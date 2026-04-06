Nuevas ofertas de empleo

Técnico instalaciones deportivas (Lucena)Se oferta un puesto de mantenedor o mantenedora de instalaciones deportivas en Lucena. Existen un total de tres vacantes bajo un contrato laboral fijo discontinuo a jornada parcial. Las tareas principales incluyen el apoyo en el mantenimiento general, el control del agua en piscinas mediante niveles de cloro y pH, así como la limpieza de vasos y zonas anexas. La labor conlleva la revisión de equipos y el registro de parámetros diarios cumpliendo la normativa sanitaria. El salario bruto mensual es de 1.246 euros por una dedicación de 35 horas semanales en horario rotativo con pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza el 16 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/04/2026
Conductor/-a de camión (Fuente Palmera)Una empresa de agroalimentación oferta un puesto de conductor o conductora de camión en Fuente Palmera. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, con un horario de 10:00 a 18:00 horas. Las funciones principales consisten en conducir vehículos tráiler para el transporte de mercancía, supervisar la carga, registrar operaciones y entregar albaranes. Se requiere disponer de la tarjeta de conductor, el certificado de cualificación profesional y el permiso C+E. El salario bruto mensual asciende a 1.796 euros con pagas extras prorrateadas. Se valorará la experiencia previa en el sector agrícola. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 16 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 01/04/2026
Auxiliar de Enfermería (Córdoba)Se oferta un puesto de auxiliar de enfermería en Córdoba para prestar atención a personas mayores en una residencia. El contrato es de carácter laboral temporal por interinidad, con una duración estimada de 30 días a jornada completa. Las funciones principales incluyen el aseo, la alimentación y la realización de cambios posturales de los residentes. Se requiere una experiencia mínima de seis meses en la ocupación y poseer la titulación de técnico en cuidados auxiliares de enfermería. El horario de trabajo es de 14:45 a 22 horas, con un salario bruto mensual de 1.221 euros. El plazo de inscripción finaliza el 15 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/03/2026
Enfermero/-a (Córdoba)Se oferta un puesto de enfermero o enfermera para trabajar en una residencia de mayores ubicada en Córdoba. El contrato es de carácter laboral temporal por una duración de 180 días a jornada completa, siguiendo el cuadrante establecido por el centro. Las funciones principales consisten en realizar tareas de atención sanitaria, curas y administración de la medicación prescrita a los residentes. Es requisito imprescindible poseer el grado o la diplomatura en enfermería. El salario bruto mensual asignado es de 1.640 euros, sin incluir las pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 15 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 31/03/2026
Técnico de Laboratorio (Montilla)Se busca técnico de laboratorio para almazara en Montilla, con experiencia mínima de tres meses en análisis físico-químicos y sensoriales de productos alimentarios. El puesto incluye toma y preparación de muestras, control de calidad de materia prima, archivo de boletines analíticos y atención a pedidos de clientes. Se requiere formación profesional de grado medio en área relacionada y permiso de conducir B. Jornada completa con flexibilidad horaria, salario de 1.666 euros brutos mensuales y pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción finaliza mañana, 7 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 23/03/2026
Encargado/-a de obra (Montilla)Imathia Construcción busca encargado o encargada de obra para supervisar proyectos ferroviarios en la zona de Córdoba. El puesto incluye control de ejecución, calidad, seguridad, coordinación de subcontratistas y gestión de maquinaria y materiales. Se requiere experiencia previa en obras ferroviarias y formación de grado superior. Se ofrece contrato indefinido en empresa consolidada, con proyección profesional, salario acorde a la experiencia, formación continua y un entorno de trabajo colaborativo y especializado. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/03/2026
Nutricionista (Córdoba)Se oferta un puesto de dietista o nutricionista en Córdoba para proporcionar un servicio personalizado basado en la educación nutricional y el cambio de hábitos. El contrato es laboral indefinido a jornada completa, orientado a adultos, niños, personas mayores o pacientes con diversas patologías. Se requiere poseer el grado o la diplomatura en nutrición humana y dietética, aunque no es necesaria experiencia previa. El salario bruto mensual es de 1.224 euros, sin pagas extras prorrateadas, con condiciones de horario a convenir. Se valorará positivamente la formación adicional en el sector. El plazo de inscripción para optar a esta vacante finaliza el 14 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/03/2026
Enfermeros (Córdoba)Se ofertan cuatro puestos de enfermero en Priego de Córdoba, bajo un contrato laboral indefinido. La jornada es completa y se desarrolla en turnos rotatorios, desempeñando las funciones propias de la ocupación sanitaria. Es requisito imprescindible contar con el grado o la diplomatura en Enfermería como nivel formativo mínimo exigido. La oferta contempla un salario bruto mensual de 1.568 euros, especificando que las pagas extras no están prorrateadas. El plazo de inscripción para estas vacantes finaliza el 14 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 30/03/2026
Albañiles (Córdoba)Se ofertan dos puestos de oficial primero albañil en Córdoba. El contrato es de carácter laboral temporal con una duración de 60 días a jornada completa, en horario de 8:00 a 14:00 horas. Las funciones principales incluyen la colocación de azulejos, pavimentos y alicatados, así como la reparación de estructuras y el manejo de hormigón. Se requiere el título de graduado escolar o equivalente. El salario bruto mensual es de 1.920 euros, sin pagas extras prorrateadas. El plazo de inscripción para esta oferta de empleo finaliza el 9 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/03/2026
Conductor/-a de tráiler (Puente Genil)Se oferta un puesto de conductor o conductora de tráiler en Puente Genil bajo un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales consisten en la recogida y descarga de productos hortofrutícolas tanto en el campo como en instalaciones de proveedores y clientes, realizando rutas de ámbito autonómico y nacional. Es imprescindible contar con una experiencia mínima de seis meses, el permiso de conducir C+E, la tarjeta de tacógrafo digital y el CAP en vigor. El salario bruto mensual es de 1.637 euros con las pagas extras prorrateadas, en horario de mañana y tarde. El plazo de inscripción finaliza el 8 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 25/03/2026
Conductor/-a de reparto (Priego de Córdoba)Se oferta un puesto de conductor repartidor en Priego de Córdoba mediante un contrato laboral indefinido a jornada completa. Las funciones principales incluyen la gestión de almacén y el reparto diario de botellas de butano. Es imprescindible contar con una experiencia mínima de un mes, el título de graduado escolar y el permiso de conducir clase B. Se requiere disponer del carné ADR de mercancías peligrosas o posibilidad de obtenerlo. El salario bruto mensual es de 1.385 euros con pagas extras prorrateadas, trabajando de lunes a sábado. El plazo de inscripción para esta vacante finaliza el 8 de abril de 2026. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 24/03/2026
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM