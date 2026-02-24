El Polígono Industrial Llanos de Jarata sufrirá un corte de agua este jueves

La empresa mixtainterrumpirá el suministro de agua en el Polígono Industrial Llanos de Jarata este próximo jueves, 26 de febrero, entre las 14.00 y las 17.00 de la tarde, con motivo de la ejecución de unos trabajos de mejora en la red de abastecimiento que se enmarcan en su plan de modernización de infraestructuras.La empresa responsable de la gestión del ciclo integral del agua en la ciudad llevará a cabo esta actuación mediante una interrupción programada del servicio que afectará a esta zona industrial, tal y como ha desvelado la empresa en un comunicado al que ha tenido accesoLa intervención responde a la necesidad de actuar sobre la red para reforzar su rendimiento y garantizar mejores condiciones de suministro a las empresas y usuarios. En ese sentido, el mismo comunicado señala que “esta actuación es imprescindible para ejecutar trabajos de mejora en la red de abastecimiento, con el objetivo de optimizar su funcionamiento, aumentar su fiabilidad y garantizar un servicio de mayor calidad para todas las empresas y usuarios de la zona”.La empresa recuerda que estas obras forman parte de su estrategia de modernización de las infraestructuras hidráulicas municipales, orientada a reforzar la calidad del servicio que presta en Montilla. En este contexto, el comunicado afirma que “el compromiso de Aguas de Montilla es seguir invirtiendo en la mejora continua de la red para ofrecer el mejor servicio posible a la comunidad”.De igual modo, la entidad ha trasladado un mensaje de agradecimiento a los usuarios afectados por esta intervención, que tendrá carácter temporal. Así, Aguas de Montilla manifiesta que “agradece de antemano la comprensión y colaboración de todos los afectados durante la realización de estos trabajos necesarios. Nuestro compromiso es seguir invirtiendo en la mejora continua de la red para ofrecer el mejor servicio posible a la comunidad”.Aguas de Montilla es la empresa mixta formada por Hidralia y el Ayuntamiento de Montilla encargada de gestionar el ciclo integral del agua en el municipio. Su labor incluye el mantenimiento, control y mejora de unas infraestructuras complejas que permiten garantizar el abastecimiento y saneamiento en la ciudad.Además, la empresa realiza un seguimiento continuo de las incidencias detectadas durante todo el año y atiende los avisos comunicados por los vecinos, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas una red esencial para el día a día del municipio.Las obras previstas en el Polígono Industrial de Jarata se enmarcan, por tanto, en esta línea de actuaciones dirigidas a reforzar y modernizar las infraestructuras hidráulicas de Montilla, que cuentan con más de 95 kilómetros de red de alcantarillado y más de 2.000 pozos, que son monitorizados y analizados de forma periódica para prevenir averías, controlar incidencias y asegurar su correcto funcionamiento.