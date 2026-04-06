Montilla acogerá los dos próximos campeonatos andaluces de Ornitología



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla acogerá en noviembre de 2026 y en noviembre de 2027 el Campeonato Regional Andaluz de Ornitología, un evento de gran formato que reunirá más de 6.000 ejemplares en el Complejo Envidarte y que convertirá a la ciudad en punto de referencia para aficionados y especialistas de toda Andalucía.De este modo, el municipio se consolida como epicentro de la actividad ornitológica en la comunidad autónoma gracias a la celebración de dos ediciones consecutivas de un campeonato que destaca tanto por su volumen de participación como por su capacidad de atracción de visitantes.La cita se desarrollará en dos fines de semana consecutivos: del 30 de octubre al 1 de noviembre tendrá lugar la recepción de participantes y el enjuiciamiento de ejemplares, mientras que del 5 al 8 de noviembre el recinto abrirá sus puertas al público general, permitiendo conocer de cerca la diversidad de aves expuestas.En ese sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció a ambas federaciones su colaboración, “que hacen posible que Montilla pueda albergar en noviembre un concurso a nivel andaluz, que estoy convencido traspasará las fronteras de nuestra comunidad”.Asimismo, el primer edil añadió que “es la primera vez que estas federaciones se unen para realizar un campeonato, lo que supondrá un salto cualitativo y cuantitativo respecto a otros eventos ornitológicos celebrados con anterioridad en Montilla”.“Además, han elegido Montilla por su gran tradición ornitológica y por contar con un espacio municipal como Envidarte, consolidado gracias a los fondos europeos recibidos, que permite acoger grandes eventos y transferir desarrollo económico a nuestra ciudad”, resaltó Rafael Llamas.Por su parte, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, subrayó que “este campeonato constituye un atractivo turístico de primer nivel, con la llegada de criadores, jueces y aficionados de toda Andalucía, dinamizando la economía local y reforzando la proyección de Montilla más allá de la provincia”.Desde el ámbito federativo, el presidente de la Federación Ornitológica de Andalucía, Antonio Jesús Romero Luque, quiso agradecer al Ayuntamiento de Montilla todas las facilidades para celebrar este campeonato, “que será el primer campeonato unificado tras muchos años”. En similares términos se manifestó el vicepresidente de la Federación Andaluza de Ornitología, Francisco Palos.El Campeonato Regional Andaluz de Ornitología reunirá a un amplio colectivo de criadores, jueces y aficionados, fomentando la cría responsable, el estudio y la promoción de las aves dentro del marco legal vigente. La elección del Complejo Envidarte como sede refuerza, además, la estrategia municipal de consolidar instalaciones capaces de albergar eventos de gran formato con impacto regional.