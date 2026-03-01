La Capilla del Nazareno acoge el pregón juvenil de Miguel Aguilar Tejada

Miguel Aguilar Tejada pronunció ayer el XXII Pregón Juvenil de la Semana Santa de Montilla en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, un acto organizado por el Grupo Joven del Cristo del Amor en la iglesia de San Agustín, en el que este joven universitario de 19 años puso voz a la juventud cofrade con un texto íntimo y evocador que recorrió la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús desde la memoria personal y el patrimonio devocional de la localidad.El acto, celebrado en el consideradode la Semana Santa montillana —especialmente del Viernes Santo—, reunió a numerosos cofrades, familiares y representantes institucionales, en una cita en la que el pregonero fue presentado por su hermano, el sacerdote, figura a la que el propio exaltador quiso dedicar sus primeras palabras de gratitud.El pregón se abrió con una escena cargada de simbolismo que trasladó a los asistentes a la infancia del propio autor, cuando, entre el sueño y la vigilia, su madre le relató la historia fundacional de la fe. “¡Mamá, mamá, despierta! ¡Creo que he tenido una pesadilla!”, evocó al inicio de su intervención, antes de reproducir aquella conversación que marcaría su forma de entender la Semana Santa.En ese mismo pasaje, Miguel Aguilar Tejada recordó cómo su madre le tranquilizó con una promesa que resonó en la capilla: “Ya voy, hijo; ya no estarás solo”. Aquella introducción culminó con el anuncio que dio sentido al conjunto del pregón, inspirado en lo que su madre le explicó esa noche y que, de algún modo, sirvió para despertarlo de un largo sueño.El pregonero juvenil intercaló desde el principio su vivencia personal con la dimensión colectiva de la tradición, estableciendo un puente entre la experiencia íntima y la celebración pública de la Semana Santa. No en vano, el joven exaltador confesó ante los asistentes la trascendencia que tenía para él compartir ese momento con su hermano, a quien dedicó palabras de profundo afecto y admiración.De igual modo, quiso subrayar también el papel de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor, organizadora del acto, a la que agradeció la confianza depositada en su persona. “Nunca podré olvidar este día, esta oportunidad, que, sin merecerla, me habéis dado”, confesó, reconociendo el vínculo emocional que le une a la cofradía salesiana desde su infancia. “Para mí, sois sinónimo de hogar, de recuerdos imborrables disfrutando en mi colegio”, añadió, antes de concluir ese apartado con una declaración rotunda: “Hoy ya no hay juegos: hoy hay verdades. Ahora, solo Dios basta”Antes de continuar, Miguel Aguilar Tejada quiso advertir de que su pregón no seguiría el orden tradicional de las procesiones, sino el relato evangélico, en un intento de profundizar en el sentido original de la Pasión. “Intentaré caminar siempre tras los pasos de Jesús, en el orden sagrado en que Él, vivió, sufrió y murió por todos nosotros”, señaló, al tiempo que pidió permiso para iniciar su discurso “por mis abuelos y mis tíos, que ya están en el cielo”.De esta forma, el pregón avanzó por las distintas escenas de la Pasión, vinculándolas a las hermandades montillanas. Así, al evocar la entrada triunfal en Jerusalén, recordó que “Montilla, no era un conquistador el que venía: era el Hijo de Dios el que llegaba para salvar a su rebaño”, antes de incidir sobre el contraste entre la gloria inicial y el sacrificio posterior, con "un trono que no será de Gloria, sino de madera”.En su personal y original recorrido, uno de los momentos más reflexivos llegó al abordar el papel de la juventud en las cofradías, cuando el pregonero invitó a una revisión sincera de la vivencia de la fe. “¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué sirve una Hermandad? ¿Solo somos Hermandad el día de la salida o es algo más?”, se preguntó, antes de ofrecer su propia respuesta en forma de exhortación: “¡Seamos Juventud para creer, Y seamos siempre Humildad para vivir! Esa es la verdadera cofradía: ese es el paso que, de verdad, cuesta levantar cada día”.Asimismo, Miguel Aguilar Tejada detuvo su mirada en la mañana del Viernes Santo, destacando el significado del Nazareno como símbolo de la tradición compartida. “Porque un bastión es una fortaleza. Y no hay mayor fortaleza en Montilla que la que camina en la mañana del Viernes Santo”, afirmó, antes de expresar su deseo personal de acompañar a la imagen como su Cirineo, para ayudar a cargar con la cruz.El pregón juvenil avanzó hacia el misterio de la muerte y el silencio, subrayando el sentido redentor del sacrificio. “No es madera lo que pesa, es el peso de nuestras culpas lo que sus hombros sostienen”, expresó Miguel Aguilar Tejada, al tiempo que recordaba que la muerte no supone el final: La muerte en Montilla no tendrá la última palabra… ¡Jamás!”.El tramo final de su discurso adquirió un marcado carácter íntimo, al convertirse en un homenaje a sus abuelos y familiares fallecidos, cuya memoria estuvo presente a lo largo de toda la intervención, antes de afirmar con emoción que siguen presentes en su vida cotidiana. “Están en cada una de las sonrisas, en cada uno de los abrazos y besos”, dijo emocionado.Finalmente, el pregonero cerró su intervención con una súplica y un reconocimiento a los suyos, en una despedida que puso el broche a una exaltación marcada por la memoria, la fe y el compromiso generacional. “Déjame disfrutarlos, por lo menos, otros veinte añitos más, que ellos son mi vida y mi verdad”, concluyó.De este modo, la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno acogió un pregón juvenil que combinó evocación familiar, reflexión espiritual y arraigo cofrade, en una intervención que inauguró simbólicamente la cuenta atrás hacia la Semana Santa de Montilla.