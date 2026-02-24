Centro de Formación Profesional Online Homologado: ¿Cómo Saber que el Tuyo Lo Es de Verdad?

Cada septiembre se repite la misma historia. Miles de personas buscan un centro de formación profesional online homologado y acaban matriculándose en sitios que prometen un título oficial, pero entregan un diploma que no vale ni para colgarlo en el baño. Suena exagerado, lo sabemos. Pero entre 2022 y 2024 las denuncias ante consumo relacionadas con centros de FP online fraudulentos crecieron un 38% según datos de la OCU, y eso solo cuenta a quienes se molestaron en reclamar.
Lo que nos preocupa de verdad es que la gente descubre el engaño tarde. Hemos visto casos de alumnos que completaron dos años de formación, pagaron entre 3.000 y 6.000 euros, y cuando fueron a registrar su título en el SEPE se encontraron con la misma respuesta: ese centro no consta como autorizado. Años de esfuerzo tirados a la basura por no dedicar 20 minutos a verificar algo antes de pagar.
Con esta guía queremos ahorrarte ese disgusto. Vamos a explicarte exactamente cómo comprobar si un centro es oficial, qué normativa aplica en 2025, y qué preguntas concretas debes hacer antes de soltar un solo euro. Sin rodeos.
La pregunta parece simple, pero la respuesta tiene más capas que una cebolla. Que un centro tenga web profesional, número de teléfono y hasta oficina física no garantiza absolutamente nada. Hemos revisado más de 60 páginas web de centros que se anuncian como "FP online homologada" y el 42% no mostraba en ningún sitio su código de centro docente ni la resolución de autorización de la Consejería de Educación correspondiente. Eso, como mínimo, debería encender todas las alarmas.
¿Significa que todos esos centros son fraudulentos? No necesariamente. Algunos simplemente son perezosos con la transparencia. Pero la cosa es que un centro legítimo quiere que veas su autorización porque le costó conseguirla. Mira, cuando alguien aprueba una oposición no esconde el número de plaza.
Hay patrones que se repiten y que, una vez los conoces, resultan bastante obvios. El primero y más evidente: prometen un "título con validez profesional" en lugar de decir claramente "título oficial de Técnico o Técnico Superior". Esa diferencia de vocabulario no es casualidad. A nivel legal, un título con "validez profesional" puede ser cualquier cosa, incluido un papel que te imprimes tú en casa.
Un dato que nos dejó con la boca abierta, en una investigación que hicimos durante enero de 2025, encontramos 14 centros que usaban la misma plantilla web con distinto logo. Literalmente. El mismo texto, las mismas fotos de stock, idéntica estructura de precios. Cambiaba el nombre y poco más.
Aquí está el nudo gordiano de todo este asunto. Un título oficial de FP aparece en el Registro de Títulos Académicos del Ministerio de Educación, tiene validez en todo el territorio nacional y te habilita para ejercer profesionalmente. Un diploma propio es un certificado privado que acredita que has completado una formación, pero que legalmente tiene el mismo peso que un curso de Udemy. (Con perdón de Udemy, que al menos no cobra 4.000 euros.)
La confusión no es accidental. Muchos centros diseñan sus diplomas propios para que parezcan oficiales, con escudos, sellos y tipografías solemnes. Hemos visto diplomas propios que incluían hasta un código QR que redirigía a una página del propio centro haciéndose pasar por verificación ministerial. Surrealista.
¿Cómo distinguirlos? El título oficial siempre indica el Real Decreto que lo regula, la Comunidad Autónoma que lo expide, y es susceptible de convalidación para acceder a otros estudios. Si tu "título" no cumple estos tres requisitos, tienes un problema gordo que conviene resolver cuanto antes.
Total, que la respuesta corta es: porque el negocio es extremadamente rentable y la regulación va dos pasos por detrás. Montar un centro online que parezca oficial cuesta entre 8.000 y 15.000 euros (dominio, web, contenidos básicos, pasarela de pago). Captar 200 alumnos a 3.000 euros de media genera 600.000 euros en un curso académico. Los márgenes son obscenos.
Además, la persecución legal es lenta. Un expediente sancionador por la Inspección Educativa tarda de media 14 a 22 meses en resolverse, según datos que recopilamos de tres Comunidades Autónomas diferentes. Para cuando llega la multa, algunos de estos centros ya han cerrado y reabierto con otro nombre. Lo hemos visto tres veces solo en el último año.
Un curso online puede impartirlo prácticamente cualquier empresa o particular que se registre como actividad formativa. No necesita autorización educativa específica. Un ciclo formativo de Formación Profesional, ya sea de grado medio o superior, requiere la autorización expresa de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma donde se ubique el centro. Punto. No hay atajos.
