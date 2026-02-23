El Apedem encaja su primera derrota de la temporada en el campo de El Higuerón

C.D. El Higuerón 2 -- 0 C.D. Apedem

Club Deportivo El Higuerón: Javier Aguado Lucena, Ismael García Pascual, José Antonio Rot Arévalo, Marc Santos Rojo, Alberto Herrerías Moreno, Alberto Pulido Robles, Luis Miguel Contreras Ferrer, Christian Fernández Morales, Raúl Iznájar Baena, Antonio Leal Santos y Mario Moreno Borrueco. Suplentes: José Antonio Bermudo Martínez, Emilio Morrugares Hernández, José Manuel Rodríguez Martínez, Daniel Lucas Gallardo, Antonio Molina Torres, Francisco Manuel Troncha Ortega y José Ramón Albendín Marín.

Javier Aguado Lucena, Ismael García Pascual, José Antonio Rot Arévalo, Marc Santos Rojo, Alberto Herrerías Moreno, Alberto Pulido Robles, Luis Miguel Contreras Ferrer, Christian Fernández Morales, Raúl Iznájar Baena, Antonio Leal Santos y Mario Moreno Borrueco. José Antonio Bermudo Martínez, Emilio Morrugares Hernández, José Manuel Rodríguez Martínez, Daniel Lucas Gallardo, Antonio Molina Torres, Francisco Manuel Troncha Ortega y José Ramón Albendín Marín.

Cuerpo técnico: Antonio García Llácer (entrenador), Manuel Navarro Cruz (delegado de campo) y Miguel Ángel Sarmiento Luna (delegado del equipo).

Antonio García Llácer (entrenador), Manuel Navarro Cruz (delegado de campo) y Miguel Ángel Sarmiento Luna (delegado del equipo).

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca y Alfredo Lorenzo Ordóñez. Suplentes: José Antonio López Llamas, Alejandro Hierro Ramírez, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo, Javier Mesa Cañero y Jesús García López.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Ruz Mejías, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca y Alfredo Lorenzo Ordóñez. José Antonio López Llamas, Alejandro Hierro Ramírez, Lucas Hueso Priego, Javier Maciej Szczepanski Gachewicz, Fernando Gómez Lorenzo, Javier Mesa Cañero y Jesús García López.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador) y Fernando Bonilla Berlanga (delegado del equipo).

Rafael Garrido Alcaide (entrenador) y Fernando Bonilla Berlanga (delegado del equipo).



Goles: 1-0 Raúl Iznájar Baena (min. 52); 2-0 Mario Moreno Borrueco (min. 55).

Raúl Iznájar Baena (min. 52); Mario Moreno Borrueco (min. 55).

Árbitro: José María Roja Jiménez. Carlo Pastor Salazar (asistente) y Álvaro Salinas Carmona (asistente).

José María Roja Jiménez. Carlo Pastor Salazar (asistente) y Álvaro Salinas Carmona (asistente).

Amonestados: Vieron tarjeta amarilla Eduardo Rueda Pérez (min. 9), Alberto Herrerías Moreno (min. 19), Alberto Pulido Robles (min. 34), Daniel Lucas Gallardo (min. 42), Ismael García Pascual (min. 44) y Alberto Pulido Robles (min. 74). Fue expulsado con tarjeta roja Antonio García Llácer (min. 88).

Vieron tarjeta amarilla Eduardo Rueda Pérez (min. 9), Alberto Herrerías Moreno (min. 19), Alberto Pulido Robles (min. 34), Daniel Lucas Gallardo (min. 42), Ismael García Pascual (min. 44) y Alberto Pulido Robles (min. 74). Fue expulsado con tarjeta roja Antonio García Llácer (min. 88).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio "Juan González Martínez" de Córdoba.

El Club Deportivo Apedem Montilla perdió ayer por 2-0 frente al Club Deportivo El Higuerón en el Estadio "Juan González Martínez", en la capital cordobesa, en un duelo directo por el liderato que frenó su condición de invicto tras diecinueve jornadas sin conocer la derrota.En una tarde templada, con 21 grados y un ambiente cargado de expectación, el enfrentamiento reunía al primer y segundo clasificado en un pulso que trascendía la mera suma de puntos. Había orgullo, jerarquía y una oportunidad de enviar un mensaje al resto del campeonato. Y el mensaje lo firmó el conjunto local con una efectividad implacable.Además, el encuentro arrancó con cautela, como si ambos equipos midieran cada paso sobre el césped. El Club Deportivo Apedem no terminaba de encontrar fluidez ante el empuje inicial del rival, pero el juego discurría en una zona templada, sin dueño claro y con escasa profundidad. El respeto mutuo pesaba más que la ambición desmedida.En ese sentido, el tramo final del primer tiempo ofreció el momento más prometedor para los montillanos. El guardameta local se erigió en protagonista con tres intervenciones de enorme mérito, dos a disparos de Nico y una más tras un intento de Alex Hierro. Fueron acciones que pudieron cambiar el rumbo del partido. El gol rondó el área del líder, pero no llegó. Y el fútbol, caprichoso a veces, castiga esas oportunidades perdidas.Tras el descanso, el guion parecía inalterable. El balón circulaba sin profundidad, los espacios escaseaban y el equilibrio dominaba la escena. Sin embargo, el partido se rompió en apenas tres minutos que resultaron letales para el Club Deportivo Apedem.Y es que, en el minuto 52, Raúl Iznajar Baena aprovechó un desajuste defensivo para abrir el marcador. El golpe fue duro, pero aún más doloroso resultó el segundo tanto. Apenas tres minutos después, en el 55, Mario Moreno Borrueco culminó la segunda aproximación clara del Club Deportivo El Higuerón con el 2-0. Dos llegadas, dos goles. Precisión quirúrgica. Eficacia máxima.Por otro lado, el conjunto auriverde trató de reaccionar. Lo hizo con orgullo, empujado por la necesidad y el carácter competitivo que ha definido su temporada, pero sin la claridad suficiente para inquietar de forma decisiva a un rival que supo cerrar espacios y gestionar la ventaja con oficio hasta el pitido final.De igual modo, la derrota adquiere dimensión histórica en el recorrido de los montillanos este curso. Es el primer tropiezo tras diecinueve jornadas sin perder, el primer encuentro en el que encajan dos goles y también el primero en el que se quedan sin marcar. Una jornada adversa en lo estadístico que, sin embargo, no borra el sobresaliente rendimiento colectivo demostrado hasta ahora.En esa línea, conviene subrayar el trabajo constante desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico que dirige el entrenador cordobés Rafael Garrido, centrado en perfeccionar mecanismos, corregir detalles y elevar el nivel competitivo de la plantilla. Esa dedicación diaria ha sido uno de los pilares que explican la extraordinaria trayectoria del equipo y su firme candidatura al ascenso.Pese al revés, el horizonte sigue siendo prometedor. El Club Deportivo Apedem continúa segundo clasificado, a seis puntos del liderato, con una ventaja de seis sobre el Salerm Cosmetic Puente Genil y catorce respecto al conjunto que marca la zona de ascenso. Con siete puntos más, el objetivo fijado por el club —asegurar su presencia en Primera Andaluza— será una realidad matemática.Finalmente, el Estadio Juan González Martínez dictó una lección conocida en el fútbol: la eficacia decide los grandes partidos. El líder golpeó en el momento preciso y el Club Deportivo Apedem vio frenada su magnífica racha. Una derrota dolorosa por el contexto, sí, pero también una parada en el camino de un equipo que ha demostrado, jornada tras jornada, que está preparado para metas mayores.