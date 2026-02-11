'Las Vegas': el sexto single del cantautor montillano Luis Salido

El cantautor montillano Luis Salido acaba de lanzar su nuevo single,, un tema que marca una nueva etapa en su trayectoria musical y que ya ha comenzado a generar una notable respuesta entre el público, especialmente a través de la red social TikTok.El artista de Montilla suma así el sexto sencillo de su carrera con una canción que refuerza su proceso de evolución creativa y amplía su presencia en la escena musical actual.llega acompañada de un videoclip oficial grabado en distintas localizaciones de la ciudad estadounidense de Las Vegas, en el estado de Nevada, una elección que aporta una narrativa visual coherente con el concepto del sencillo y que ha sido producida por Alterna Records.Además, el lanzamiento se apoya en una producción musical de carácter internacional, desarrollada entre Estados Unidos, España y Colombia. La composición del tema ha corrido a cargo del propio Luis Salido junto a Pando Secret Society, que también asume labores de producción musical, y Mateo Ruiz, una colaboración que consolida una alianza creativa orientada a reforzar la identidad sonora del proyecto.En ese sentido, el propio artista señala que “se trata de la canción que más disfruta interpretar y la favorita de su proyecto hasta ahora”, una afirmación con la que subraya la conexión personal con un tema que destaca, además, por un arreglo musical concebido desde “un balance preciso entre sencillez y estructura sonora”. Estas declaraciones reflejan el momento artístico en el que se encuentra el cantautor montillano, inmerso en una etapa de mayor definición estilística.Por otro lado, la producción ejecutiva deha estado a cargo de los puertorriqueños María Luna y Josué Ricardo Rivas, un equipo que ya ha participado en otros proyectos vinculados al crecimiento internacional del músico montillano y que vuelve a aportar una dimensión global a este nuevo lanzamiento.Con este nuevo sencillo, Luis Salido continúa ampliando su catálogo discográfico y consolidando su presencia en la escena musical contemporánea, un camino que ya había quedado patente en trabajos anteriores y en propuestas audiovisuales que han sabido combinar identidad local y proyección exterior.En este punto, conviene recordar el rodaje del videoclip de, un sencillo anterior del artista grabado en las instalaciones de, santo y seña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. Aquel trabajo supuso también el inicio de una nueva etapa en su carrera y evidenció la voluntad de Luis Salido de dotar a su proyecto de una dimensión internacional, tanto en lo musical como en lo visual.De igual modo, aquella producción ya contaba con la participación de María Luna y Josué Ricardo Rivas en la producción ejecutiva, un dato que aporta continuidad a un equipo creativo que vuelve a coincidir ahora en. Este recorrido reciente permite situar el nuevocomo un paso más dentro de una evolución sostenida, marcada por colaboraciones internacionales y una creciente atención del público en plataformas digitales.