Cómo viajar con poco dinero (y seguir disfrutando al máximo)

¿Quieres conocer el mundo pero sientes que tu presupuesto te lo impide? Tranquilo, no eres el único. Cada vez más personas demuestran que viajar con poco dinero no solo es posible, sino que puede ser mucho más enriquecedor que un viaje de lujo. Lo importante no es cuánto gastas, sino cómo lo haces y con qué actitud exploras cada destino.
A continuación, te compartimos una serie de consejos, recursos y trucos para que puedas lanzarte a la aventura sin vaciar tu cuenta bancaria.
A continuación, te compartimos una serie de consejos, recursos y trucos para que puedas lanzarte a la aventura sin vaciar tu cuenta bancaria.
1. Flexibilidad: el arma secreta de todo viajero low-cost
Si puedes permitirte ser flexible con las fechas y los destinos, tus posibilidades de ahorrar se disparan. ¿Te da igual si es martes o sábado? ¿O si terminas conociendo Cracovia en lugar de Berlín? Entonces tienes medio camino hecho.
Utiliza plataformas como Skyscanner para buscar vuelos “a cualquier lugar” y organiza tus días en función de los precios más bajos. Un cambio de una sola fecha puede significar un ahorro de más del 50% en algunos trayectos.
Consejo extra: si tienes flexibilidad con los aeropuertos de salida, también vale la pena comparar. A veces viajar desde una ciudad cercana puede salir más barato, incluso sumando transporte terrestre.
2. Destinos donde tu dinero rinde más
No todos los destinos son iguales en términos de coste. Mientras que en ciudades como París o Nueva York el presupuesto se evapora rápidamente, hay países donde vivir con poco es mucho más fácil:
- Sudeste Asiático: Tailandia, Vietnam o Camboya son perfectos para viajar durante semanas gastando lo justo.
- Europa del Este: Albania, Rumanía o Macedonia del Norte ofrecen historia, naturaleza y cultura a precios bajos.
- Latinoamérica: Bolivia, Nicaragua o Colombia pueden sorprenderte con sus precios y hospitalidad.
¿Quieres sol, cultura y buena comida por menos de lo que imaginas? Mira destinos alternativos y deja que el valor del cambio de moneda juegue a tu favor.
3. Herramientas que te ayudan a ahorrar
Llevar un presupuesto ajustado no significa ir a ciegas. Existen herramientas que te facilitan tomar decisiones inteligentes:
- Skyscanner para comparar vuelos y hoteles
- Google Flights para rastrear la evolución de precios
- Rome2Rio para saber cómo moverte entre ciudades
- Booking y Hostelworld para comparar alojamientos con buenas valoraciones
- Wise para pagar o sacar dinero en el extranjero sin comisiones ocultas
- Splitwise para dividir gastos fácilmente si viajas en grupo
Cuanto más preparado estés, menos imprevistos (y gastos innecesarios) tendrás.
4. Alojamiento: barato, pero cómodo
Olvídate del hotel con desayuno buffet. Existen muchas alternativas económicas e incluso gratuitas:
- Hostales y guesthouses con habitaciones compartidas o privadas
- Couchsurfing: dormir gratis en casa de locales (y hacer amigos en el proceso)
- Intercambios de trabajo (Workaway, Worldpackers): trabajas unas horas y a cambio te alojas y comes gratis
- Voluntariados en ONG o ecoaldeas
- Campings, caravanas o dormir en furgoneta si te gusta la aventura
Cada opción tiene su encanto. Solo necesitas elegir la que más se ajusta a tu estilo de viaje.
5. Comer bien sin gastar una fortuna
Una de las grandes alegrías de viajar es probar comida local. Y para eso no necesitas sentarte en restaurantes caros. Sigue a los locales: mercados, puestos callejeros, menús del día o panaderías tradicionales suelen tener lo mejor.
Además, si tu alojamiento incluye cocina, puedes comprar ingredientes en supermercados y preparar tus propios platos. ¡Una gran forma de ahorrar y probar recetas nuevas!
6. Actividades gratuitas que no querrás perderte
Viajar con poco presupuesto no significa aburrirse. Hay miles de actividades sin coste que te llenarán de recuerdos:
- Museos gratuitos (o con entrada libre ciertos días de la semana)
- Free tours por el centro de las ciudades, organizados por guías locales
- Rutas de senderismo en entornos naturales espectaculares
- Playas, ríos y lagos, siempre gratis
- Festivales, mercados y eventos culturales locales
Además, muchas ciudades tienen apps de turismo oficiales donde puedes encontrar guías, mapas y actividades sin coste.
7. Lleva equipaje ligero y evita cargos
Viajar con una maleta de mano no solo te ahorra pagar equipaje, también te da más libertad y rapidez en aeropuertos y estaciones. Lleva lo esencial, opta por ropa versátil, y apuesta por la comodidad.
Y un truco clásico: lleva una mochila plegable vacía en tu equipaje de mano. Te puede servir si compras algo durante el viaje o si necesitas llevar provisiones en el día a día.
FOTOGRAFÍA: DEPOSITPHOTOS.COM