy Joe’s, mientras que en la categoría femenina el título fue para Triatlón Squali Carabanchel. En la categoría Open, las victorias correspondieron a Triatlón Guerrita Alcantarilla en féminas y a Triatlón Arabí Yecla en masculina.Los resultados obtenidos en ambas competiciones permitieron al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón certificar su ascenso de Tercera a Segunda División masculina para la próxima temporada, un objetivo que se materializó tras un fin de semana de alto nivel competitivo en el que el equipo montillano logró posiciones de podio en ambas jornadas.La Liga Nacional de Duatlón 2026 se cerró con una intensa pugna en la Primera División, donde los equipos Diablillos de Rivas en categoría femenina y Peñota Dental en masculina partían como líderes, aunque tuvieron que mantener la concentración hasta las últimas pruebas.Finalmente, los ascensos y descensos configuraron un nuevo mapa competitivo para la próxima campaña, en el que el conjunto montillano estará presente en la Segunda División masculina junto a otros equipos como Triatló Cornellá, Triatlón Archena Sipcam y Triatlón Vicálvaro.El Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la Convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.