El Festival de Cine de Málaga acoge el estreno del primer documental de Manolo Bellido



FOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA

El periodista montillano Manuel Bellido Mora estrenará mañana su primer trabajo documental:. Y será en el Teatro Echegaray de Málaga, a las 21:15 de la noche, en el marco de la programación oficial del Festival de Cine de Málaga, en un pase especial que contará con la presencia de todos los participantes en la película.Dirigido y escrito por Manuel Bellido Mora y Sigfrid Monleón, el largometraje propone una mirada a la historia cultural de la Costa del Sol a través de la música y recupera el papel de Torremolinos como uno de los principales focos de la eclosión del rock and roll en España durante los años sesenta. Producido por Malas Compañías PC, el documental se construye a partir de los testimonios de algunos de los protagonistas de aquella escena musical y cultural que transformó el paisaje social de la época.Entre las voces que participan en la obra se encuentran figuras destacadas como Eduardo “Teddy” Bautista, Adolfo Rodríguez, Félix Arribas, Rafael Olaegui, Carlos Jaime, Javier García Pelayo o Juan Manuel “Jeannot” Valenzuela, entre otros protagonistas de una etapa marcada por la creatividad y la efervescencia cultural."Torremolinos es el genuino yacimiento del rock and roll en España. Lo dice Teddy Bautista, uno de los pioneros de este revolucionario ritmo que cambió la imagen de la juventud en los años sesenta. El fundador de Los Ídolos y Los Canarios, míticas bandas de aquella época, es uno de los protagonistas de este documental que viaja hasta la legendaria vida nocturna de Torremolinos", explica ael impulsor del proyecto.El documental sitúa el foco en una etapa en la que Torremolinos pasó de ser un pequeño enclave costero a convertirse en un punto de encuentro para músicos, artistas y creadores que encontraron en la Costa del Sol un espacio de libertad cultural en plena dictadura franquista.Manuel Bellido recuerda que "esta localidad malagueña, cuando solo era poco más que una aldea de pescadores, se convirtió en Eldorado de la música juvenil para una generación rebelde y pacifista que dijo no a la guerra de Vietnam". En ese sentido, sostiene que "las guitarras eléctricas trajeron, con ellas, un nuevo modo de vida, alternativo y diferente que situó a la Costa del Sol en el mapa de los destinos internacionales de una nueva forma de vida y de diversión".De igual modo, el trabajo cinematográfico aborda el ambiente artístico y social que se generó en torno a aquel fenómeno. Según explica Bellido, "cantantes, escritores, pintores y toda clase de artistas se entremezclaron con las primeras oleadas de turistas en una sociedad, como era entonces la española, que pretendía dejar atrás las sombras de la dictadura franquista". Pero aquella explosión de discotecas, hoteles, clubes y salas de fiestas fue, en realidad, un ejercicio de libertad vigilada, "Una fiesta que fue mirada con cierto recelo por las autoridades".El documental toma su título de una de las canciones más recordadas del grupo Los Íberos y propone un recorrido por aquellos años en los que la música se convirtió en un símbolo de cambio social. En palabras del propio director,es "la crónica de unos años maravillosos y radiantes, donde todo parecía posible en un país atrasado que se abría a nuevos tiempos y a un despegue económico para dejar atrás el subdesarrollo".Pero este largometraje no solo es esto. "Es, a la vez, un extraordinario documento con las voces y los testimonios directos de las personas que lo hicieron posible. Aquellos que llegaron hasta la orilla del Mediterráneo persiguiendo sueños de todo tipo, también sexuales, y dispuestos a abrir su mente a los paraísos lisérgicos", sostiene Manuel Bellido.Por otro lado, la película también plantea una reflexión sobre la huella que dejó aquella generación y sobre el paso del tiempo. Bellido subraya quees "una evocación de unas melodías que se colaron en la historia como grandes éxitos, algunos con gran repercusión en el extranjero".Es, pues, un relato de cómo llegó la modernidad a las vidas de toda una generación, a través de los nuevos ritmos. "¿Qué queda ahora de todas aquellas experiencias? ¿Cómo ha pasado la vida para tantos jóvenes aventureros e idealistas que depositaron todas sus esperanzas en la música?", se pregunta el director.El documental adopta, además, una estructura narrativa que se aproxima al género de la. A través de ese planteamiento, la obra reconstruye los recuerdos de quienes vivieron aquella etapa. Tal y como explica Bellido, "sigue el rastro de quienes pasaron por Torremolinos en un momento especial" y el reencuentro con ellos —artistas, promotores, músicos o periodistas— permite poner en pie una reflexión, a ratos dolorosa, pero también feliz, del inevitable paso del tiempo.Rodado en distintas localizaciones de Andalucía y Madrid, el documental reúne testimonios directos de quienes protagonizaron aquella revolución cultural que cambió para siempre la imagen de la juventud española y situó a Torremolinos en el mapa internacional de la modernidad.En ese contexto, Manuel Bellido Mora concluye quees "un documental que nos habla de unos seres creativos y libres que se atrevieron, con sus canciones, a desafiar todo lo convencional". Su estreno mañana en el Festival de Cine de Málaga supondrá la primera proyección pública de un trabajo que recupera una etapa decisiva de la historia cultural española y que reúne, en la pantalla, las voces de quienes protagonizaron el nacimiento del rock and roll en el país.