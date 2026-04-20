El Apedem se proclama campeón de liga tras una temporada brillante con récord de puntos

C.D. Hinojosa 2 -- 4 C.D. Apedem

Club Deportivo Hinojosa: Vicente Calonge Jurado, Juan Esteban Caraballo Blandón, Enrique Tocados Franco, Ángel Puertas Calderón, Sergio López González, Ernesto Javier Balmaceda Souza, Francisco Gabriel Murillo Bascón, Leider Hernández Contreras, Jesús Jiménez Ambrosio, Pablo Arenas Bonilla y Francisco Baños Sepúlveda. Suplentes: Jorge Lozano García, Francisco Gutiérrez Muñoz, Carlos Cercano Barbero, Antonio José Durán Parras, Jaime Franco Ávila y Oliver Leal Jarilla.

Vicente Calonge Jurado, Juan Esteban Caraballo Blandón, Enrique Tocados Franco, Ángel Puertas Calderón, Sergio López González, Ernesto Javier Balmaceda Souza, Francisco Gabriel Murillo Bascón, Leider Hernández Contreras, Jesús Jiménez Ambrosio, Pablo Arenas Bonilla y Francisco Baños Sepúlveda. Jorge Lozano García, Francisco Gutiérrez Muñoz, Carlos Cercano Barbero, Antonio José Durán Parras, Jaime Franco Ávila y Oliver Leal Jarilla.

Cuerpo técnico: Juan Gómez de las Heras (entrenador), Francisco Manuel Flores Medina (segundo entrenador), Juan Antonio Noguero Sánchez (delegado de campo y de equipo).

Juan Gómez de las Heras (entrenador), Francisco Manuel Flores Medina (segundo entrenador), Juan Antonio Noguero Sánchez (delegado de campo y de equipo).

Club Deportivo Apedem: Aarón Márquez Castro, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Pablo Llamas Salamanca y Javier Mesa Cañero. Suplentes: José Antonio López Llamas, Fernando Gómez Lorenzo, Antonio Castro Bellido, Alfredo Lorenzo Ordóñez, Álvaro Aguilar Pino, Jesús García López y Samir Bensenouci Jurado.

Aarón Márquez Castro, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Pablo Llamas Salamanca y Javier Mesa Cañero. José Antonio López Llamas, Fernando Gómez Lorenzo, Antonio Castro Bellido, Alfredo Lorenzo Ordóñez, Álvaro Aguilar Pino, Jesús García López y Samir Bensenouci Jurado.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).



Goles: 1-0 Leider Hernández Contreras (min. 8); 1-1 Aarón Salado Sánchez (min. 18); 1-2 Aarón Salado Sánchez (min. 42); 1-3 Aarón Salado Sánchez (min. 44); 2-3 Sergio López González (min. 53); 2-4 Aarón Salado Sánchez (min. 58).

Leider Hernández Contreras (min. 8); 1-1 Aarón Salado Sánchez (min. 18); 1-2 Aarón Salado Sánchez (min. 42); 1-3 Aarón Salado Sánchez (min. 44); 2-3 Sergio López González (min. 53); 2-4 Aarón Salado Sánchez (min. 58).

Árbitro: Adrián Huertas Cabrera. Actuaron como asistentes Ángel Martínez Siles y José Manuel Mariscal Torres.

Adrián Huertas Cabrera. Actuaron como asistentes Ángel Martínez Siles y José Manuel Mariscal Torres.

Amonestados: El colegiado mostró tarjeta amarilla en el Club Deportivo Hinojosa a Juan Esteban Caraballo Blandón (min. 17) y Enrique Tocados Franco (min. 26). En el Club Deportivo Apedem fueron amonestados con tarjeta amarilla Javier Mesa Cañero (min. 55) y Antonio Castro Bellido (min. 84).

El colegiado mostró tarjeta amarilla en el Club Deportivo Hinojosa a Juan Esteban Caraballo Blandón (min. 17) y Enrique Tocados Franco (min. 26). En el Club Deportivo Apedem fueron amonestados con tarjeta amarilla Javier Mesa Cañero (min. 55) y Antonio Castro Bellido (min. 84).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 26 de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Nuestra Señora del Carmen Campo Municipal.

El Club Deportivo Apedem Montilla se proclamó ayer campeón de liga tras imponerse a domicilio por 2-4 al Club Deportivo Hinojosa en la última jornada del campeonato, un duelo decisivo en el que el conjunto dirigido por Rafael Garrido dependía de sí mismo y en el que no falló para sellar una temporada histórica marcada por la eficacia ofensiva y la solidez colectiva.El encuentro llegaba condicionado por una resolución previa de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) que resultó determinante en el desenlace del campeonato. La sanción al Club Deportivo Higuerón, con la retirada de dos puntos por los incidentes registrados en su partido frente al Club Deportivo Hinojosa en la jornada 18 —suspendido en el minuto 70—, dejó al conjunto montillano con el destino en sus manos en esta última cita liguera. Y el equipo respondió con personalidad.Con todo, el arranque del partido no invitaba al optimismo. El Hinojosa golpeó primero en el minuto 8, adelantándose en el marcador y sembrando dudas momentáneas en el conjunto visitante. Sin embargo, cuando más lo necesitaba el equipo, emergió la figura del guardameta juvenil Aarón, que sostuvo al Club Deportivo Apedem con dos intervenciones de enorme mérito, evitando que la desventaja fuera mayor y manteniendo intactas las opciones de remontada.A partir de ese momento, el partido cambió de rumbo con claridad y tuvo un protagonista indiscutible: Aarón Salado. El delantero firmó una actuación sobresaliente, anotando tres goles antes del descanso que voltearon el marcador y situaron el 1-3 en el electrónico, reflejo ya de la superioridad visitante sobre el terreno de juego.Pero lejos de bajar el ritmo tras la reanudación, el Club Deportivo Apedem mantuvo su ambición. Aarón Salado volvió a aparecer para completar su póker de goles y dejar el encuentro prácticamente sentenciado. Aunque el Hinojosa logró recortar distancias hasta el 2-4, el conjunto montillano gestionó con madurez la ventaja, controlando el tempo del partido y evitando sobresaltos hasta el pitido final.De igual modo, el choque dejó señales positivas pensando en el futuro inmediato del club. El debut del juvenil Antonio Castro y la participación de Samir evidencian la apuesta decidida por la cantera, una línea de trabajo que empieza a dar frutos y que refuerza el proyecto deportivo.Además, este éxito no puede entenderse sin el trabajo silencioso y constante desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige Rafael Garrido. La preparación minuciosa de cada partido, el análisis del rival y la mejora continua del rendimiento colectivo han sido pilares fundamentales para sostener la competitividad del equipo a lo largo del curso.Con esta victoria, el Club Deportivo Apedem Montilla alcanza los 62 puntos, récord en la categoría, y certifica una temporada sobresaliente que ya forma parte de la historia de la entidad. El equipo sénior culmina así un año espectacular, proclamándose campeón de liga 2025-2026 y logrando el ansiado ascenso a Primera Andaluza.Y es que trabajo, compromiso y pasión han definido a un grupo que ha sabido superar cada reto con determinación, construyendo un camino firme hasta el título. Ahora, con el objetivo cumplido, el Club Deportivo Apedem puede celebrar un logro tan merecido como ilusionante, sin renunciar a seguir creciendo en el futuro inmediato.