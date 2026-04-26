La Habitación: la nueva balada de Cathaline que marca una nueva etapa sonora

El grupo Cathaline ha presentado esta semana su nuevo adelanto discográfico,, una balada melódica que se estrenó el pasado lunes y que ya ha visto la luz en plataformas digitales acompañada de su videoclip, consolidando así una nueva etapa sonora dentro de su trayectoria en el rock y metal melódico.La formación presenta este tema como un avance de su disco debut y lo define como una composición que baja la intensidad habitual para explorar una dimensión más introspectiva. En ese sentido, el grupo comenta que “esta vez levantamos el pie del acelerador y lo hacemos con una balada muy melódica y profunda”.Además, la canción se articula en torno a una idea central vinculada a la calma emocional y al refugio interior. El propio grupo señala que“habla de la calma emocional como ese hogar interior al que siempre debemos de regresar y pasar gran parte de nuestra vida”, incorporando también una reflexión sobre el paso del tiempo y las relaciones personales. De igual modo, añaden que “también reflexiona sobre el cambio, las batallas de la vida y la importancia de las personas que permanecen a nuestro lado cuando todo se tambalea”.El lanzamiento cuenta con un proceso de producción que mantiene la línea de trabajos anteriores del grupo, al haber sido grabado por la misma formación. Cathaline está integrado por Kike Fuentes a la voz; Rafa Pérez al bajo; Sergio Gómez a la batería y Paco Gómez a la guitarra, quienes vuelven a colaborar en este nuevo trabajo.En ese apartado técnico, el tema incorpora una cuidada orquestación a cargo de Chema García,de Dramah, cuya aportación contribuye a reforzar la profundidad sonora de la pieza. Asimismo, el proceso de mezcla y masterización ha corrido a cargo de José Fernando Tercero, de JFT Producciones.Este lanzamiento no solo supone un nuevo paso en la construcción artística del grupo, sino que reafirma su apuesta por un sonido definido y emocional. Según detalla la propia formación, “con este nuevo lanzamiento, Cathaline sigue construyendo una identidad propia dentro del rock y metal melódico, apostando por canciones con carga emocional y un sonido cuidado”.El estreno del tema se ha articulado en dos fases: una primera presentación en primicia en el programa de radioy, posteriormente, su publicación en plataformas dejunto a su correspondiente videoclip, ampliando así su alcance entre el público.