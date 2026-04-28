El Montilla Club de Fútbol sella su billete para el 'playoff' de ascenso

Real Betis C 2 -- 1 Montilla C.F.

Real Betis Balompié C: Sergio (José Romero, min. 82), Valero, Chuli (Junior, min. 82), Víctor Tellado (Godino, min. 82), Francisco Diego (Pablo Martínez, min. 60), Juan González, Kamara, De Puelles (Rodri, min. 66), Gonzalo, Chata (Iker Amores, min. 73) y David (Davilillo, min. 55).

Sergio (José Romero, min. 82), Valero, Chuli (Junior, min. 82), Víctor Tellado (Godino, min. 82), Francisco Diego (Pablo Martínez, min. 60), Juan González, Kamara, De Puelles (Rodri, min. 66), Gonzalo, Chata (Iker Amores, min. 73) y David (Davilillo, min. 55).

Montilla Club de Fútbol: Molero, Yiyo (Carraña II, min. 66), Carraña (Pedrito, min. 77), Antonio Pino (José Manuel, min. 89), Francis Moslero (Sergio, min. 84), Juan Rosa, Tena (Adri, min. 89), Tiago (Amara, min. 58), Rubén Jurado, Abraham y Rafa Alcaide.

Molero, Yiyo (Carraña II, min. 66), Carraña (Pedrito, min. 77), Antonio Pino (José Manuel, min. 89), Francis Moslero (Sergio, min. 84), Juan Rosa, Tena (Adri, min. 89), Tiago (Amara, min. 58), Rubén Jurado, Abraham y Rafa Alcaide.

Goles: 1-0 Chata (min. 20); 2-0, Kamara de penalty (min. 45) y 2-1, Abraham (min. 89).

Chata (min. 20); 2-0, Kamara de penalty (min. 45) y 2-1, Abraham (min. 89).

Árbitro: Roca Prieto, Manuel Jesús (Huelva), amonestó por los locales a Antonio Fernando, Juan González, Valero, Francisco Diego y por los visitantes a Yiyo. Expulsó por los visitantes a Barto con roja directa (min. 66).

Roca Prieto, Manuel Jesús (Huelva), amonestó por los locales a Antonio Fernando, Juan González, Valero, Francisco Diego y por los visitantes a Yiyo. Expulsó por los visitantes a Barto con roja directa (min. 66).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en la Ciudad Deportiva "Rafael Gordillo", de la localidad sevillana de Dos Hermanas. Unos 250 espectadores, con la presencia de un centenar de aficionados visitantes.

El Montilla Club de Fútbol cayó derrotado por 2-1 este domingo en casa del líder en un partido intenso, marcado por la polémica arbitral y el esfuerzo constante de los de Isaac de la Cuesta, un resultado que no impide que el conjunto montillano cierre la temporada en cuarta posición y acceda alde ascenso.El encuentro comenzó con una declaración de intenciones por parte del Montilla Club de Fútbol, que salió al terreno de juego decidido, valiente y con una clara vocación ofensiva. Apenas transcurrían dos minutos cuando los visitantes protagonizaron una jugada de enorme peligro, una secuencia de hasta cuatro intentos consecutivos que rozaron el gol.Un pase de Moslero dejó completamente solo a Rubén Jurado, que fue derribado en el momento del disparo en una acción muy protestada. El balón quedó suelto y generó un carrusel de rechaces en el que Tiago, el propio Moslero y Antonio Pino lo intentaron sin éxito ante la defensa local y el guardameta, hasta que la jugada terminó en saque de esquina.El dominio inicial tuvo continuidad poco después con otra acción destacada de Tiago, que recibió a la espalda de la defensa, superó a su marcador con habilidad y obligó al portero a intervenir con un disparo exigente. El Montilla Club de Fútbol acumulaba méritos, pero el fútbol, caprichoso, castigó su falta de acierto.Y es que, en la siguiente jugada, un desajuste defensivo permitió al conjunto bético adelantarse en el marcador. El golpe resultó duro para los montillanos, que durante varios minutos perdieron claridad en su juego. Aun así, con el paso del tiempo lograron recomponerse y volvieron a acercarse al área rival, principalmente mediante centros laterales que no encontraron rematador. Antes del descanso, una pérdida en zona comprometida derivó en un penalti claro que los locales transformaron para establecer el 2-0.Tras el paso por vestuarios, el Montilla Club de Fútbol dio un paso al frente con determinación. Consciente de lo que estaba en juego, el equipo volcó sus esfuerzos en campo contrario, aunque sin lograr generar una ocasión clara que redujera distancias. El encuentro entró entonces en una fase marcada por la polémica arbitral, con varios fueras de juego muy ajustados y posibles penaltis sobre Antonio Pino y Amara que encendieron los ánimos de la afición visitante.De igual modo, las ocasiones no dejaron de sucederse. Rubén Jurado tuvo el gol en sus botas, pero su disparo se marchó rozando el palo en lo que fue una de las oportunidades más claras del segundo tiempo. Especialmente significativa resultó una acción en la que Amara, tras una gran pared con Jurado, fue derribado y agarrado dentro del área cuando se disponía a definir, sin que el colegiado señalara nada.Además, la polémica continuó con un fuera de juego inexistente señalado a Pedro Crespín cuando se quedaba solo ante el portero tras un preciso pase de Jurado. En los minutos finales, con el Montilla Club de Fútbol completamente volcado en busca del empate, el conjunto local dispuso de alguna ocasión a la contra, pero apareció un seguro Molero bajo palos para mantener con vida a los suyos.El desenlace no pudo ser más intenso. Ya en el tiempo añadido, Antonio Pino dispuso de una gran ocasión para empatar, pero el guardameta local volvió a intervenir con acierto. En la última jugada, el árbitro señaló penalti a favor del Montilla Club de Fútbol. Sergio asumió la responsabilidad, aunque su lanzamiento fue detenido.Sin embargo, lejos de rendirse, el equipo mantuvo la fe: en el córner posterior, Abraham apareció con un poderoso remate de cabeza para establecer el 2-1 definitivo. Un gol que no cambió el resultado, pero sí reforzó la identidad de un equipo que ha hecho del carácter competitivo su principal seña. El Montilla Club de Fútbol cierra así la temporada regular en cuarta posición y afrontará ahora la eliminatoria dede ascenso frente al Atlético Palma del Río, con fecha y horario aún por determinar.