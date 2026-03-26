Ciudad Real, Sevilla y La Victoria miden el nivel del Montilla-Córdoba Triatlón

Campeonatos de España de Duatlón (Ciudad Real)

X Duatlón de Menores (Sevilla)

XXI Duatlón de La Victoria

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó el pasado fin de semana una intensa participación en distintas competiciones celebradas en Ciudad Real, Sevilla y La Victoria, donde sumó resultados destacados tanto en pruebas nacionales como autonómicas, con presencia en campeonatos de España de duatlón, citas de la Liga Nacional y pruebas de base andaluzas.El conjunto montillano tomó parte en el Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos y en el de Relevos, disputados en Ciudad Real dentro de la cuarta y quinta jornada de la Liga Nacional de Duatlón 2026, así como en las primeras citas de la Liga Talento de Triatlón.En un escenario que reunió a más de 3.000 duatletas y que tuvo como epicentro el estadio Juan Carlos I, los equipos del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón compitieron en diferentes categorías con resultados que reflejan su presencia en el panorama nacional.En la competición Contrarreloj por Equipos, el equipo femenino A concluyó en duodécima posición, mientras que el masculino A finalizó décimo. Por su parte, el equipo Open masculino logró la novena plaza. En las pruebas de Relevos de Talentos, el equipo femenino de la Liga alcanzó el séptimo puesto y el masculino el octavo, mientras que en la categoría Open femenina el conjunto montillano fue decimonoveno. En Open masculino, el equipo A finalizó en cuarta posición dentro de la clasificación —quedándose a las puertas del podio— y el equipo B ocupó la vigésimo segunda plaza.Además, en el marco de la Liga Nacional de Duatlón, el equipo femenino Élite terminó en decimoquinta posición en la prueba contrarreloj, lo que le situó en el duodécimo puesto de la Primera División, mientras que en la competición de Relevos fue decimocuarto, ocupando el undécimo lugar en la clasificación de la máxima categoría.Estas competiciones, desarrolladas en circuitos cortos y rápidos por el entorno del campus universitario de Ciudad Real, volvieron a situar a la capital manchega como uno de los grandes referentes del duatlón nacional. La cita, organizada por la Federación Española de Triatlón, incluyó tanto categorías absolutas como de base y forma parte de un calendario que se completa con pruebas en La Nucía y Albacete.Por otro lado, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón también estuvo presente en el X Duatlón de Menores Parque del Alamillo, celebrado en Sevilla y que acogió el Campeonato de Andalucía Infantil. La prueba reunió a más de 150 jóvenes deportistas en una jornada marcada por el alto nivel competitivo en las categorías base.En categoría Infantil, Nuria Ariza logró una quinta posición, seguida por Iria Jiménez en el undécimo puesto, Mario Mesa en la duodécima plaza y Jaime Morales en la decimosexta. En la categoría Juvenil, Irene Sánchez se proclamó vencedora, mientras que en la prueba Alevín la deportista Elena Mesa consiguió también la primera posición, mientras que Alai Blanco finalizó quinto.En ese sentido, la competición tuvo como protagonistas a los jóvenes talentos del duatlón andaluz, con victorias en la categoría Infantil para Blanca García y Iván Montoro, en una jornada que volvió a poner en valor el crecimiento del deporte base en la comunidad autónoma.De igual modo, la entidad montillana participó en el XXI Duatlón de La Victoria, prueba incluida en el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026 y celebrada el pasado sábado con salida masculina a las 16.00 de la tarde y femenina cinco minutos después.En categoría femenina, Masumi Uchino logró la victoria, mientras que María José Aguilar finalizó novena en la general y tercera en la categoría Veteranas 2 Femenino. En la prueba masculina, Francisco Javier Lastre concluyó en la trigésimo quinta posición, siendo además decimoséptimo en Veteranos 1 Masculino, y José Chicano terminó en el puesto 81.º, logrando la primera posición en Veteranos 4 Masculino.Además, esta prueba, que presentó un recorrido de cinco kilómetros de carrera a pie, 18 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros finales de carrera, volvió a consolidarse como una de las citas destacadas del calendario provincial, con organización del Ayuntamiento de La Victoria y la colaboración de la Diputación de Córdoba, el Club Deportivo Las Zorreras y la Federación Andaluza de Triatlón.Para poder desarrollar esta intensa actividad, el Club Deportivo Triatlón Montilla ha recibido una ayuda de la Diputación Provincial de Córdoba dentro de la convocatoria de subvención convocada a entidades deportivas de la provincia de Córdoba para la realización de actividades deportivas y al apoyo al deporte base, durante el año 2026.