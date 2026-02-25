Las gimnastas de Montilla firman un exitoso inicio en el Circuito Corduba 2026

El Club de Gimnasia Rítmica de Montilla firmó este pasado sábado una destacada actuación en Peñarroya-Pueblonuevo durante la primera prueba del, donde logró numerosos primeros puestos en las categorías de Escuela, Promesas y Precopa.La expedición montillana se desplazó hasta esta localidad del Alto Guadiato para participar en la cita inaugural de un circuito provincial impulsado por la Diputación de Córdoba que reúne este año a más de 500 gimnastas de 19 clubes y 21 municipios, consolidado como uno de los principales referentes de esta disciplina en el ámbito cordobés. En este contexto, el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla, bajo la dirección de Rebeca Bellido y Zaira Bellido, dejó una huella imborrable en la competición.En el nivel Escuela, las gimnastas montillanas obtuvieron una amplia representación en el podio en distintas modalidades. El conjunto Cadete de cinco aros logró el primer puesto, al igual que el conjunto Alevín de manos libres, con el ejercicio inspirado en Willy Wonka, y el conjunto Mini Babys de manos libres.Además, el conjunto Benjamín de manos libres alcanzó la segunda posición, mientras que el conjunto Alevín de manos libres —con el montaje— y el conjunto Infantil de cinco pelotas obtuvieron el tercer puesto. A su vez, el conjunto Alevín de manos libres —con el ejercicio— finalizó en cuarta posición, el mismo resultado que consiguió Luciana Velasco en la categoría Prebenjamín de manos libres.Por otro lado, en el nivel Promesas, el club volvió a destacar con el primer puesto del conjunto Alevín de manos libres y del conjunto Cadete 1 de cinco aros. El conjunto Benjamín de manos libres y el conjunto Cadete 2 de cinco aros lograron el segundo puesto, mientras que María Sánchez fue tercera en la categoría Alevín de manos libres. Además, el conjunto Infantil de cinco pelotas concluyó su participación en cuarta posición.De igual modo, los resultados más destacados llegaron en el nivel Precopa, donde las gimnastas montillanas lograron un pleno de primeros puestos en todas sus participaciones. Mari Loli Pedraza consiguió la primera posición en la categoría Alevín aro y Paula Pérez hizo lo propio en Alevín pelota.Asimismo, el equipo Alevín alcanzó el primer puesto, al igual que Laura Reyes en Cadete cinta y Celia Lucena en Cadete pelota. En esta misma línea, el equipo Cadete también se alzó con la primera posición, mientras que Sofía Espejo y Mara Urbano lograron el primer puesto en Júnior aro y Júnior cinta, respectivamente, completando el éxito del equipo Júnior.Esta competición celebrada en Peñarroya-Pueblonuevo supuso el inicio de un circuito provincial que recorrerá también La Carlota el próximo 15 de marzo, Baena el 19 de abril y Montilla el 30 de mayo, en una edición que volverá a reunir a centenares de gimnastas de toda la provincia.El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, subrayó la importancia de esta iniciativa, al señalar que “en este 2026 contaremos con más de 500 gimnastas de los 19 clubes adheridos y 21 municipios implicados, datos que lo convierten en un evento de primer orden en nuestra provincia”.Además, el responsable provincial destacó la dimensión deportiva y social de este circuito, afirmando que “un año más, el Corduba será punto de encuentro, de formación y convivencia de las gimnastas cordobesas. Este circuito, sin duda, ha permitido el crecimiento de esta modalidad deportiva en nuestros pueblos”. En esa línea, Montilla volverá a formar parte del calendario como una de las sedes, reforzando su papel dentro de una competición que se ha consolidado como escaparate de referencia para la gimnasia rítmica cordobesa.