Montilla acogerá una charla sobre el misterio de la Sábana Santa

Elacogerá este viernes, 24 de abril, a partir de las 19.30 de la tarde, una charla histórica titulada, impartida por Antonio Ramón Jiménez, vicepresidente de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, con el objetivo de profundizar en el origen, significado y debate científico en torno a este singular lienzo.La cita, de carácter gratuito, se celebrará en las instalaciones del Tanatorio TdCO Montilla, situadas en la Avenida Antonio y Miguel Navarro, número 46, y está organizada con la colaboración de la Fundación Aguilar y Eslava. Durante la misma, Antonio Ramón Jiménez, máster en Ciencias Religiosas y comisario de La exposición itinerante, abordará los principales interrogantes que rodean a la Sábana Santa, considerada como el primer sudario funerario de nuestra era.Además, la conferencia incluirá el análisis de las heridas infligidas a Jesús, que podrán observarse sobre una réplica exacta de la Sábana Santa, lo que permitirá a los asistentes aproximarse de forma visual y detallada a los rasgos que presenta esta tela de lino.La Sábana Santa —también denominada Sudario de Turín o Síndone— es un lienzo de aproximadamente 444 por 112 centímetros que muestra la imagen de un hombre con marcas compatibles con una crucifixión. Se conserva en la ciudad italiana de Turín, en una capilla construida expresamente entre 1668 y 1694 durante el reinado de Carlos Manuel II de Saboya, integrada en un conjunto monumental que incluye la catedral y el Palacio Real.El origen de esta reliquia continúa siendo objeto de debate entre científicos, historiadores y teólogos. Mientras algunos sostienen que se trata del sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte, otros estudios apuntan a una cronología medieval. En 1988, tres laboratorios independientes situaron la datación del tejido entre 1260 y 1390, un periodo que coincide con su primera aparición documentada en el siglo XIV.Por otro lado, distintos investigadores han cuestionado estos resultados, sugiriendo posibles contaminaciones en las muestras analizadas o su procedencia de zonas restauradas del lienzo. Estas discrepancias han alimentado lo que se conoce como sindonología, un campo de estudio que examina aspectos históricos, científicos y artísticos de la pieza.De igual modo, el interés por la Sábana Santa se ha visto reforzado por avances tecnológicos aplicados a su estudio desde finales del siglo XIX, cuando el fotógrafo Secondo Pia descubrió que la imagen resultaba más nítida en negativo. Posteriormente, investigaciones como las delen 1978 concluyeron que no existían pruebas concluyentes de falsificación, calificando la formación de la imagen como “un misterio”.La charla prevista en Montilla se enmarca, por tanto, en este contexto de análisis multidisciplinar y divulgación, ofreciendo a los asistentes una oportunidad para conocer de primera mano las distintas hipótesis y estudios que han intentado explicar uno de los objetos más enigmáticos de la historia.