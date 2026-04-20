Montilla registra un notable aumento de la contratación

El mercado laboral de Montilla despidió el pasado mes de marzo con un aumento significativo de la contratación, según los datos del Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que contabilizó 760 contratos, 192 más que en febrero, con un crecimiento tanto en la contratación indefinida como en la temporal.Además, el incremento mensual se apoya en una evolución positiva de todas las modalidades contractuales. Los contratos indefinidos pasaron de 162 en febrero a 263 en marzo, lo que supone un aumento de 101 contratos. Por su parte, los contratos temporales crecieron de 406 a 497, con 91 contratos más en el mismo periodo. En términos porcentuales, los indefinidos representaron el 34,6 por ciento del total de contratos firmados en marzo, frente al 65,4 por ciento de los temporales.En ese sentido, el análisis por sexos refleja una distribución diferenciada dentro de cada modalidad. En la contratación indefinida, los hombres sumaron 152 contratos, lo que equivale al 20,0 por ciento del total, mientras que las mujeres alcanzaron 111 contratos, el 14,6 por ciento. En la contratación temporal, los hombres concentraron 284 contratos, es decir, el 37,4 por ciento del total, frente a los 213 contratos firmados por mujeres, que representan el 28,0 por ciento.Por otro lado, si se atiende a la comparación interanual, los datos también muestran una evolución al alza respecto a marzo de 2025, cuando se registraron 631 contratos. El incremento de 129 contratos en el último año supone un crecimiento del 20,4 por ciento.Este aumento se sustenta especialmente en la contratación indefinida, que ha pasado de 175 contratos en marzo de 2025 a 263 en marzo de 2026, con una subida de 88 contratos, equivalente al 50,3 por ciento. En cambio, la contratación temporal ha crecido en menor medida, pasando de 456 a 497 contratos, lo que supone 41 contratos más, un 9,0 por ciento de incremento.De igual modo, la evolución de los últimos doce meses refleja variaciones en el volumen total de contratos, con cifras que oscilan entre los 568 contratos registrados en febrero de 2026 y los 839 alcanzados en noviembre de 2025, el valor más elevado del periodo analizado. En este contexto, el dato de marzo de 2026 se sitúa entre los niveles más altos del último año.Y es que, en cuanto a los sectores de actividad, los servicios continúan concentrando el mayor volumen de contratación en marzo de 2026, con 121 contratos indefinidos y 153 temporales. La agricultura registra 83 contratos indefinidos y 251 temporales, mientras que la industria suma 42 indefinidos y 50 temporales. Por su parte, la construcción contabiliza 17 contratos indefinidos y 43 temporales.En ese sentido, la composición sectorial confirma el predominio de los contratos temporales en la mayoría de los ámbitos, especialmente en la agricultura, donde esta modalidad concentra la mayor parte de las contrataciones del mes. Sin embargo, el incremento de la contratación indefinida en términos intermensuales e interanuales introduce un elemento relevante en la evolución reciente del mercado laboral de Montilla.