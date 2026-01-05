Fallece a los 89 años el maestro carpintero Francisco Feria Zafra



FOTOGRAFÍA: ASOCIACIÓN SOLANO SALIDO (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: ASOCIACIÓN SOLANO SALIDO (ARCHIVO)

La artesanía de Montilla ha perdido esta tarde a uno de sus grandes referentes del sector de la carpintería, Francisco Feria Zafra, que ha fallecido a los 89 años de edad, tras una intensa trayectoria profesional y un amor por un oficio que supo transmitir a sus hijos.Casado con Concepción Priego Contreras, Francisco Feria Zafra era padre de cuatro hijos —Manuel, Francisco, Luis y Joaquín—, abuelo de ocho nietos —Rocío, Manuel, Silvia, Irene, Luis, Iván, Sergio y Cristian— y bisabuelo de cinco bisnietos —Hugo, Claudia, Erick, Luis y Mario—.Francisco Feria Zafra se inició en el oficio en unos tiempos en los que la carpintería se trabajaba de sol a sol y con apenas maquinaria. En sus comienzos se volcó en la realización de útiles de uso cotidiano como astiles para las azadas o cajas de madera para trasportar la uva en la vendimia.Sin embargo, con el paso del tiempo y la trasformación de la agricultura, su trabajo se fue adecuando a los nuevos tiempos, centrándose en el diseño y fabricación de muebles artesanos, una nueva faceta profesional que continuaron con éxito sus hijos, que crearon el taller Hermanos Feria (Carpinfe).En 2022, la Comisión de Artesanía de Andalucíaal menor de sus hijos, Joaquín Feria Priego, que desde hace varios años preside la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla “Solano Salido”.En el diseño de sus producciones, Francisco Feria Zafra utilizaba materiales naturales, maderas nobles y accesorios personalizados. Su modo de entender la artesanía pasó a sus hijos y, de hecho, Joaquín ha reconocido que su trabajo es el resultado de una mezcla de tradición, innovación, arraigo y modernización, ya que emplea materiales sostenibles.Siguiendo la estela de su padre, Joaquín Feria Priego ha demostrado gran maestría en la técnica del calado en madera y también elabora muebles rústicos y artesanos a la medida del espacio. Otra de sus líneas de trabajo es la elaboración de muebles tipo arabescos.En reconocimiento a toda su trayectoria, la Asociación Cultural de Artesanos de Montilla “Solano Salido”en un acto que tuvo lugar el 26 de junio de 2015 en el que también se homenajeó, a título póstumo, a Juan José Moyano Espejo, que había fallecido días atrás a los 92 años de edad.La misaen memoria de Francisco Feria Zafra tendrá lugar mañana martes 6 de enero, a las 16.00 de la tarde, en la Parroquia de San Francisco Solano. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la artesanía de la localidad. Si desea consultar la esquela,