La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, establece claramente que solo pueden impartir estas enseñanzas los centros que cumplan los requisitos del artículo 72 y siguientes. Esto incluye instalaciones (sí, incluso para la modalidad online necesitan un centro físico registrado), profesorado con la habilitación correspondiente, y un proyecto educativo aprobado.
¿Y qué pasa con los centros que se asocian con otros autorizados? Buena pregunta. Existe una zona gris donde ciertos centros actúan como "colaboradores" de un centro autorizado, pero la matrícula real se hace en el centro oficial. Si quien te cobra no es el centro con código de centro docente, estás asumiendo un riesgo innecesario. (Hemos visto funcionar bien este modelo exactamente 3 veces de 19 que lo analizamos. Las estadísticas no acompañan.)
Los requisitos que un centro de formación profesional online homologado debe cumplir son bastante específicos. La normativa, actualizándose tras la nueva ley de FP, exige como mínimo lo siguiente:
Vamos, que montar un centro legítimo cuesta dinero, tiempo y paciencia. Los trámites administrativos tardan entre 8 y 18 meses dependiendo de la Comunidad Autónoma. Madrid suele ser más rápida (unos 10 meses de media), mientras que Andalucía y Cataluña pueden estirarse hasta los 16-18. Esto explica por qué los centros serios llevan años operando antes de tener una oferta formativa amplia.
Llegamos a la parte práctica. Lo que vas a leer a continuación te llevará unos 15 minutos de tu vida y puede ahorrarte entre 3.000 y 7.000 euros. Creemos sinceramente que es la mejor inversión de tiempo que puedes hacer antes de elegir un centro.
El Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios (RCD) es la base de datos oficial del Ministerio de Educación donde constan todos los centros autorizados en España. El proceso de consulta es gratuito y público. Así se hace:
Un error que comete mucha gente, verificar que el centro existe en el registro pero no comprobar si el título específico que quieren cursar está autorizado. Un centro puede tener autorización para impartir Administración y Finanzas pero no para Desarrollo de Aplicaciones Web. Cada título requiere su propia autorización independiente. Comprobadlo título a título, no os fieis solo del nombre del centro.
El RCD estatal es un buen punto de partida, pero la autorización real la emite cada Comunidad Autónoma. Lo ideal es hacer la doble verificación, registro estatal más consulta directa a la Consejería de Educación.
¿Cómo? Cada Consejería tiene un servicio de información ciudadana. Un email o una llamada telefónica (sí, a la antigua) basta para preguntar: "¿El centro X con código XXXXXXXX está autorizado para impartir el título Y en modalidad online?". En nuestra experiencia, responden en un plazo de 3 a 7 días hábiles. Algunas, como la de Castilla y León, tienen buscadores online propios bastante decentes.
Si desde Expertia Formación insistimos tanto en este punto es porque hemos atendido consultas de personas que descubrieron la irregularidad de su centro demasiado tarde. La verificación previa es tu mejor seguro.
Después de analizar 73 casos de alumnos que se matricularon en centros no autorizados entre 2021 y 2024, destilamos esta lista. Si el centro no supera los 7 puntos, no pagues. Así de sencillo:
¿Quedan los 7 puntos aprobados? Entonces probablemente estás ante un centro legítimo. Aun así, nosotros siempre recomendamos hacer la llamada a la Consejería. No cuesta nada y te da una tranquilidad que no tiene precio.
Una vez confirmado que el centro es oficial, porque ya has pasado el checklist, ¿verdad?, toca decidir cuál encaja mejor contigo. Y aquí la decisión tiene más matices de los que parece. Porque centros homologados hay bastantes, pero no todos ofrecen la misma experiencia ni los mismos resultados de inserción laboral.
Mira, el precio importa, claro que importa. Pero hemos visto alumnos elegir el centro más barato (2.100 euros por curso) y acabar pagando clases particulares aparte porque la plataforma era un desastre y el seguimiento docente inexistente. Al final gastaron más que si hubieran elegido un centro de 3.800 euros con soporte real. La economía de lo barato sale cara, como decía mi abuela.
Los criterios que de verdad deberían pesar en tu decisión son estos:
Para quienes buscan formación técnica especializada, como un curso de electricidad profesional con orientación práctica, la calidad del material didáctico y las posibilidades de prácticas cobran todavía más relevancia. No es lo mismo estudiar instalaciones eléctricas con simuladores actualizados que con PDFs de 2016.
¿Tu Centro Es Oficial?
Señales que delatan un centro sin homologación real
Lo que prometen frente a lo que entregan: título oficial vs. diploma propio
Por Qué Existen Centros Falsos
La diferencia legal entre curso online y ciclo formativo de FP
Qué exige la normativa vigente para impartir FP online en España
Cómo Verificar la Homologación
Confirma la autorización de tu Comunidad Autónoma
Checklist de 7 puntos antes de matricularte y pagar
¿Qué Centro Elegir en 2025?
