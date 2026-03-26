Montilla acogerá el estreno del homenaje a Rocío Dúrcal protagonizado por su hija



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo de Montilla acogerá el próximo 2 de octubre el estreno nacional de, una comedia musical concebida por Juan Carlos Rubio y protagonizada por Carmen Morales que rinde homenaje a la figura de su madre, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su fallecimiento.La propuesta escénica, que tendrá una segunda función el 3 de octubre a las 17:30 de la tarde, antes de iniciar una gira nacional, se presenta como un recorrido emocional por la vida y el legado de Rocío Dúrcal, combinando música, memoria y ficción en un formato concebido por el dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio en el que la propia Carmen Morales se interpreta a sí misma.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, puso ayer en valor el impacto cultural del proyecto y afirmó que “esta obra no solo será inolvidable, sino también irrepetible, al tratarse de un homenaje a una figura internacional como Rocío Dúrcal desde la mirada única de su hija”.En ese sentido, la edil montillana destacó el papel del Teatro Garnelo como espacio de referencia para grandes estrenos de la mano de Juan Carlos Rubio, a quien felicitó por su reciente nominación en los premios de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía.Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, subrayó la relevancia de que Montilla sea el punto de partida de esta producción y señaló que “la suerte y el orgullo que supone para Montilla acoger el estreno de esta obra en una fecha tan significativa”. Las entradas pueden adquirirse tanto en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" comoEl origen dese sitúa en una conversación entre Juan Carlos Rubio y Carmen Morales, tal y como explicó ayer el propio dramaturgo montillano. “Queríamos hacer algo que hablara de Rocío Dúrcal, pero también de los hijos, de las emociones y de esas preguntas que quedan cuando perdemos a alguien”, apuntó Juan Carlos Rubio, quien desveló que el montaje incorpora nuevas versiones de los grandes éxitos de la cantante y aborda temas universales como la familia, la memoria y el paso del tiempo.De igual modo, Carmen Morales puso de manifiesto la dimensión personal del proyecto y manifestó que “hoy es un día muy especial y también agridulce, porque se cumplen veinte años desde que mamá no está, pero proyectos como este permiten seguir celebrando su legado”. Asimismo, añadió que “cuando leí el texto sentí que reflejaba perfectamente no solo lo que viví, sino lo que sentí. Estoy muy agradecida y con muchas ganas de compartir este espectáculo con el público”.La obra se adentra así en la trayectoria de Rocío Dúrcal, nombre artístico de María de los Ángeles de las Heras Ortiz, una de las figuras más reconocidas de la música y el cine español. Su carrera comenzó en la década de los sesenta tras ser descubierta por Luis Sanz y debutar en el cine conen 1962, iniciando un recorrido artístico que incluyó títulos comoSu evolución artística la llevó a consolidarse internacionalmente tras su etapa en México, donde alcanzó una gran proyección gracias a su colaboración con Juan Gabriel, con quien grabó álbumes que marcaron su carrera y la situaron como una de las grandes intérpretes de la música ranchera. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Grammy Latino a la excelencia musical en 2005.Su legado, vigente dos décadas después de su fallecimiento, ha sido reconocido también por la crítica internacional, como demuestra su inclusión en la lista de los 200 mejores cantantes de todos los tiempos publicada por la revistael 1 de enero de 2023.Con esta producción, Montilla se convierte en punto de partida de un espectáculo que busca conectar con el público desde la emoción y el recuerdo, situando al Teatro Garnelo como epicentro cultural en el inicio de una gira que reivindica la figura de una artista cuya huella sigue presente en el corazón de varias generaciones.